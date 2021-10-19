«Летальность огромная»: реаниматолог красной зоны — о том, как умирают пациенты

В России последние дни растет количество заболевших коронавирусом, число погибших достигло тысячи человек в день. Побиты антирекорды по числу пациентов со среднетяжелым течением инфекции, тяжелобольных и тех, кто находится на аппаратах ИВЛ. Иван Николаев, врач, работающий в красной зоне, рассказал о том, как обстоят дела в ковидных госпиталях.
— Я не сторонник высказываться в социальных сетях, но сегодня, после прочтения сообщений в одном спортивном чате и позавчерашнего дежурства, я понял, что и я уже не хочу молчать.
Послушав, что говорят люди вокруг, не только те, кто не связан с медициной, но и некоторые медработники, я понял, что проблема с ковидом не закончится еще очень долго…
Сообщение длинное, но в двух словах всего не сказать.
Уже в течение года я работаю реаниматологом в красной зоне одного из крупных ковидных госпиталей. Официально публиковать какую-либо информацию о работе ЛПУ без согласования с администрацией запрещено. Однако в общем и целом картина на сегодняшний день весьма печальная. Количество госпитализируемых пациентов очень большое. Пациенты болеют, и болеют тяжело. Летальность огромная. Мне практически каждый день приходится сообщать родственникам пациентов о смерти и объяснять, что произошло и почему. Видеть и слышать их реакцию — один из самых тяжелых аспектов работы. Поверьте, хоронить пациента, который неделю назад зашел в отделение своими ногами, улыбался, шутил и жаловался на слабость с температурой и, несмотря на применение всех существующих методов интенсивной терапии, дорогостоящих препаратов и круглосуточный контроль, сгорел буквально на глазах, не просто страшно — это словами не передать.
Я не призываю строем идти вакцинироваться. Я прошу вас понять, что любое наше решение имеет свои последствия.
Пропаганда вакцинации, вводимые ограничения — это не попытка испортить нам жизнь, это попытка спасти и защитить. Те, кто яро отказываются от СИЗ, вакцинации и рекомендаций Роспотребнадзора, не создают проблем чиновникам, не ломают систему, не показывают свою силу и свою независимость. Они лишь подвергают риску себя и своих близких. Принимайте, пожалуйста, обдуманные решения, взвешивайте риски, соотносите плюсы и минусы, ведь защитить себя от этой заразы можем только мы сами и никто больше!
Иногда я жалею, что у нас нет возможности провести экскурсию по инфекционной реанимации. Там можно было бы получить исчерпывающие ответы на все вопросы сразу.
Берегите себя! Здоровья вам и вашим близким! Удачи, сил и терпения!
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции