«Летальность огромная»: реаниматолог красной зоны — о том, как умирают пациенты

В России последние дни растет количество заболевших коронавирусом, число погибших достигло тысячи человек в день. Побиты антирекорды по числу пациентов со среднетяжелым течением инфекции, тяжелобольных и тех, кто находится на аппаратах ИВЛ. Иван Николаев, врач, работающий в красной зоне, рассказал о том, как обстоят дела в ковидных госпиталях.



— Я не сторонник высказываться в социальных сетях, но сегодня, после прочтения сообщений в одном спортивном чате и позавчерашнего дежурства, я понял, что и я уже не хочу молчать.

