«Вероятность выжить у вакцинированного возрастает в 10 раз»: врач ФМБА — о тотальном недоверии к власти и пятой волне

В чем Россия хуже?

— В развитых странах коронавирус идет на спад, а в России подъем числа заболевших и умерших. Почему так?



— Я сейчас с вами разговариваю из Латвии, это умеренно развитая страна, но тем не менее здесь объявлен локдаун. В разных странах заболеваемость ведет себя по-разному, где-то идет рост, где-то спад, вспышки и затухания. Нельзя сказать, что мы в этом параметре хуже остальных.

Мы хуже в том плане, что у нас нельзя смотреть на наши цифры, как на абсолютные, — они отражают скорее динамику процесса, но не истинное положение дел, потому что мы мало тестируем людей на коронавирус. К тому же, мы сами этими цифрами управляем.

Конечно, когда ситуация с койками становится острой, бизнес закрывают, чтобы хоть как-то остановить этот рост. Но с другой стороны понятно, что люди не могут быть всегда закрыты, все хотят работать и жить. Между этими Сциллой и Харибдой правительство и маневрирует.

— А то, что у нас мало вакцинированных?



— Это проблема тотального недоверия людей к власти. Я только с этим связываю низкий процент вакцинации. Когда-то мы говорили, что у нас вакцин не хватает, нет ресурсов, чтобы быстро прививать, сегодня мы видим, что развернуто много пунктов вакцинации, вакцина лежит в холодильниках. И у нас в ФМБА больше 10 тысяч доз вакцины, готовых для применения — приходите, прививайтесь кто угодно.

