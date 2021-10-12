«Я становился багровым, как помидор»: новосибирские нейрохирурги спасли пациента, который бесконтрольно краснел

Заведующий нейрохирургическим спинальным отделением Юлий Кубецкий говорит, что со стороны кажется, что человек с блашинг-синдромом находится в стрессе, хотя это не так: он может в обычной ситуации бесконтрольно краснеть. По его словам, сначала пациенты в таких случаях обращаются к неврологу, который может исключить другие патологии и назначить консервативное лечение. Если оно не помогает, то тогда пациента направляют к нейрохирургу.



Такая операция показана не всем пациентам с блашинг-синдромом, а тем, кто не может справиться с проблемой с помощью психотерапии.



В Федеральном нейрохирургическом центре это первая такая операция. Проводились ли подобные операции в Новосибирске в целом, Роман Халепа не знает, но говорит, что в других центрах и клиниках видел их в прейскуранте.

Он объясняет, что зачастую проблема в том, что сами пациенты не знают о такой возможности лечения этого синдрома, не все клиники их делают, а в редких случаях операция может не помочь.