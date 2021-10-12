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«Я становился багровым, как помидор»: новосибирские нейрохирурги спасли пациента, который бесконтрольно краснел

Это мешало ему общаться с людьми, работать и ходить по магазинам

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Игорь Радомакин до сих пор иногда по привычке пытается закрыть лицо руками во время разговора

Игорь Радомакин до сих пор иногда по привычке пытается закрыть лицо руками во время разговора

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Новосибирские врачи спасли пациента, который бесконтрольно краснел

Новосибирские врачи помогли Игорю Радомакину — пациенту из Красноярска с блашинг-синдромом, из-за которого он бесконтрольно краснел.

Заведующий операционным блоком Федерального центра нейрохирургии Роман Халепа рассказал, что пациент поступил к ним с жалобами на неконтролируемые приступы покраснения лица и потливости ладоней, которые мешали ему в повседневной жизни, в том числе на работе:

— Это называется блашинг-синдром: когда физиологические реакции не соответствуют нормам, пациент становится кирпичного цвета, с него льет пот градом, и это мешает ему жить. Чтобы помочь ему справиться с этой проблемой, мы решили провести операцию — грудную симпатэктомию. Врачи с помощью небольших минимальных проколов находят симпатическую цепочку (часть нервной системы. — Прим. ред.), которая отвечает за вегетативную дисфункцию и покраснение лица, и пересекают ее с помощью коагуляции (по сути прижигают. — Прим. ред.).

Роман Халепа говорит, что точной статистики у него нет, но пациентов с проблемами, как у Игоря Радомкина, не очень много

Роман Халепа говорит, что точной статистики у него нет, но пациентов с проблемами, как у Игоря Радомкина, не очень много

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Заведующий нейрохирургическим спинальным отделением Юлий Кубецкий говорит, что со стороны кажется, что человек с блашинг-синдромом находится в стрессе, хотя это не так: он может в обычной ситуации бесконтрольно краснеть. По его словам, сначала пациенты в таких случаях обращаются к неврологу, который может исключить другие патологии и назначить консервативное лечение. Если оно не помогает, то тогда пациента направляют к нейрохирургу.

Такая операция показана не всем пациентам с блашинг-синдромом, а тем, кто не может справиться с проблемой с помощью психотерапии.

В Федеральном нейрохирургическом центре это первая такая операция. Проводились ли подобные операции в Новосибирске в целом, Роман Халепа не знает, но говорит, что в других центрах и клиниках видел их в прейскуранте.

Он объясняет, что зачастую проблема в том, что сами пациенты не знают о такой возможности лечения этого синдрома, не все клиники их делают, а в редких случаях операция может не помочь.

Юлий Кубецкий замечает, что в любом случае важно вовремя заметить синдром и лечить, потому что иначе может страдать уже психическая сфера

Юлий Кубецкий замечает, что в любом случае важно вовремя заметить синдром и лечить, потому что иначе может страдать уже психическая сфера

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Игорь Радомакин говорит, что в детстве, школьном возрасте у него тоже краснело лицо, но это не было так часто и не так интенсивно. Он думал, что с возрастом эта его особенность исчезнет, но получилось наоборот. Он добавляет, что обратиться к врачам заставила жизнь:

— Невозможно уже было с этим жить. Когда женщина краснеет, еще можно понять, принять, а когда мужик 50-летний с кем-то общается и через каждые несколько слов краской заливается… Я работаю заместителем директора по системам охранно-пожарной сигнализации. Иногда я становился багровым, как помидор, — это мешало работе. Жизнь полетела под откос. Любой взгляд, жест меня в угол загоняли. Например, в супермаркете стою в очереди — мне уже некомфортно становится, а если охранник посмотрит, то я тут же краснею. Иногда даже подходили и спрашивали, что я украл.

Игорю подарили зеркало, с помощью которого он проверяет, краснеет или нет

Игорю подарили зеркало, с помощью которого он проверяет, краснеет или нет

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Игорь ходил к разным психологам, был у психиатра. Помочь ему никто не мог, поэтому он стал избегать общения с людьми и пытаться прикрывать лицо руками — такая привычка всё еще осталась.

По его словам, нейрохирурги в Красноярске не смогли сделать ему такую операцию. Он узнал, что такая процедура делается в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Сейчас Игорь Радомакин планирует вернуться к своей работе и надеется, что теперь всё будет хорошо.

Ранее мы рассказывали, как новосибирские нейрохирурги поставили на ноги 15-летнюю парализованную девочку.

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Федеральный центр нейрохирургииврачинейрохирурги
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