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Какие симптомы у коронавируса сейчас? Как отличить их от ОРВИ? Врач в прямом эфире ответит на вопросы читателей НГС

Присылайте ваши вопросы в редакцию, завтра в 10:30 в нашем Instagram мы зададим их Татьяне Овсянниковой

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В последнюю неделю в Новосибирске увеличилась смертность от коронавируса и количество заболевших, по данным оперштаба

В последнюю неделю в Новосибирске увеличилась смертность от коронавируса и количество заболевших, по данным оперштаба

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Главврач новосибирской клиники ответит читателям НГС в прямом эфире

Утром в среду, 13 октября, мы проведем прямой эфир в нашем Instagram с Татьяной Овсянниковой — главным врачом многопрофильной клиники для всей семьи «1+1».

С какими симптомами коронавируса сейчас чаще всего обращаются пациенты? Какие из них более характерны для варианта «дельта»? Как можно именно по симптомам отличить ОРВИ, грипп и коронавирус сейчас? Сколько в среднем сейчас протекает болезнь? Обсудим это вместе с экспертом.

Начало в 10:30. Не пропустите! Смотреть прямой эфир можно:

  • на сайте (для удобства мы будем вести текстовую трансляцию с расшифровкой ключевых моментов);
  • в нашем Instagram по этой ссылке (подписывайтесь на страничку и при начале трансляции вам придет уведомление).

Задать свои вопросы напрямую главврачу сможете и вы. Пишите в эту форму, и журналист зачитает самые важные и актуальные в прямом эфире.

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