«Шарлатанство и халатность повышают смертность»: врач Борис Бриль о том, почему 4-я волна накрыла Россию, но не мир

О том, справляется ли мир с коронавирусом, где еще бушует четвертая волна и помогает ли вакцина остановить COVID-19 , редакция NGS24.RU поговорила с экспертом в области доказательной медицины, израильским врачом Борисом Брилем.

— Судя по числу заболевших, в России началась четвертая волна коронавируса. В мире тоже?



— В мире нет, это коснулось только тех стран, где мало привитых людей.



Если население не привито, люди контактируют между собой, и начинается рост числа заболевших. Он идет не сразу, а постепенно, так как вирусу еще нужно время на инкубационный период. В какой-то момент больных становится много и происходит пик, который нарастал несколько месяцев. И когда этот пик происходит, правительства начинают идти на какие-то меры, что-то закрывать, чтобы сокращать контакты. А когда больных еще не так много, никакие меры не предпринимаются. Поэтому многие и говорят, что, мол, ограничения ввели, а заболевших много, то есть не верят в локдауны. Но это, как вы понимаете, не соответствует действительности.

