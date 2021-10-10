30 погибших — массовое отравление в Оренбуржье. Наркологи — о том, как не стать жертвой контрафактного алкоголя

В ночь на 7 октября в Оренбургской области несколько десятков человек отравились суррогатным алкоголем. Тридцать из них погибли, среди них и многодетные родители. В стационарах продолжают лечиться два десятка человек: пятеро подключены к ИВЛ. В их крови обнаружили метанол. У некоторых погибших его концентрация в организме в три-пять раз превышала смертельную дозу.
Пострадавшие и погибшие — жители разных населенных пунктов восточного Оренбуржья. Полицейские и следователи обнаружили в Орске склад и пункт производства контрфактной спиртосодержащей жидкости. В ней нашли метанол. Девять человек задержали.
Наркологи объяснили, почему отравившиеся жители, несмотря на все риски, покупали алкоголь с непонятной историей. И рассказали, как не стать жертвой контрафакта.
— Контрафактный алкоголь продается не в специализированных магазинах. А в полузаконных точках, и, скорее всего, когда алкоголь запрещено продавать законом: вечером и ночью, — уверен главный нарколог УрФО Антон Поддубный. — Любой магазин, который соблюдает правила торговли, подключен к системе ЕГАИС. Если алкоголь продается без этой системы, риски попасть на контрафакт очень высоки.
По закону весь алкоголь в России продается, по крайней мере, должен продаваться через систему ЕГАИС.
ЕГАИС — это Единая государственную автоматизированная информационная система, которая была создана для учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. К этой системе должны быть подключены все, кто закупает алкоголь: и владельцы магазинов у дома, и владельцы баров, и даже владельцы кофеен, если они продают алкогольные кофейные напитки.
Без кодировки ЕГАИС узнать происхождение той или иной бутылки невозможно. На контрафактном алкоголе этой кодировки нет. Зато там может быть метиловый спирт. Внешне, по запаху и вкусу он неотличим от этилового спирта, этанола.
Основной признак отравления метиловым спиртом — это именно ухудшение или мерцание зрения вплоть до его полной потери. Также наблюдаются головные боли, головокружение, рези в животе, тошнота и рвота. В случае отравления метанолом человеку необходима экстренная медицинская помощь.
— Чем страшен метанол — он по органолептическим свойствам полностью совпадает с этанолом: и запах, и вкус. Их спутать слишком легко. При отравлении метанолом симптомы проявляются очень быстро. Требуется оказание экстренной медицинской помощи, — говорит Поддубный. — Пациенты, которые отравились метиловым спиртом, попадают в токсико-реанимацию. А потом уже мы работаем с ними с точки зрения зависимости.
В декабре 2016 года в Иркутске произошло самое массовое отравление по количеству жертв в постсоветском пространстве. Тогда метанолом, который был в составе «Боярышника», отравились 123 человека. 76 из них скончались.
— По всей стране одно время были популярны так называемые «фунфырики»: «Боярышник» и так далее. Это фактически тот же контрафактный алкоголь. Почему его покупали? Потому что это дешево и доступно. А продавали — потому что выгодно. И наркотики точно так же: продают — потому что это деньги, а покупают — потому что это эйфория, — заключает нарколог.
Виктор Ханыков, московский врач-психиатр, нарколог с
— Поскольку целью является алкоголь, а не его качество, в ход идет всё, что предлагают, что поближе, что быстрее купить. В таких ситуациях человек не всегда контролирует, где он получает этот алкоголь, — говорит Виктор Ханыков. — Еще одна причина — неудовлетворенность жизнью, которая, к сожалению, во многих уголках России скудна на возможности получить хоть какое-то удовлетворение через хобби, интересы. Алкоголь вызывает чувство удовлетворения через высвобождение эндорфинов, чем имитирует достижение какой-то цели. Из-за чего само достижение цели становится ненужным. И это даже в столицах — не то, что в глубинке.
Нарколог Антон Поддубный поддерживает эту точку зрения.
— Как правило, когда человек начинает употреблять алкогольный напиток, «дорога первая рюмка». А потом уже человеку становится не важно, что это за напиток, как он появился на столе, — добавляет Антон Поддубный. — И зачастую такие напитки появляются в вечернее и ночное время, когда заканчиваются те, что были заранее куплены, и появляется ощущение, что «не хватило». В таких случаях риск нарваться на контрафактный алкоголь очень высокий.
Эксперты сходятся во мнении, что покупать алкоголь нужно в специализированных, проверенных магазинах, в крупных торговых сетях.
— В первую очередь, если собираетесь покупать алкоголь, стоит это делать в крупных, сетевых, проверенных магазинах. Не в магазинчиках у дома и ларьках, где есть риск нарваться на недобросовестного продавца. Нужно обращать внимание на наличие на бутылке акцизной марки и кодировки ЕГАИС.
Всем, кто только собирается выпить, прежде всего нужно держать в голове, что алкоголь — это не лекарство, говорит психиатр и нарколог Виктор Ханыков.
— Алкоголь — не лекарство ни от депрессии, ни от скуки, ни от стресса. Если у человека действительно депрессия или устойчивое плохое настроение, каждое употребление алкоголя загоняет его еще глубже в это. Это банальный биологический механизм в мозгу. Если каждый стресс запивать алкоголем, организм перестанет сам справляться со стрессом и будет требовать алкоголя при каждой мелочи. Алкоголь сам не может быть целью. Выпивка — это атрибут, — говорит Виктор Ханыков. — Если теряется контроль за дозой, если радость возникает от одной мысли о выпивке, если общение с теми людьми, с которыми ты радостно пьешь, в трезвую не идет, если стресс требует дозы, нужно советоваться со специалистами и прекращать отношения со спиртным с их и божьей помощью. Иногда навсегда, чтобы хуже не стало.