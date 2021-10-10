30 погибших — массовое отравление в Оренбуржье. Наркологи — о том, как не стать жертвой контрафактного алкоголя

В ночь на 7 октября в Оренбургской области несколько десятков человек отравились суррогатным алкоголем. Тридцать из них погибли, среди них и многодетные родители. В стационарах продолжают лечиться два десятка человек: пятеро подключены к ИВЛ. В их крови обнаружили метанол. У некоторых погибших его концентрация в организме в три-пять раз превышала смертельную дозу.





Пострадавшие и погибшие — жители разных населенных пунктов восточного Оренбуржья. Полицейские и следователи обнаружили в Орске склад и пункт производства контрфактной спиртосодержащей жидкости. В ней нашли метанол. Девять человек задержали.



Наркологи объяснили, почему отравившиеся жители, несмотря на все риски, покупали алкоголь с непонятной историей. И рассказали, как не стать жертвой контрафакта.