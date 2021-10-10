«Попал под суд, спасая любимую». Как две дозы наркотиков чуть не сломали жизнь 27-летнему парню

— Со Светой я познакомился в интернете, случайно наткнулся на ее страницу во «ВКонтакте», она мне очень понравилась. Списались, встретились. Ей было 20 лет, закончила среднюю школу, приехала из области, хотела найти работу продавца. Одно время мы просто встречались. Я полюбил ее, она переехала ко мне на съемную квартиру.

О том, что Света употребляет наркотики, я узнал через несколько дней после того, как мы стали жить вместе. До этого тема наркотиков, закладок была далека от меня. У меня была хорошая, любимая работа на Уральском электромеханическом заводе, я по специальности — монтажник электронной аппаратуры. Увлекался спортом: бегал на соревнованиях сначала за сборную техникума, потом за завод. Любил велосипед, на работу ездил только на нём.

Я решил вытащить Свету из этого. Разговаривал с ней, она соглашалась, а потом убегала из дома в компанию. Я искал ее, вызванивал. Она возвращалась, обещала, что это в последний раз, а потом и обещать перестала, сказала: не брошу, потому что не могу. И я не мог ее бросить, потому что любил. Очень боялся, когда она уходила неизвестно куда. Чтобы хоть как-то уберечь ее, сказал: кури дома. За «весом» я стал ездить сам, покупал на свои деньги.