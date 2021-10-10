«Космонавт — уже не человек»: что может быть со здоровьем Юлии Пересильд после полета в космос, по мнению экспертов

— Это хорошо, что непрофессионалы полетели в космос. За последние несколько месяцев в космос полетело столько непрофессионалов (российский «киноэкипаж» и американский экипаж Илона Маска), сколько не летало за всю предыдущую историю космонавтики. Это на самом деле абсолютно нормальное и закономерное развитие космической отрасли. Космос становится более доступным для людей, — говорит Анна Юсупова. — Но вызывает вопрос, как это было сделано.



12-дневный полет актрисы и режиссера на орбиту Земли стоил российскому бюджету около 7,5 миллиарда рублей. Космонавт Виталий Егоров, популяризатор космонавтики и автор книги «Люди на Луне», посчитал, что каждый житель страны — включая младенцев — заплатил 25 рублей 86 копеек за этот полет.



— Тема с отправкой в космос актрисы и режиссера возникла внезапно, — говорит Анна Юсупова. — И те космонавты, которые готовились к этому полету много лет, туда не полетели. Для этих людей это настоящая трагедия в жизни. В следующий раз они уже не подойдут по возрасту. И вообще подготовка и отбор космонавтов — это долгий и сложный процесс. Но эту человеческую трагедию конкретных космонавтов никто почему-то не заметил.

