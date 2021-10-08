Кто-нибудь да выживет. Переболевший ковидом журналист — о битве «каждый за себя»

Артем Краснов, перенесший коронавирус после прививки и ревакцинации, имел три недели на раздумье о ковидной ситуации и пришел к выводу, что она стала почти неуправляемой.
Мне самому повезло: и болезнь протекла легко, и коллеги не бросили в критические, так сказать, дни. Но в глобальном смысле всё больше занимает вопрос, куда мы идем с этим ковидом? Россия словно пустила дело на самотек, повинуясь черт знает какому фатализму, где выживает лишь тот, кому суждено. Серьезно, на что мы делаем ставку?
Год назад многие по наивности верили в коллективный иммунитет, однако эта концепция дала течь, когда люди стали заболевать повторно, уровень антител — падать, а вирус — приумножать свою летальность. Потом мы верили в победу над ковидом за счет прививки, но, кажется, упустили момент: власти так долго раскачивались с вакцинацией и так невнятно призывали к ней, что привито менее трети населения. И если в странах с вакцинацией 60–70% есть прогресс, Россия бьет собственные рекорды по уровню смертности от ковида и находится на втором месте в мире, обгоняя Бразилию и Индию.
Я склоняюсь к мнению, что прививка всё же работает на снижение тяжести последствий, но она не спасает от заражения и от передачи вируса дальше по цепочке. Вакцинация в ее нынешнем вялотекущем ключе не решает проблемы в корне. Мы всё время на шаг позади коронавируса, убаюканные камланиями придворных вирусологов, будто всё как-нибудь да рассосется. То говорили, что мы обретем стойкость к «короне», то она якобы снизит летальность. Только COVID-19, похоже, об этом не слыхал: мутирует в свое удовольствие.
Я не удивлюсь, если к весне появится еще штамм, который отменит все прошлые усилия разом. У всех родителей сейчас в уме одна мысль: не дай бог эта дрянь перекинется на детей — вот тогда уже станет совсем не до шуток
Прошлая осень была тяжелой: вспомните очереди скорых и дефицит ковидных коек. Нынешняя обещает превзойти ее по всем параметрам. А дальше запустится известный порочный круг: наплыв больных парализует медицину, а это дополнительно увеличит и без того колоссальную смертность от ковида в России. Хуже того, распространение вируса ускоряет мутацию, так что его положение выглядит почти беспроигрышным. Делать вид, будто ничего не происходит, всё сложнее.
За полтора года коронавирус унес 207 тысяч жизней только в нашей стране, и это на порядок больше, чем потери СССР в десятилетней афганской кампании. За месяц от ковида умирает больше россиян, чем в ДТП за целый год. Проблема давно вышла за рамки временных, местечковых или ситуативных, но реакция общества на нее именно такая — мол, как-нибудь выкрутимся. И эта реакция идет с самых верхов.
Не то чтобы власти бездействовали: околоковидную суету с QR-кодами и агитацией разного рода мы наблюдаем постоянно. Но все меры выглядят мало того что запоздалыми, но и слишком хаотичными, чтобы обеспечить результат. Я сам убедился: допустим, школьника сажают на двухнедельный карантин после контакта с коронавирусным больным — это вроде бы неплохо. Но самого коронавирусного больного гоняют по поликлиникам и никак не ограничивают до получения результатов ПЦР-теста, который делается этак пять дней. Добавьте к этому, что ковид-диссиденты за полтора года стали влиятельнее иных политических партий, и адепты этой секты принципиально, а иногда и демонстративно, отказываются соблюдать хоть какие-то меры, не без гордости рассказывая, как ходили на работу с температурой и чихать хотели на всякие правила. Но кто в них кинет камень, если само государство смотрит на такие «шалости» сквозь пальцы? У нас, скорее, осудят человека с неугодным плакатом на шее, чем «ковид-террориста», который сознательно заразит сотню людей.
Двойственность властей вносит сумятицу и в умы. Люди в самом деле не понимают, чего от них ждут: чиновники вроде бы озабочены ковидом, но больше на словах, все меры носят рекомендательный или формальный характер, а гайки всегда затягивают однобоко: с одной стороны — стена, с другой — сплошной валежник. Мы запрещаем мероприятия численностью более трех тысяч человек, но не запрещаем хождение коронавирусников по общественным местам, где число их контактов может быть сравнимым.
Смертность от ковида в России выросла настолько, что дальнейший сплав по течению всё больше выглядит самоубийством, этаким пассивным путешествием к водопаду. И очень хочется услышать от властей самого высокого уровня, как мы планируем с этой ситуацией справляться.
Пока я вижу лишь симптоматическое лечение того, что требует хирургического вмешательства. Ответы властей типичны. Мало коек? Развернем еще. Мало вакцинированных? Покажем ролик в новостях. Врачи устали? Добавим зарплату. Только всё это уже пройденный этап, а счет — на табло, где ежедневная смертность подбирается к тысяче человек в сутки. Успокоительные речи из серии «ковид с нами надолго, смиритесь» порочны по существу, потому что при такой смертности нас самих не хватит надолго. И врачей, кстати, тоже.
Я правда не пойму, на что мы надеемся. В прошлом году Россия выбрала экстенсивный путь, когда при минимуме карантинных мер стремительно наращивались мощности инфекционных отделений, и это, справедливости ради, спасло много жизней, хотя и не остановило пандемии. Но сейчас экстенсивные меры работают всё хуже, и сами врачи говорят, что принцип «заболел — вылечим» перестал быть девизом. Теперь нужно действовать на опережение, но мы, похоже, оставили весь запал еще там, в карантинном апреле 2020 года, когда президент рулил страной в режиме еженедельных телеконференций.
Властям разных уровней пора договориться между собой, какая стратегия им кажется верной. Эту стратегию нужно опубликовать и применять в максимально однозначной манере. Я не настаиваю, что меры должны быть непременно драконовскими и карательными. Ту же вакцинацию можно было стимулировать за счет поощрений: дополнительными днями к отпуску или денежными премиями (мы же помним, как недешево обходится лечение ковидников в стационарах). Перемещение заболевших можно притормозить массовым и быстрым ПЦР-тестированием. Людные сборища, увы, придется временно запретить, но сомневающимся в необходимости таких мер нужно организовать экскурсию в красную зону.
Однако всё это лишь борьба с последствиями прошлых недоработок. Мне интереснее, что на уме у главных ковид-стратегов России, если таковые есть. Каким им видится окончание пандемии? Надеемся ли мы, что ковиду надоест мучить человечество и он мирно покончит с собой? Или мы ждем новые типы вакцин? Или действуем по принципу «кто-нибудь да выживет»?
Пока сложно избавиться от впечатления, выбран третий вариант: что-то вроде «Королевской битвы», где выживает сильнейший. Тот, у кого покрепче здоровье и нервы для стояния в очередях и ожидания помощи. Как у Цоя: «Снова бой — каждый сам за себя». И если уж хотите моего мнения, то да, прививка выглядит единственным способом снизить последствия ковида лично для вас. Ну, и осторожность, конечно: в жернова ковид-медицины именно сейчас лучше не попадать.
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