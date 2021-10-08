Кто-нибудь да выживет. Переболевший ковидом журналист — о битве «каждый за себя»

Я не удивлюсь, если к весне появится еще штамм, который отменит все прошлые усилия разом. У всех родителей сейчас в уме одна мысль: не дай бог эта дрянь перекинется на детей — вот тогда уже станет совсем не до шуток



Прошлая осень была тяжелой: вспомните очереди скорых и дефицит ковидных коек. Нынешняя обещает превзойти ее по всем параметрам. А дальше запустится известный порочный круг: наплыв больных парализует медицину, а это дополнительно увеличит и без того колоссальную смертность от ковида в России. Хуже того, распространение вируса ускоряет мутацию, так что его положение выглядит почти беспроигрышным. Делать вид, будто ничего не происходит, всё сложнее.

За полтора года коронавирус унес 207 тысяч жизней только в нашей стране, и это на порядок больше, чем потери СССР в десятилетней афганской кампании. За месяц от ковида умирает больше россиян, чем в ДТП за целый год. Проблема давно вышла за рамки временных, местечковых или ситуативных, но реакция общества на нее именно такая — мол, как-нибудь выкрутимся. И эта реакция идет с самых верхов.

