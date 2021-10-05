Известный блогер заявил, что его изуродовал новосибирский косметолог

Блогер Егор Андрюшин сделал инъекции ботулотоксина (привычное название — ботокс) у новосибирского косметолога Михаила Запороцкого. После этого лицо стало ассиметричным, у него появились головные боли и головокружение. Об этом он рассказал в своем видео на YouTube-канале.

— Я часто пересматриваю свои видео и заметил, что я морщу лоб, появляются заломы. И не нужно говорить, что мне 22 года, и мне рано. Ботокс вводят по показаниям, а не по возрасту.

В аккаунте Михаила Запороцкого указано, что он работает в разных городах России. Среди них Новосибирск, Москва, Сочи, Камчатка. Андрюшин проживает в Киеве, поэтому он прилетел на прием к косметологу в Москву. Запороцкий практикует работу по бартеру, и сотрудничество с Андрюшиным прошло по такой же схеме. Взамен врач рассчитывал получить рекламу в аккаунте клиента.