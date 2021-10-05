Известный блогер заявил, что его изуродовал новосибирский косметолог

Блогер Егор Андрюшин сделал инъекции ботулотоксина (привычное название — ботокс) у новосибирского косметолога Михаила Запороцкого. После этого лицо стало ассиметричным, у него появились головные боли и головокружение. Об этом он рассказал в своем видео на YouTube-канале.
— Я часто пересматриваю свои видео и заметил, что я морщу лоб, появляются заломы. И не нужно говорить, что мне 22 года, и мне рано. Ботокс вводят по показаниям, а не по возрасту.
В аккаунте Михаила Запороцкого указано, что он работает в разных городах России. Среди них Новосибирск, Москва, Сочи, Камчатка. Андрюшин проживает в Киеве, поэтому он прилетел на прием к косметологу в Москву. Запороцкий практикует работу по бартеру, и сотрудничество с Андрюшиным прошло по такой же схеме. Взамен врач рассчитывал получить рекламу в аккаунте клиента.
— Я хотел обколоть только лоб. Но доктор (сейчас я даже не могу назвать его доктором) сказал, что для нужного эффекта нужно колоть и межбровье, и нос, и даже зону вокруг глаз. Я был в шоке, но когда ты лежишь на кушетке и тебе говорит это специалист — ты ему веришь. Также он предлагал увеличить губы, но я отказался.
На следующий день после процедуры у блогера появились головные боли и головокружение, которыми раньше Андрюшин не страдал, из чего он сделал вывод, что это побочные эффекты от процедуры. Неприятные ощущения не проходили. Помимо этого, блогера не устроил эффект от процедуры. По словам пациента, он неоднократно жаловался врачу на недомогание. В ответ получил лишь ответ, что это индивидуальная реакция организма, прогнозировать которую невозможно. После этого, по словам Андрюшина, врач закинул его в черный список.
Сейчас Егор Андрюшин находится в подавленном состоянии и винит в произошедшем себя.
— Я сам себя на это подписал. Я просто пошел и уколол. Подписал себя на вот это всё. После этого я прошел массу исследований, в том числе, КТ головного мозга, прохожу курс микротоков. Моей подруге он ввел очень плотный препарат, после этого в местах проколов он просто вытек. Я хочу, чтобы все занесли этого доктора в черный список, чтобы он больше никому не смог навредить.
Доктор активно ведет инстаграм, выкладывая результаты своей работы. Одной из его клиентов является Виктория Кузнецова — финалистка шоу «Ты топ-модель на ТНТ».
Михаил Запороцкий категорически отказался от общения с корреспондентом НГС.
— Я ничего комментировать не собираюсь, — заявил косметолог.
В 2019 году Михаил Запороцкий попал в рейтинг новосибирских знойных мачо.