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Пациентам с симптомами гриппа и COVID-19 будут делать ПЦР-тесты за сутки

Сейчас на это тратят 48 часов

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Схожесть симптомов гриппа и коронавирусной инфекции называют особенностью этого сезона

Схожесть симптомов гриппа и коронавирусной инфекции называют особенностью этого сезона

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство подготовило ряд противоэпидемических мер, которые должны изменить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России. Эти меры должны помочь справиться с коронавирусом без введения нового локдауна. В частности, речь идет о возможности доступа на массовые мероприятия только по QR-кодам и проведении дополнительных мотивирующих прививаться мероприятий, таких как уже прошедшая в России лотерея среди тех, кто привился.

— Подготовлены рекомендации врачам по проведению лицам с клиническими симптомами гриппа, так как они очень схожи сейчас с COVID-19 и это является особенностью этого эпидемиологического сезона, дифференциальной лабораторной диагностики, в том числе с помощью ПЦР-тестирования, для того чтобы идентифицировать, что это: ковид или грипп, — сообщила Татьяна Голикова сегодня во время совещания с президентом. — Это важно, чтобы были различные направления госпитализации данных пациентов. Кроме того, сокращение сроков результатов тестов на COVID-19 до 24 часов.

По прежним правилам готовность теста на коронавирусную инфекцию должна была составлять 48 часов.

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Татьяна Голиковаправительство РФкоронавирус
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