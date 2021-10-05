Пациентам с симптомами гриппа и COVID-19 будут делать ПЦР-тесты за сутки

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство подготовило ряд противоэпидемических мер, которые должны изменить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России. Эти меры должны помочь справиться с коронавирусом без введения нового локдауна. В частности, речь идет о возможности доступа на массовые мероприятия только по QR-кодам и проведении дополнительных мотивирующих прививаться мероприятий, таких как уже прошедшая в России лотерея среди тех, кто привился.
— Подготовлены рекомендации врачам по проведению лицам с клиническими симптомами гриппа, так как они очень схожи сейчас с
По прежним правилам готовность теста на коронавирусную инфекцию должна была составлять