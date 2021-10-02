Бывший радиотехник пошел делать жидкость для вейпов и бросил парить, когда узнал, что попадает в его легкие

Евгений из Екатеринбурга несколько месяцев работал химиком в лаборатории, где делают «жижу» для электронных сигарет. Он смешивал вещества в нужных пропорциях, а готовую жидкость потом разливали по емкостям.
По образованию Евгений радиотехник. Так случилось, что, потеряв работу на заводе, он не мог найти новое место по специальности. Через знакомых устроился работать в ИП, которое производило жидкость для вейпов.
— Наша лаборатория работала легально, — говорит Евгений. — Но не каждый может себе позволить такое, потому что не выдержит проверок и контроля Роспотребнадзора. Я знаю лаборатории, которые изготавливают и продают «жижу» без всякого контроля. Состав смесей, скорее всего, у них такой же, как у нас, но вот в каком помещении это всё разливается, остается на их совести. Грязь, пыль — всё это может оказаться в составе жидкости.
По словам Евгения, чтобы быть химиком в такой лаборатории, не нужно никаких особенных знаний и образования. Им привозили ингредиенты в больших бочках или канистрах: глицерин и пропиленгликоль.
Полученную смесь сотрудницы лаборатории разливают по специальным флаконам, которые приходят из Китая. Теперь жидкость готова к продаже. Кстати, почти на всех емкостях стоит год изготовления
— Никотин — синтетический, полученный искусственным путем, смол там действительно нет. Поэтому какое-то время я был уверен, что это безвредно по сравнению с обычными сигаретами, — объясняет Евгений. — Я занимался спортом: бегал кроссы, много ездил на велосипеде и при этом курил. При нагрузке начинал кашлять, поэтому решил бросить, перейдя на электронные устройства. У нас многие сотрудники отказывались от сигарет, переходили на вейпы: во-первых, бесплатно, во-вторых, были уверены, что не так вредно.
Производство жидкости для электронных сигарет, кстати, относится к пищевой промышленности. Все ароматизаторы, которые добавляют в сиропы, также используют при изготовлении продуктов: тортов и печенья.
— По идее они безопасны для здоровья. Как-то я парил в комнате. Смотрю, на экране монитора тонкая пленка: глицерин. Я протер влажной салфеткой. Понял, что такая же пленка остается на моих легких, только там ее влажной салфеткой уже не уберешь, — рассказывает парень. — Стал смотреть информацию в интернете, что же оседает в моих легких. Наткнулся на то, что самое вредное в этих парах — именно ароматизаторы, которые при употреблении в пищу не принесут вреда, а вот при попадании в легкие могут стать причиной смертельной болезни. Так я узнал про попкорновую болезнь. В сладких парах при производстве попкорна содержится то же самое вещество, что и в наших ароматизаторах (диацетил используют как усилитель вкуса, благодаря ему у продуктов появляется приятный сливочный вкус. — Прим. ред.).
Евгений не стал вдаваться в медицинские нюансы — он просто бросил электронные сигареты. Заболевание «попкорновых легких» действительно существует, правильно оно называется «облитерирующий бронхиолит». Болезнь эта неизлечимая, при ней поражаются бронхиолы. Это приводит к дыхательной недостаточности.
Впервые про облитерирующий бронхиолит заговорили, когда в Америке массово заболели рабочие предприятия по производству попкорна. Врачи тогда обратили внимание на вред паров диацетила, которые и могут вызвать болезнь.
— Кстати, наш начальник парил лишь основу, смесь глицерина и пропиленгликоля — без никотина и ароматизаторов. Возможно, понимал вред, — предполагает парень. — Хотя знаю, многие скажут: много лет парю, и нормально. Но организм у всех разный, а сейчас вейпы очень популярны даже у школьников. Кстати, нашей лаборатории кризис, связанный с пандемией, никак не коснулся. Один раз был сбой в поставке флаконов из Китая, при этом заказы нисколько не упали.
Мы попросили врачей прокомментировать рассказ бывшего радиотехника. Главный нарколог УРФО Антон Поддубный рассказал, что сейчас к нему обращаются очень много знакомых. Их дети используют электронные сигареты, считая, что от них нет вреда.
— То, что это безвредно, — миф. Это абсолютно неизученные пока вещества, их воздействие на организм до конца непонятно, — объясняет специалист. — Коварство в том, что при употреблении нет никакого запаха табака. Но точно так же формируется никотиновая зависимость. Одноразовые сигареты сегодня стали очень популярным девайсом. На мой взгляд, основная проблема в доступности.
Кандидат медицинских наук, заведующая амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии Анна Петухова в беседе с нами подтвердила все опасения бывшего химика лаборатории.
— Вейп — это парогенератор, в котором растворено множество токсичных веществ. Нельзя сравнивать, что вреднее — сигарета или вейп, — объясняет пульмонолог. — Они одинаково вредны. Помимо никотина, в жидкости растворены другие токсичные вещества: формальдегид, глицерин. Всё это подогревается и доходит до легких, губит их: приводит к бронхиальной астме и повышает риск развития рака. При вдыхании аэрозоля поражаются мелкие бронхи — бронхиолы, потом сами легкие.
Анна Петухова рассказала, что сегодня во врачебной среде сформировалось такое понятие, как болезнь вейперов. По-английски она обозначается как EVALI (повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпа). Первый случай смерти от этой болезни был зарегистрирован в 2019 году в США, а в июне 2021 года в одной из детских больниц Москвы EVALI диагностировали у подростка. Долгое время он провел в отделении интенсивной терапии.
— Врачи первое время не могли диагностировать, что происходит с людьми, почему появляются одышка, затрудненное дыхание, температура, боли в груди, — объясняет эксперт. — Потом была выявлена связь между вдыханием паров и этими симптомами. Всё это грозит закончиться эмфиземой легких (патология проявляется одышкой, кашлем и признаками дыхательной недостаточности). Вейп — бомба замедленного действия.