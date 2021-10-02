Бывший радиотехник пошел делать жидкость для вейпов и бросил парить, когда узнал, что попадает в его легкие

Евгений из Екатеринбурга несколько месяцев работал химиком в лаборатории, где делают «жижу» для электронных сигарет. Он смешивал вещества в нужных пропорциях, а готовую жидкость потом разливали по емкостям.



По образованию Евгений радиотехник. Так случилось, что, потеряв работу на заводе, он не мог найти новое место по специальности. Через знакомых устроился работать в ИП, которое производило жидкость для вейпов.



— Наша лаборатория работала легально, — говорит Евгений. — Но не каждый может себе позволить такое, потому что не выдержит проверок и контроля Роспотребнадзора. Я знаю лаборатории, которые изготавливают и продают «жижу» без всякого контроля. Состав смесей, скорее всего, у них такой же, как у нас, но вот в каком помещении это всё разливается, остается на их совести. Грязь, пыль — всё это может оказаться в составе жидкости.

