«Зараза всё равно не сдается»: врач-инфекционист о четвертой волне COVID-19 и появлении супервируса

Ежесуточные сводки о заболевших и умерших от COVID-19 напоминают сводки с фронта. Каждый день более 20 000 заболевших по стране. Во вторник заболевших 21 559 человек, по числу смертей побит новый суточный рекорд — умерли 852 человека. Всё сильнее разговоры о том, что идет новая, четвертая волна коронавируса и что справиться с пандемией может только поголовная вакцинация. Ждать ли четвертой волны COVID-19 или она уже наступила, дает ли вакцина гарантированную защиту, какие осложнения вызывает коронавирус и почему умирают люди, прошедшие полный курс вакцинации. Поговорили об этом с заведующей кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук Ольгой Чернявской.
Ждать ли четвертую волну коронавируса?
— На самом деле, у нас пока еще продолжается третья волна коронавируса. О четвертой говорить рано. Что же касается поведения людей — то они перестали бояться, и это нормально. Это одна из наших адаптационных возможностей. Страх парализует. Но, с другой стороны, люди утрачивают чувство настороженности и перестают соблюдать необходимые меры профилактики. Это, конечно, недопустимо и может как раз привести к четвертой волне заболеваемости.
В конце марта и апреле 2020 года был локдаун. Нам было запрещено выходить из своих квартир. Сейчас такого запрета нет, мы можем свободно перемещаться по городу. Я думаю, население просто устало тщательно соблюдать требования безопасности. Люди хотят снять маски, хотят, чтобы жизнь была как раньше. Но как раньше уже не будет. Коронавирус изменил нашу жизнь, и что будет дальше — трудно сказать. Прогнозы при ковиде — дело неблагодарное. Есть несколько моделей дальнейшего развития ситуации — может быть, и дальше будут волны, может быть, после того, как население будет массово вакцинировано, количество случаев заболевания удастся свести к минимуму и будут лишь сезонные колебания, как при гриппе и других ОРВИ. Может быть, будут пики, может быть, ситуация с коронавирусом станет вялотекущей. Всё зависит от того, удастся ли создать коллективный иммунитет к этой инфекции. Если наша популяция в целом его приобретет, то заболеваемость будет на спорадическом уровне. Если не удастся добиться этого с помощью вакцинации, например, из-за вакцинального диссидентства, то останется ждать, пока большая часть населения переболеет.
Привитый тоже может заболеть
— Каждый день от COVID-19 умирают сотни человек. Смириться с этим нельзя. Именно поэтому специалисты настаивают на вакцинации. Но, к сожалению, тот коронавирус, который сейчас, он отличается от прежнего. Он изменился. Сейчас, по сути, идет война между нами и вирусами. А вирусы гораздо более приспособлены, они появились гораздо раньше нас и умеют приспосабливаться лучше, чем мы. Другое дело, что вообще возбудителю невыгодно убивать своего хозяина. Возбудителю нужно размножаться и передаваться, чтобы сохранить себя как биологический вид. Нынешняя ситуация связана с тем, что мы не имели иммунитета к этой инфекции. Плюс его изменчивость тоже сыграла неблагоприятную роль. Конечно, я думаю, что в дальнейшем заболеваемость и смертность будут ниже, как только нам удастся создать нормальную иммунную прослойку.
Да, прививка не дает 100% гарантий, что инфицирования удастся избежать. Даже привитый человек может заболеть, но болеет он легче, мы это видим по своим пациентам: течение более легкое, не развиваются тяжелые осложнения, длительность заболевания меньше. От гибели, конечно, тоже никто не застрахован. Бывает, что преморбидный фон неблагоприятный, есть хронические заболевания, которые могут обостриться и при легком течении коронавирусной инфекции. Но это всё равно будут не те цифры, которые мы имеем сейчас.
Рост заболеваемости не связан с вакцинацией, наоборот. Если бы не вакцинация, заболевших было бы гораздо больше. То, что удалось вакцинировать значительную часть населения, позволило сдержать темпы распространения. Ведь всё идет в геометрической прогрессии — чем больше людей заболевает, тем больше других людей они заражают. Но вакцинация никак не могла поспособствовать росту заболеваемости. Это исключено. Однако летальные исходы после вакцинации связаны, скорее всего, с тем, что изначально у этих людей были проблемы со здоровьем, хронические заболевания. Может быть, не выработался достаточно напряженный иммунитет, то есть выработалось мало антител. Такое тоже бывает. Организм у всех разный, разная и иммунная система.
Следует ли ждать супервирус?
Супервирус мы можем получить в любом случае, вне зависимости от вакцинации. То, что некоторые несознательные граждане пытаются обойти нормативные документы — это плохо. Да, при прививке у отдельно взятых людей могут быть негативные явления — лихорадка, слабость, головная боль. У кого-то может несколько дней болеть место инъекции. Но это несопоставимо с тем ущербом, который может нанести коронавирус. Последствия для организма могут быть катастрофическими. И мы до конца пока еще не знаем, какой след оставит вирус в организме переболевшего, что будет через отдаленный промежуток времени. Это не простая ОРВИ, это системное заболевание, в результате которого страдают все органы и системы. Именно поэтому, на мой взгляд, требуются достаточно жесткие меры по внедрению вакцинопрофилактики от этой инфекции. Если граждане не осознают всей опасности и возможной пользы от вакцинации, то нужны нормативные документы, стимулирующие идти прививаться, и то постановление, которое вынудило многих обратиться в прививочные пункты, — это благо для нас.
Человек может болеть сразу несколькими ОРВИ, вызванными разными возбудителями, это называется «микст-инфекция». Кстати, уже описаны случаи заболевания гриппом и COVID-19, и такая микст-инфекция протекает гораздо тяжелее, риск осложнений выше, примерно в шесть раз по сравнению с моноинфекциями, то есть заболеваниями, вызванными этими возбудителями по отдельности. Другое дело, что действительно есть какой-то короткий промежуток, когда в организме происходит выброс интерферонов, являющихся первой линией защиты. С помощью них клетка дает сигнал для других «собратьев» о том, что в организме «чужой». В течение нескольких дней уровень интерферона в организме будет действительно высок, и другому вирусу будет сложно отвоевать площадку для себя. Потом резервы организма истощаются, и в какой-то период восприимчивость у человека к инфекциям будет выше. Этим же можно объяснить, почему после вакцинации некоторые заболевают. Да, в какой-то период есть кратковременное снижение иммунитета, стоит поберечься в течение нескольких дней или даже недель.
Если говорить о возможных осложнениях, то, скорее всего, будет страдать дыхательная система. Это основные входные ворота инфекции и основное место размножения респираторных вирусов. При гриппе — однозначно. Так что использовать ОРВИ как метод профилактики ковида точно не стоит.
Ревакцинация опасна?
— Аутоиммунные реакции могут возникнуть и после ОРВИ, и после любой другой прививки в принципе. Иногда такие случаи бывают. Особенно если не учитываются противопоказания. Но у меня нет данных, что после прививки от коронавируса у кого-то возник, например, синдром Гийена-Барре. Гораздо больше шансов получить его после ОРВИ. Аутоиммунный процесс может быть запущен и риновирусом, и аденовирусом, и коронавирусом…
Коронавирус может влиять на все органы и системы. Мы точно знаем — после ковидной пневмонии в легких может возникнуть фиброз. Фиброз может быть и в тканях сердца. Могут быть вегетососудистые реакции, приводящие к развитию гипертонии... Возможно расстройство функций центральной нервной системы... Наверное, может развиться и лейкоз. Почему нет? Новая коронавирусная инфекция, вызванная SARScov2, — еще не изученное заболевание, и только в процессе наблюдения за больными и переболевшими мы можем сказать, что в какой степени страдает.
Новый локдаун?
— Всё зависит от того, будет ли и дальше меняться вирус. Если он будет приобретать новые свойства, мы их будем изучать. Да если и не будет меняться — ученым еще работать и работать. Те же шигеллы или сальмонеллы, бактерии, которые вызывают кишечные инфекции, сколько мы о них уже знаем, а всё равно появляются всё новые и новые данные. Коронавирусы были и раньше, они составляли значительную долю в обычных наших сезонных подъемах ОРВИ, но они не вызывали таких тяжелых последствий. Сейчас это другой вирус. Он хоть и называется коронавирусом, но по своему поведению это уже совсем другой возбудитель. Вирус меняется, меняются его свойства, меняется его влияние на наш организм… Что будет с коронавирусом — сложно сказать. Может быть, он начнет кооперироваться с другими инфекциями, может быть, появятся новые штаммы. Я даже не берусь прогнозировать — всё это может быть непредсказуемо. Самый благоприятный вариант — это что-то вроде сезонного гриппа.
Локдауна вряд ли следует ожидать, но ужесточение мер по соблюдению противоэпидемического режима всё же стоит прогнозировать. В некоторых случаях это оправданно. Лично я за вакцинацию и жесткие меры.
При этом мы пока не можем точно сказать, как долго будет сохраняться иммунитет. Для разных вакцин предполагается разная длительность поствакцинального иммунитета. Накапливается опыт, на его основании могут корректироваться рекомендации. Первоначально предполагалось, что, например, после применения «Спутника» иммунитет будет длиться до двух лет. Сейчас известно, что гарантированно иммунитет сохраняется до девяти месяцев. Будет ли он сохраняться два года, как прогнозировалось изначально — может быть. Будем наблюдать. Если надо, будем менять рекомендации. Как, например, меняются рекомендации по лечению, сейчас уже 12-я редакция. Так же и с вакцинацией, появляются новые данные, мы подстраиваемся под них.
Но зараза всё равно не сдается. В этой борьбе мы пока не добились победы, но общими усилиями, надеюсь, справимся. Если наши сограждане будут активно вакцинироваться, это поможет кардинальным образом переломить ситуацию.