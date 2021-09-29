«Зараза всё равно не сдается»: врач-инфекционист о четвертой волне COVID-19 и появлении супервируса

Ждать ли четвертую волну коронавируса?

— На самом деле, у нас пока еще продолжается третья волна коронавируса. О четвертой говорить рано. Что же касается поведения людей — то они перестали бояться, и это нормально. Это одна из наших адаптационных возможностей. Страх парализует. Но, с другой стороны, люди утрачивают чувство настороженности и перестают соблюдать необходимые меры профилактики. Это, конечно, недопустимо и может как раз привести к четвертой волне заболеваемости.



В конце марта и апреле 2020 года был локдаун. Нам было запрещено выходить из своих квартир. Сейчас такого запрета нет, мы можем свободно перемещаться по городу. Я думаю, население просто устало тщательно соблюдать требования безопасности. Люди хотят снять маски, хотят, чтобы жизнь была как раньше. Но как раньше уже не будет. Коронавирус изменил нашу жизнь, и что будет дальше — трудно сказать. Прогнозы при ковиде — дело неблагодарное. Есть несколько моделей дальнейшего развития ситуации — может быть, и дальше будут волны, может быть, после того, как население будет массово вакцинировано, количество случаев заболевания удастся свести к минимуму и будут лишь сезонные колебания, как при гриппе и других ОРВИ. Может быть, будут пики, может быть, ситуация с коронавирусом станет вялотекущей. Всё зависит от того, удастся ли создать коллективный иммунитет к этой инфекции. Если наша популяция в целом его приобретет, то заболеваемость будет на спорадическом уровне. Если не удастся добиться этого с помощью вакцинации, например, из-за вакцинального диссидентства, то останется ждать, пока большая часть населения переболеет.

