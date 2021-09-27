Почему исчез «КовиВак», а «ЭпиВакКорону» везут в «медвежьи углы», где нет интернета. Аналитик — о вакцинации в России

«ЭпиВакКорона»: в «медвежьи углы» без интернета

Регистрация партий «ЭпиВакКороны», по данным Росдравнадзора, пошла на убыль с июля, когда за весь месяц было выпущено всего 9 партий (в июне — 15). За 21 день августа зарегистрировали всего две партии, но буквально в последние дни месяца подоспели еще 6 партий, итого — 8. С 1 сентября было выпущено еще пять партий «ЭпиВакКороны». Правда, сколько доз содержится в одной партии, не известно. Можно предполагать всё что угодно.



— К примеру, одна из первых партий, выпущенных под Зеленоградом, состояла из четырех доз, — говорит Виктор Кабанов. — И тогда же, в декабре, производитель «Спутника» выпустил партию в полмиллиона доз. Так что разброс был огромный.



О том, что запасы вакцины полностью исчерпаны в Москве и почти — в Петербурге, «Доктор Питер» писал еще в начале июля, когда кампания по вакцинации была в самом разгаре. Окончательно вакцина исчезла из двух столиц и других крупных городов в августе. Когда ожидаются новые поставки, власти не сообщают.

