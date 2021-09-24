Как попасть к эксперту?

По мнению специалистов, с подобными проблемами сталкиваются пациенты по всей стране.



— Безусловно, это глобальная проблема во всех регионах, — рассказал Александр Саверский, президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов». — Почему? Просто потому, что со многими диагнозами врачи в регионах не сталкивались. Естественно, они пытаются применять стандартные протоколы, которые не работают. Подобные проблемы часто происходят с категорией пациентов с орфанными заболеваниями. К примеру, врач занимается обычными гриппом, ОРВИ и туберкулезом, а в стране всего сто человек с редким заболеванием. Какова вероятность, что именно к этому врачу попадет такой пациент? Она чрезвычайно мала, именно поэтому медик просто не нагружен информацией по этому заболеванию. Выявление этих редких заболеваний — сейчас одна из главных проблем. Помимо этого, сейчас мы все стараемся работать над тем, чтобы узаконить механизм консилиума. То есть человек едет, пробивает себе пути в какой-то крупный центр, в столицу, ему там делают назначения, рекомендации, расписывают план лечения, он возвращается обратно, и ему говорят местные, районные врачи, которые не сталкивались с подобным, что вылечат всё, к примеру, активированным углем. Нехватка лекарств, их отсутствие происходят в принципе по той же причине. Проблем много, и нужно их решать. Мы в свою очередь также работаем над этим.



Сейчас за состоянием Ольги следит лишь семья, дежуря по очереди. Сама она почти не встает, а в квартире стоит неистребимый запах лекарств. В комнате и коридоре то тут, то там — специальные ходунки и стойки для капельниц. А сидя в небольшом кресле, красивая улыбчивая Оля, переживая, рассказывает фотографу о том, как к 40 годам появились первые морщинки. Но ни слова о боли, ни слова о том, как ей на самом деле тяжело. На кухне гремит посудой такая же улыбчивая Алина, заявившая, что не привыкла сдаваться и пасовать перед трудностями жизни и тем более перед какими-то бюрократами.

— Мы с семьей настолько уже привыкли к тому, что свалилось на нас. Мы перестроили почти полностью график работы, у нас есть дежурства у Оли, но нам нужна помощь, — говорит Алина. — Сами мы не можем справиться, нам нужны врачи, нужен контроль с их стороны, а как иначе? Здесь самый частый ответ от врачей — «мы не знаем, что с вами делать». Мы просто в отчаянии уже. Но стараемся не опускать руки, стараемся поддерживать друг друга и надеемся, что Оля снова будет ходить.



В шкафу в прихожей стоит коробка с новыми туфлями. И сестры верят: всё будет хорошо, Оля обязательно поправится и обязательно застучит каблуками по лестницам и дорожкам родного дворика. Надо только еще немного побороться.