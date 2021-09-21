Говорят, что после прививки от коронавируса реже болеют ОРВИ. Разбираемся, так ли это

И коронавирус, и вакцина от него регулярно обрастают новыми слухами. Сейчас стали появляться предположения, что вакцина помогает защититься не только от коронавируса, но и от различных ОРВИ. Есть и прямо противоположная версия: вакцина иммунитет ослабляет, поэтому после прививки простуды будут регулярными. Мы поговорили с врачами, чтобы выяснить, так ли это.
Как объясняет иммунолог Николай Крючков, обе концепции на самом деле существуют уже давно и обсуждаются в том числе и в отношении других вакцин, не только от коронавируса.
— Первая концепция заключается в том, что вакцинация приводит к временному функциональному иммунодефициту. Вторая концепция, наоборот, говорит о том, что некоторые типы вакцин приводят к неспецифической стимуляции иммунитета, — говорит Николай Крючков. — То есть параллельно с формированием активного адаптивного иммунитета формируется еще и неспецифический иммунитет на все типы антигенов.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Однако, отмечает он, какого-либо подтверждения той или иной теории в отношении вакцин от коронавируса в данный момент не существует. Это подтверждает и вирусолог Анатолий Альтштейн.
— У меня таких данных нет. Вряд ли есть такие научные данные, исследований на этот счет нет. По идее, вакцина от коронавируса не должна влиять на течение других заболеваний, но ученые могут специально исследовать этот вопрос, — говорит Анатолий Альтштейн.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Николай Крючков также считает, что в данный момент нет даже косвенных признаков того, что вакцинация от коронавируса влияет на течение других респираторных вирусных инфекций. Вакцина как от коронавируса, так и от других вирусных заболеваний направлена на формирование специфического иммунитета, то есть ориентированного на конкретный антиген.
Что касается защиты от коронавируса, то, по словам Анатолия Альтштейна, эффективность вакцины снизилась после прихода нового штамма «дельта». В России он впервые был зарегистрирован в июне и стал довольно быстро распространяться. Эксперты говорят о нем как о наиболее заразном и опасном варианте вируса в данный момент.
Вирусолог говорит, что самая массовая вакцина от коронавируса в России сейчас — «
— По крайней мере, она защищает от тяжелого течения заболевания и смертельной опасности, — говорит вирусолог. — Что касается возможности заразиться, то заразиться может даже вакцинированный человек, но инфекция будет носить более легкий, может, даже бессимптомный характер.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано
О том, почему необходимо делать прививку раз в полгода, можно прочитать в этом материале. Если вы еще не вакцинировались, стоит изучить противопоказания вакцин заранее, чтобы выбрать наиболее подходящую. Обо всех противопоказаниях мы подробно рассказывали в этом материале.