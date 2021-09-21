Говорят, что после прививки от коронавируса реже болеют ОРВИ. Разбираемся, так ли это

И коронавирус, и вакцина от него регулярно обрастают новыми слухами. Сейчас стали появляться предположения, что вакцина помогает защититься не только от коронавируса, но и от различных ОРВИ. Есть и прямо противоположная версия: вакцина иммунитет ослабляет, поэтому после прививки простуды будут регулярными. Мы поговорили с врачами, чтобы выяснить, так ли это.



Как объясняет иммунолог Николай Крючков, обе концепции на самом деле существуют уже давно и обсуждаются в том числе и в отношении других вакцин, не только от коронавируса.

