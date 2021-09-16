Кому стоит бояться тромбоза: 11 факторов риска

Проблема формирования тромбов, по словам медиков, и так очень распространена, а из-за изменения образа жизни людей в последние десятилетия становится всё более актуальной и опасной. Склеенные тромбоциты крепятся к стенке сосуда, а когда отрываются, могут продвинуться по кровяному руслу и в конце концов закупорить более мелкий сосуд.
Тромбообразованию способствует повышенная свертываемость крови из-за малоподвижного образа жизни, обезвоживания, повышенного уровня холестерина, сахара. Есть и другие факторы.
— К группе риска относятся лица после хирургического вмешательства, с нарушением сердечного ритма, лица с ожирением, варикозной болезнью нижних конечностей, в том числе при осложнениях беременности, курильщики, люди пожилого возраста, — говорит кардиолог Мехман Мамедов.
Мехман Мамедов — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации».
В конце концов отрыв тромба приводит к инфаркту, инсульту, тромбоэмболии или смерти. Например, если тромб перекроет подачу крови в такие важные сосудистые центры в головном мозге, как ствол, где и центр дыхания, и центр сердечной деятельности.
Даже если тромб уже оторвался — человека можно спасти. Если человек побледнел, покрылся пóтом, появились боли за грудиной, в затылке, в грудной клетке, нужно срочно вызывать врача. О профилактике тромбоза можно почитать в этом материале.