Денис Проценко — про медицину в Москве и регионах, новые штаммы и вакцину от COVID-19

— Нам нужно учить этому уже работающих врачей?

— Реабилитолог — это отдельное клиническое направление, нужно обучать команды, в которых будет реаниматолог, реабилитолог, физиотерапевт, техник, медицинский психолог. Это правда комплексная работа, которая требует обучения и привлечения туда новых лиц, переобучение тех, кто хотел бы поменять профессиональную траекторию.

— Реабилитации будет уделяться больше внимания, когда заболеваемость пойдет на спад, или всё будет идти параллельно?

— Это нужно делать параллельно, ждать каких-то спадов нельзя, нужно реагировать уже сейчас.

— Действует ли вакцина против штамма «дельта», который сейчас циркулирует?



— Современная вакцина, которая сейчас существует, и которая распространена в основном на территории Российской Федерации, несет в себе наиболее опасный фрагмент коронавируса, так называемый фрагмент спаек S-белка, который есть в любом вирусе вне зависимости от мутации, и это дает предпосылки, основание и надежду считать, что вакцинация этой вакциной — это перспективный путь вне зависимости от мутаций.

— Меняется ли как-то лечение в связи с изменчивостью вируса? Молодых и пожилых пациентов лечат одинаково?

— Лечение не зависит от возраста, и подходы к интенсивной терапии тяжелого течения принципиально не меняются, есть несколько базисных вещей, на которых это держится: противовирусная терапия, блокада цитокинового шторма, оппозиционное ведение и различные варианты кислородной поддержки, плюс использование глюкокортикостероидов у больных, которым показана кислородотерапия. Но нет противовирусного препарата, прием которого полностью обрывал бы патологическое течение новой коронавирусной инфекции. Но очень важно, что появилась вакцина, которая способна создать иммунитет, который не потребует использования такой агрессивной терапии.