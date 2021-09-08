«Нет таких пациентов». Врач за свои деньги покупал больным жизненно важные лекарства, а чиновники нашли чем «помочь»

Особенно выраженный дефицит кадров в первичном звене здравоохранения и в сельской местности, обветшание основных фондов лечебных учреждений. Да и не только в первичном звене не хватает медицинских кадров, в больницах тоже дефицит врачей — инфекционистов, реаниматологов, анестезиологов, реабилитологов, лабораторных диагностов.



Еще до пандемии наше здравоохранение долгие годы получало около 3–3,5 процента от ВВП, тогда как страны Восточной Европы, например, Польша, Чехия, на свое здравоохранение из государственных источников тратили 5 процентов ВВП. Это позволяло им приобретать больше современного оборудования, больше лекарств, больше людей лечить бесплатно. Ведь арифметика в системе здравоохранения простая: чем больше денег она получает от государства, тем больше людей может получить бесплатное медицинское обслуживание.



Чтобы такие случаи, как в Североуральске, больше нигде не возникали, нужно увеличить государственное финансирование здравоохранения до 5% ВВП к 2025 году. Это около 500 миллиардов рублей каждый год дополнительно к базе предыдущего года.



Президент правильно сказал, что пандемия выявила серьезные проблемы в нашем здравоохранении. И первая и главная проблема, это я уже от себя добавлю, это недофинансирование всей системы здравоохранения, а отсюда все остальные проблемы.



На Восточном экономическом форуме депутат Петров выступал. Он говорил о том, что 25–30% населения, кому положены бесплатные лекарства, их не получают.



Для достижения национальных целей — снижения смертности и увеличения ожидаемой продолжительности жизни — есть только один выход: увеличить объемы финансирования здравоохранения. Чтобы бесплатная медицинская помощь была доступна всем, кто в ней нуждается — и больные с острой и хронической формой новой коронавирусной инфекции, и пациенты с другими диагнозами.



— Это решит вопрос нехватки врачей, о которой в том числе говорит наш герой Алексей?



— Конечно. В больницах в глубинке не только хуже оборудование, его не хватает, у врачей нет возможности повышения квалификации, масса других проблем, там еще и зарплаты у врачей гораздо ниже, чем в больших городах.