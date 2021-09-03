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В Госдуму внесли проект закона о госпитализации детей-инвалидов с родителями

Взрослые смогут бесплатно оставаться в стационаре независимо от возраста ребенка

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Сейчас бесплатно находиться в стационаре вместе с ребенком до четырех лет может только один взрослый

Сейчас бесплатно находиться в стационаре вместе с ребенком до четырех лет может только один взрослый

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Родителям детей с инвалидностью могут разрешить бесплатно находиться с ними в больничных стационарах. Как сообщается на сайте Госдумы, согласно предлагаемым поправкам в закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», родители смогут пребывать с детьми-инвалидами в лечебных учреждениях на безвозмездной основе и независимо от возраста детей. Соответствующий законопроект внесли депутаты ЕР в Государственную думу.

Сейчас бесплатно находиться в стационаре вместе с ребенком до четырех лет может только один взрослый. В остальных случаях бесплатные спальное место и питание сопровождающего взрослого предоставляют только «при наличии медицинских показаний ребенка». Однако их исчерпывающего перечня нет. То есть решение остается за медиками, и далеко не всегда оно оказывается в пользу родителей.

Авторы поправок предлагают признать статус «ребенок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы родитель или другой законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.

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