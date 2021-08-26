Как измерить давление правильно: простая инструкция в одной картинке

— Если ваш врач выявил ранее, что разница в артериальном давлении на правой и на левой руке конкретно у вас больше десяти миллиметров ртутного столба, то последующее измерение нужно проводить именно на той руке, где давление было максимальным, — говорит терапевт Юлия Стяжкина.



Ранее мы рассказывали, как отличить верхнее давление от нижнего. А здесь — подсказка, какой тонометр лучше выбрать: автоматический или механический.