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Как измерить давление правильно: простая инструкция в одной картинке

Лишняя спешка и нервозность дадут ложный результат

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Первое правило при измерении давления: сесть и успокоиться

Первое правило при измерении давления: сесть и успокоиться

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Как измерить давление правильно, не допустив самых распространенных ошибок? Их не так уж и много, но они могут существенно повлиять на результат. Врачи говорят, что самая главная ошибка — измерять давление на бегу. А напряжение — как физическое, так и психоэмоциональное — может сказаться на неточности цифр.

— Нужно, чтобы человек находился в состоянии покоя, многие не соблюдают это правило, — говорит кардиолог Мехман Мамедов. — Если человек какую-то тяжесть поднял и сразу измерит давление — это не будет его обычным состоянием. Если человек понервничал, мерит давление — оно, как правило, выше, потому что идет спазм сосудов, нагрузка на сердце увеличивается, и пульс, и давление могут повыситься. Должен быть покой не меньше десяти минут.

Мехман Мамедов — эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор.

Для самых точных измерений необходимо удобно сесть, надеть манжету на левую руку чуть выше сгиба локтя — на одном уровне с сердцем. Руку положить на стол.

Инструкция, как правильно измерять давление

Инструкция, как правильно измерять давление

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— Если ваш врач выявил ранее, что разница в артериальном давлении на правой и на левой руке конкретно у вас больше десяти миллиметров ртутного столба, то последующее измерение нужно проводить именно на той руке, где давление было максимальным, — говорит терапевт Юлия Стяжкина.

Ранее мы рассказывали, как отличить верхнее давление от нижнего. А здесь — подсказка, какой тонометр лучше выбрать: автоматический или механический.

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