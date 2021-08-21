«Последние месяцы ее жизни стали адом для всех»: 5 историй семей, в которых живут люди с деменцией

Моя семья столкнулась с деменцией, когда бабушке было 74 года. Мы заметили болезнь уже на поздней стадии. Бабуля была с тяжелым характером, мы думали до последнего, что это возрастные «закидоны», капризы и агрессия.



Бабушка страдала сахарным диабетом, была инсулинозависимой. Это еще прибавляло проблем, так как препараты, которые назначил психиатр, влияли на сахар, неоднократно он падал до единицы, и бабушка впадала в кратковременные инсулиновые комы. При дальнейшем прогрессировании болезни у нее начались галлюцинации, она могла не спать по двое суток, разговаривала сама с собой, с какими-то людьми, которые, по ее словам, присутствовали в комнате. Чаще всего это были дети, цыгане, а еще кошки.



Потом бабушка вернулась в стадию, когда была молодой и еще работала. Каждый день она просила приготовить ей вещи, чтобы она пошла на завод.

