Еле выжили по примеру «московской элиты»: привитые «ЭпиВакКороной» рассказывают, как болели ковидом после вакцины

Россияне рассказывают, как болели ковидом после прививки «ЭпиВакКороной». Многие не попали в официальную статистику заболевших после вакцинирования — в выписном эпикризе медики почему-то это указывать не стали. Об этом в материале портала «Доктор Питер».
Четыре региона России — Курская, Ульяновская, Кемеровская области и Санкт-Петербург — обнародовали статистику по заболевшим после вакцинации от коронавируса. В большинстве случаев доля заразившихся — не более
По данным специалистов, среди привитых «Спутником V» заболели 1,8%, «КовиВаком» — 0,9%, «ЭпиВакКороной» — 6%.
Очевидно, что цифры условные. Есть подтвержденные документами случаи, когда людей выписывают из ковидных больниц, не указывая в выписном эпикризе факт вакцинации. Некоторым даже делают отдельную пометку: «рекомендована вакцинация от
«На теле пошла какая-то странная сыпь»
Анна, 35 лет, Москва. Привилась «ЭпиВакКороной» в феврале, заболела в апреле. Была госпитализирована в Коммунарку. Процент поражения легких — 60.
— Я прививалась в феврале этого года вместе с мужем. У «Спутника» тогда был приоритет по возрасту — прививали в первую очередь людей старшего поколения, и в поликлинике нам в этой прививке отказали. Предложили сделать «ЭпиВакКорону», мы легко согласились, тогда еще не знали об этой вакцине ничего.
Заболела после похода в торговый центр, я сняла маску в фуд-корте, где было очень много людей. Через пару дней поднялась температура, заболело горло, появился насморк. Я была уверена, что это не ковид, а обычная простуда. Вскоре боль в горле прошла, но на теле появилась какая-то странная сыпь, похожая на корь. Приехавший на вызов врач скорой помощи сразу сказал, что это коронавирус, и отвез меня в больницу. В приемном покое сделали КТ, и оно показало небольшое поражение легких, но за три дня ситуация ухудшилась до
При госпитализации медсестра спросила, прививалась ли я от гриппа. «От гриппа нет, от ковида — да», — ответила я. Она удивленно вскинула брови. При выписке я получила эпикриз, в котором было сказано, что «пациент не привит». Но я не вижу в этом какого-то злого умысла. В апреле, когда я болела, еще не было ажиотажа с прививками, никто не анализировал количество вакцинированных и заболевших. На то, что я была привита, врачи просто не обратили внимание.
Сейчас я привилась первым компонентом «Спутника V», так как у меня образовался невысокий титр антител после болезни. Впрочем, лечащий врач порекомендовал мне вакцинироваться спустя три месяца после выписки, несмотря на то, сколько образуется антител. Моя подруга живет в Лондоне, там вообще рекомендуют делать прививку через 28 дней после болезни, а в Америке — через 90.
«Я чувствовал, что умираю»
Виталий, 30 лет, Петропавловск-Камчатский. Привился «ЭпиВакКороной» в мае, заболел в июле. Был госпитализирован в краевую больницу. Процент поражения легких — 60.
— Я долго принимал решение о вакцинации, но выбор конкретной вакцины был мне совершенно не важен. Сделал прививку, которая была в поликлинике. Это была «ЭпиВакКорона». Каких-то сомнений в ее эффективности у меня тогда не было, я посчитал, что раз ее выпустили на рынок, то она работает. Я сделал две дозы «ЭпиВака» и собирался ревакцинироваться «Спутником» в августе. Но так случилось, что
Честно говоря, мне было обидно — 30 лет, ни в каких группах риска не состою, вакцинированный и на тебе —
Последовал примеру «московской элиты»
Петр, 39 лет, Оренбург. Привился «ЭпиВакКороной» в апреле, заболел в августе. Был госпитализирован в областную больницу, поражение легких 75%.
— Сделал себе «ЭпиВак» по совету сестры, которая живет в Москве. По ее словам, вакциной привилась «вся московская элита», она безопасна и эффективна. В июне заболел ковидом. Сатурация 83, одышка, температура
Заболели всей семьей
Ирина, 37 лет, Калужская область. Привилась «ЭпиВакКороной» в мае, заболела в июле. Была госпитализирована с
— У нас вообще получился анекдот. Уговорила мужа привиться «ЭпиВакКороной», поверила, что прививка безопасная. Он, в свою очередь, отправил в прививочный пункт своего отца. В итоге заболели все. Муж заболел через две недели после второй прививки, я — через шесть недель после второй.
У меня всё началось с кашля. Потом семь дней держалась температура 38. Родные вызвали скорую только после того, как я упала в обморок. Оказалось, что поражение легких уже 20%, в больнице состояние ухудшалось с каждым днем, в результате дошло до 50%. Лечилась две недели, а в это время дома муж лечился с набором таких же симптомов, но, к счастью, у него всё протекало легче.
Отец мужа, 70 лет, сделал прививку также в мае. Побочек не было почти, только рука в месте укола ныла и голова слегка тяжелая была. Но терпимо вполне. Обрадовались, отправили его с чистым сердцем на дачу. И представляете,
Вопрос веры
Почему есть сомнения в эффективности «ЭпиВакКороны» и нужна ли принудительная вакцинация, рассказал профессор Константин Северинов.
Константин Северинов — молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН.
— «ЭпиВакКорона» вышла в гражданский оборот полгода назад. Но до сих пор о ней неизвестно главное: так ли она эффективна, как заявляют разработчики. Роспотребнадзор опубликовал статью о результатах вакцинации «ЭпиВакКороной» среди своих сотрудников. Пишут, что вакцина обладает «высокой эффективностью и переносимостью». То есть не всё так плохо?
— Очевидно, что «ЭпиВакКорона», которая уже применяется в стране, нуждается в подтверждении своей эффективности. Под эффективностью понимается способность вакцины предотвращать заболевание. Единственный с точки зрения доказательной медицины способ показать, что вакцина работает, заключается в проведении испытания, когда достаточно большое (десять тысяч и болeе) количество добровольцев в испытуемой группе вакцинируется исследуемым препаратом.
Кроме того, организуется контрольная группа людей, которые тщательно отобраны так, чтобы между ними и людьми в испытуемой группе не было разницы по распределению полов, возраста, наличия каких-то сопутствующих заболеваний и так далее.
Затем, после проведения исследования, которое заключается в том, что испытуемая группа получает вакцину, а контрольная группа получает пустышку-плацебо, делается анализ на наличие антител, и, что, конечно, важнее, сравнивается количество инфицированных людей в обеих группах и проводится статистический анализ достоверности обнаруженных отличий.
— С третьей российской вакциной, «КовиВак», которая недавно вышла на рынок, тоже всё непонятно? Или уже появились научные публикации?
— Публикаций нет. Мы можем верить институту имени Чумакова, это хороший институт, у него очень богатая история разработки и производства работающих вакцин. Но это именно вопрос веры. Но этого недостаточно с точки зрения потребителя, который хочет и имеет право знать, что ему колют. Никто не сказал, что вакцина не работает, просто нет данных, что она работает. Грамотно проведенные испытания, результаты которых отражены во внятных рецензируемых научных публикациях, — знак признания со стороны профессионалов, это дает гарантию, что к потребителю будут выходить продукты, проверенные по определенному, признанному во всем мире стандарту.
Собственно, именно так было сделано при испытании «Спутника», результаты которого были опубликованы в журнале «Ланцет», и при исследовании широко используемых зарубежных вакцин. Именно такие исследования доказали эффективность вакцин, сделали возможным их использование.
В случае с «ЭпиВакКороной» в испытаниях принимали участие более тысячи семисот человек, которые являются сотрудниками Роспотребнадзора и которые дали информированное добровольное согласие на проведение испытаний. Но контрольной группы не было вообще. Перед тем как происходила вакцинация, у людей определяли наличие коронавирусной инфекции с помощью теста ПЦР и наличие антител к коронавирусу с помощью широко используемых зарубежных тестов. Очевидно, что среди испытуемых были положительные по этим тестам, однако об их судьбе с точки зрения исследования ничего не сказано.
После вакцинации проводили исследование на наличие антител уже собственной тест-системой разработчиков вакцины из научного центра «Вектор». В результате определяли коэффициент позитивности — можно считать, что это мера увеличения количества антител после вакцинации относительно некоторого порогового значения. Значение порога можно было бы определить из контрольной группы, но ее нет, или на основе данных по уровню антител до вакцинации, но они были получены другими тест-системами и, значит, сравнения невозможны. То есть смысл коэффициента позитивности в данном случае неясен.
Как бы то ни было, по анализу после первой и второй прививки выяснилось вот что:
Настолько, что у людей старше 65 лет иммунный ответ даже с помощью тест-системы «Вектора» почти не выявляется. Это очень плохо, потому что эту вакцину предлагают в первую очередь для пожилых.
— Видимо, поэтому сразу после публикации разработчики рекомендовали людям старше 65 лет вводить сразу три дозы вакцины?
— В данном конкретном исследовании этой рекомендации нет. Но есть другая интересная подробность. Оказалось, что у людей, которые полностью провакцинированы (двумя дозами «ЭпиВакКороны». — Прим. ред.) коэффициент позитивности меньше, чем у людей, которые были вакцинированы единожды. Это очень странно. Что еще хуже — и авторы, надо отдать им должное, честные люди, сами это показывают — у 21% полностью вакцинированных вообще нет антител. Забавно, что после первой прививки людей без антител — 17%. Так что после третьей прививки, возможно, количество людей без антител даже увеличится.
В конечном счете нас должны волновать вовсе не антитела, а заболеем мы или нет. И для оценки эффективности вакцины определялась частота развития коронавирусной инфекции среди вакцинированных. Так вот, по результатам анкетирования среди 807 вакцинированных респондентов было выявлено 37 человек, то есть 4,5 процента заболевших коронавирусной инфекцией. Что означает эта цифра, не ясно, ведь контрольной группы не было. Похоже на старый анекдот про Чапаева и Петьку: «Василий Иванович: "Петька, приборы!" Петька: 43! Василий Иванович: "Что — 43?" Петька: "А что приборы?"»
Но можно попробовать сравнить с результатами испытаний «Спутника». По данным статьи в «Ланцете», из 14 тысяч вакцинированных «Спутником» заболели всего 4 человека (в контрольной группе из 4000 человек заболело 74). Получается, что частота заражения у вакцинированных «ЭпиВакКороной» выше, чем частота заболевших в контрольной группе испытаний «Спутника». Для того чтобы все-таки показать, что вакцинированные «ЭпиВакКороной» заболевают меньше, авторы использовали очень странный критерий — они стали спрашивать вакцинированных людей, не общались ли они с кем-нибудь, кто был болен ковидом. Из 516 респондентов 71 ответили положительно. Из этих 71 человек у трех (4,2%) развилась клинически выраженная инфекция. Смысл этих данных совершенно непонятен. Сделать хоть какое-то заключение из этих цифр нельзя. Но авторы спокойно вычитают из 100 процентов 4,2 и получают 95,8% эффективность своей вакцины.
— Чем может закончиться история с «ЭпиВакКороной», если в итоге окажется, что вакцина действительно не работает? Трудно поверить, что на наших глазах может разворачиваться афера такого масштаба.
— Эта история связана с государственными деньгами, на которые делалась вакцина, и ответственностью за них. Много людей заинтересованы в том, чтобы вакцина работала. Мы все, как потребители, в этом заинтересованы. Но хочется, чтобы работа этой вакцины была доказана и оценена не только теми, кто ее производит, у них есть очевидный интерес говорить, что она хороша. Пока что те результаты, которые просачиваются в печать, вызывают много вопросов о компетентности авторов. То, что опубликовано на сегодняшний момент, не может считаться результатом клинических испытаний, проведенных на основе принципов доказательной медицины, и не позволяет сказать, что вакцина защищает от заболевания. Несмотря на то что она находится в гражданском обороте, считать ее действующей вакциной или просто вакциной нельзя.