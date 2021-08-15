Еле выжили по примеру «московской элиты»: привитые «ЭпиВакКороной» рассказывают, как болели ковидом после вакцины

— Видимо, поэтому сразу после публикации разработчики рекомендовали людям старше 65 лет вводить сразу три дозы вакцины?



— В данном конкретном исследовании этой рекомендации нет. Но есть другая интересная подробность. Оказалось, что у людей, которые полностью провакцинированы (двумя дозами «ЭпиВакКороны». — Прим. ред.) коэффициент позитивности меньше, чем у людей, которые были вакцинированы единожды. Это очень странно. Что еще хуже — и авторы, надо отдать им должное, честные люди, сами это показывают — у 21% полностью вакцинированных вообще нет антител. Забавно, что после первой прививки людей без антител — 17%. Так что после третьей прививки, возможно, количество людей без антител даже увеличится.



В конечном счете нас должны волновать вовсе не антитела, а заболеем мы или нет. И для оценки эффективности вакцины определялась частота развития коронавирусной инфекции среди вакцинированных. Так вот, по результатам анкетирования среди 807 вакцинированных респондентов было выявлено 37 человек, то есть 4,5 процента заболевших коронавирусной инфекцией. Что означает эта цифра, не ясно, ведь контрольной группы не было. Похоже на старый анекдот про Чапаева и Петьку: «Василий Иванович: "Петька, приборы!" Петька: 43! Василий Иванович: "Что — 43?" Петька: "А что приборы?"»



Но можно попробовать сравнить с результатами испытаний «Спутника». По данным статьи в «Ланцете», из 14 тысяч вакцинированных «Спутником» заболели всего 4 человека (в контрольной группе из 4000 человек заболело 74). Получается, что частота заражения у вакцинированных «ЭпиВакКороной» выше, чем частота заболевших в контрольной группе испытаний «Спутника». Для того чтобы все-таки показать, что вакцинированные «ЭпиВакКороной» заболевают меньше, авторы использовали очень странный критерий — они стали спрашивать вакцинированных людей, не общались ли они с кем-нибудь, кто был болен ковидом. Из 516 респондентов 71 ответили положительно. Из этих 71 человек у трех (4,2%) развилась клинически выраженная инфекция. Смысл этих данных совершенно непонятен. Сделать хоть какое-то заключение из этих цифр нельзя. Но авторы спокойно вычитают из 100 процентов 4,2 и получают 95,8% эффективность своей вакцины.



— Чем может закончиться история с «ЭпиВакКороной», если в итоге окажется, что вакцина действительно не работает? Трудно поверить, что на наших глазах может разворачиваться афера такого масштаба.

