«Историй про то, как люди умирают семьями, много»: врач — о провале вакцинации в России и третьей волне

— Почему люди умирают после вакцин?



— Если речь идет о случае на юге страны, где девочка осталась сиротой, мы знаем, что родители были тяжело больны, у них была хроническая болезнь почек. Они познакомились на гемодиализе 14 лет назад, значит у них проблемы с почками уже больше 14 лет и это не люди с идеальным здоровьем. Эти люди заболели после первой дозы вакцины, и не исключено, что они заразились там же, где прививались, — и это, безусловно, безобразие. Но и заболели они после «ЭпиВакКороны», самой вялой вакцины, в которой даже вируса нет, даже нет его части, там всё искусственно синтезировано, и она вряд ли могла что-то вызвать, даже если допустить, что где-то что-то было нарушено.

Если отвлечься от этой истории, я лично сам видел, когда все семьи оказывались в больницах и умирали один за другим, особенно пожилые. Они не были привиты. Историй, когда люди умирают семьями, много, вам любой врач расскажет таких немало.



— Расскажите про особенности ковида в эту волну.



— Аносмия появляется реже, и это уже не является главным симптомом ковида. У людей притупляются запахи, но не уходят вовсе. Больше жалуются на кашель и диарею, остальное — всё то же: температура, ломота в костях. На пике волны было много 20+ и 30+ пациентов, что для второй волны не было характерно. Сейчас работоспособных людей всё меньше, но старики болеют так же тяжело, как болели и в первую, и во вторую волну.



Также были случаи, когда болезнь прогрессировала очень быстро, пациент за 2–3 дня из здорового человека превращался в того, кому нужна респираторная поддержка.



Никто не ожидал, что третья волна будет такой ужасной и хуже второй, рассчитывали, что многие привились и переболели. Но люди болеют и по второму, и по третьему разу, правда, не тяжело, но это говорит лишь о том, что иммунитет не вырабатывается.



— Может ли быть такое, что из-за нового штамма тесты на коронавирус показывают отрицательный результат у тех, кто болеет ковидом?



— Нет, ядро вируса остается тем же. Хотя могут быть и ложноположительные, и ложноотрицательные результаты. Первое бывает крайне редко, и, скорее всего, это просто неинформативно положительный результат, когда человек выздоровел, а у него в носу еще болтаются обломки вируса. Или могут быть ложные результаты, когда плохо взят мазок или плохо транспортирован.



— Актуальными остаются вопросы про последствия ковида. Что делать с аносмией и как вернуть запахи?



— Этот вопрос уже не так актуален, и что с этим делать, никто так и не знает, так как это повреждение обонятельной луковицы в головном мозге. Это состояние обратимое, в 90% случаев восстанавливается через 3 месяца . Рекомендуются спреи с кортикостероидами и тренировка обоняния. Надо нюхать известные предметы, например, цитрусовые или кофе. Не надо тренироваться на уксусе или нашатыре — это может повредить слизистую.



— Какие самые страшные последствия ковида встречаются?



— У людей, тяжело переболевших, остаются стойкие изменения в легких в виде фиброза, некоторые из них даже нуждаются в пересадке легких, но эта операция практически недоступна в регионах России, ее делают только в Москве и Петербурге. Теоретически можно дождаться, практически — это очень долгий процесс.



Сталкиваются люди с депрессиями, полинейропатией, слабостью, невозможностью долго стоять или ходить. Центры реабилитации есть везде. Людям иногда необходимо долгое восстановление после ковида.

