«Не смог вылезти из ванны и чуть не заплакал»: история телеведущего, похудевшего на 51 килограмм

Прикольный большой дядька — так воспринимали шоумена Николая Рябова гости свадеб и юбилеев. За 20 лет работы образ добродушного пухляка а-ля Михаил Евдокимов прочно к нему приклеился, иногда даже служил аргументом для клиентов, которые выбирали ведущего на праздник. Толстяки ведь, всем известно, самые веселые люди. Правда, последние несколько лет у самого Николая отражение в зеркале стало вызывать всё меньше позитивных эмоций. Когда он достиг веса 155 килограммов, начались серьезные проблемы со здоровьем. Ведущий стал внезапно вырубаться в общественных местах: мог незаметно заснуть в такси или в очереди к врачу. Начались нервные срывы, вспышки ярости, проблемы с потенцией. Он и часа не мог стоять на ногах — жуткие боли в суставах вынуждали делать частые передышки, несмотря на то, что работа требовала активности и большой энергии. Николай Рябов пробовал избавиться от лишнего веса самостоятельно, но изнурительные диеты и физические упражнения помогли сбросить лишь пару десятков кило. Два года назад он обратился к врачам. Сейчас ему 42 года, и он весит 83 килограмма. Почему полные люди стесняются делать операции на желудке, как лишний вес меняет образ жизни и характер и зачем ведущему после похудения пришлось учиться заново петь — в материале NGS55.RU.
Путь к лишнему весу
Николай Рябов окончил омскую академию МВД, но творческая натура не дала продвигаться по карьерной лестнице полицейского. В форме сотрудника правопорядка ему было куда интереснее на сцене, в качестве артиста КВН и юмористических фестивалей, чем на службе. В общем, в правоохранительных органах надолго он не задержался. Николай стал проводить вечеринки в разных омских клубах, затем его начали приглашать знакомые в качестве ведущего на свадьбы, а потом и вовсе он прославился в Омске как шоумен. Образ жизни ведущего праздников, который включает в себя ночные смены, частые застолья не без алкоголя и большого количества сладостей, привел к тому, что точеная фигура ведущего начала принимать округлые формы.
— На работу всегда прихожу на несколько часов раньше, чтобы подготовиться. Если праздник днем, то, например, выхожу из дома часов в 12 и с этого времени не ем. На мероприятиях, если кормят, то в районе 7–8 часов, и всё это время ты голодный. Потом закидываешь одну порцию и понимаешь, что тебе этого мало. Приходишь домой под ночь голодный как волк, опять закидываешь в себя, только уже то, что есть в холодильнике, и с полным желудком ложишься спать. Когда по 2–3 мероприятия в неделю, очень легко набрать вес, — рассказывает Николай.
С 85 килограммов он поправился до 105. Стал сам себе выписывать таблетки для похудения — от жиросжигателей до аноректиков (препаратов, блокирующих чувство голода).
— Различных таблеток было много, которые я принимал, — по рекомендациям одних, вторых. У меня была амплитудная система удержания веса. Например, 105 набрал, принимаю таблетки месяц — становлюсь 94 килограмма, потом набираю 116, потом снова принимаю таблетки — становлюсь 102, а потом — целых 124. У меня был очень сильный гормональный сбой. После своего опыта теперь я против таких вещей. Настоятельно рекомендую, что не стоит баловаться. Это вещь, на которой нужно сидеть либо всю жизнь, либо будет то, что случилось со мной, — уверен ведущий.
Так он достиг веса в 155 килограммов. Николая стали тревожить проблемы с печенью и сердцем — развились гипертония и аритмия. Примерно раз в полгода он ложился в стационар под капельницу. Аптечка пополнилась таблетками от давления и для разжижения крови. Параллельно появилась и другая болезнь — апноэ.
— Это когда во время сильного храпа ночью идет задержка дыхания. Храпишь, храпишь и хоп — на несколько секунд не дышишь. Это кислородное голодание во время сна. Как итог — вечный недосып, потеря памяти, постоянная сонливость. Все мои друзья смеялись, говорили про меня: «Дайте мне точку опоры, и я на ней усну». Было такое состояние, когда садишься просто в такси и не замечаешь, как раз — и отключился, или в очереди к врачу. Люди тебя будят и говорят: «Вы храпите». Такое случалось часто. Сюда же можно добавить варикоз, нервные срывы, истерики, вспышки ярости. Было сложно пройти даже 100 метров из-за боли в суставах, — перечисляет список болезней из-за лишнего веса Николай.
Боль в суставах давала о себе знать и на работе, когда ведущему приходилось долго стоять на ногах. Без передышек было уже не обойтись. К слову, и с одеждой у шоумена тоже возникали проблемы. В магазинах приходилось подбирать наряды не те, что нравятся, а по принципу «что налезет».
— Как-то раз я не смог вылезти из ванны. Мне не хватило силы рук, чтобы поднять свои 155 кило. Я перевернулся, как морской котик, и только стоя на коленях смог выбраться. Тогда чуть не заплакал и понял, что нужно в этой жизни что-то менять. Прикольно смотреть на пухляка, но не быть им, — иронизирует омич.
Борьба за фигуру и здоровье
Так, 5 лет назад Николай решил самостоятельно бороться с весом. Исключил из рациона жирную пищу, сахар, начал заставлять себя больше двигаться, кататься на фетбайке (велосипеде с толстыми колесами). Знакомые порекомендовали обратиться к врачу-сомнологу. В больнице ему назначили терапию по аппаратному лечению нарушения дыхания во сне. Вес постепенно снизился до 124 килограммов, но удерживать его было сложно. В 2019 году с весом 134 килограмма он решился на бариатрическую операцию.
— У меня был страх. Мозг постоянно боролся, в голове были такие мысли, что человека создали именно вот так, зачем вмешиваться в организм. Я знаю много людей, которые боятся говорить об этом даже своим родным. Им стыдно, что они не могут сами похудеть. Но это болезнь. Своими силами очень редко удается решить эту проблему. Я вот сейчас думаю, почему, когда у человека болит зуб, он идет и вырывает его. А если проблемы с ожирением, почему бы не сделать операцию? Я не скрываю этого, — поделился ведущий.
Николаю провели операцию по микрогастрошунтированию. При таком вмешательстве врачи, грубо говоря, делят желудок на две части, одна из которых, объемом 200 миллилитров, пришивается к надрезу в кишке, ниже от первоначального положения желудка, оставшаяся же часть органа не удаляется и функционирует, вырабатывая желудочный сок и все необходимые ферменты. Хирургическое вмешательство длилось около двух часов.
— Через часик после операции ты уже можешь приседать, через три — ходить. Из-за стрессового состояния 2–3 килограмма ушли сразу. В первый месяц я потерял 12, во второй — 8, в третий — 6, 4, 2 и так далее. Через полгода ушло килограммов 35. Сейчас я вешу 83 килограмма. Этот вес держится уже год, — делится Николай.
Через неделю после операции врачи разрешили ему есть всё, кроме острого, кислого и жирного. К слову, в Омске гастрошунтирование стоит в пределах 250 тысяч рублей.
Другая жизнь
— Сейчас я могу есть сало, сладости — всё что угодно. Уже прошло 2 года. Я практически ни в чем себе не отказываю. Из побочки: я не могу пить свежевыжатые соки, где большой концентрат витамина С, в желудке сразу начинает жечь. Я могу пить только маленькими глоточками. Нет практически чувства жажды. Что касается сладкого, то любые концентраты сахара могут сильно влиять на самочувствие, — рассказывает Николай, отламывая кусочек «Наполеона», и добавляет, — поэтому при покупке торта, я спрашиваю его состав, а иначе может кружиться голова.
После операции его жизнь стала другой. Появилось много энергии, креативных идей и сил, как и 20 лет назад. Например, недавно Николай выиграл конкурс и стал лучшим ведущим в России. Шоумен сменил имидж, теперь он придерживается больше молодежного стиля. А старые пиджаки отдал коллегам. После похудения Николаю пришлось заново учиться петь.
— Ты привык брать ноту животом, всей массой, а тут, помню, были новогодние корпоративы, и я понимаю, что я даю петуха, начинаю фальшивить, не попадать. У меня изменилась подача и извлечение голоса. Мне пришлось переучиваться петь, — смеется ведущий.
На себя прошлого он смотрит как на другого человека. Говорит, что долгие годы плыл по течению.
— Чем дальше я удаляюсь от себя прошлого, тем другой «я» всё больше становится для меня чужим. У меня к этому человеку непонимание. Я всегда был позитивным, хоть толстым, хоть худым. Но сейчас такое ощущение, что я погрузился в какой-то сон и спал почти 20 лет. Сейчас у меня в жизни столько перемен! Я впервые сел за руль, получил второе высшее образование, у меня появились новые интересы, — заключает он.