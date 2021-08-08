8 августа воскресенье
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 73.13
eur 86.46

Все новости

Все новости

«Не смог вылезти из ванны и чуть не заплакал»: история телеведущего, похудевшего на 51 килограмм

Шоумен пытался сбросить вес самостоятельно, но ничего не вышло

984
5Обсудить

Поделиться

Кажется, что на фото два совершенно разных человека

Кажется, что на фото два совершенно разных человека

Поделиться

Прикольный большой дядька — так воспринимали шоумена Николая Рябова гости свадеб и юбилеев. За 20 лет работы образ добродушного пухляка а-ля Михаил Евдокимов прочно к нему приклеился, иногда даже служил аргументом для клиентов, которые выбирали ведущего на праздник. Толстяки ведь, всем известно, самые веселые люди. Правда, последние несколько лет у самого Николая отражение в зеркале стало вызывать всё меньше позитивных эмоций. Когда он достиг веса 155 килограммов, начались серьезные проблемы со здоровьем. Ведущий стал внезапно вырубаться в общественных местах: мог незаметно заснуть в такси или в очереди к врачу. Начались нервные срывы, вспышки ярости, проблемы с потенцией. Он и часа не мог стоять на ногах — жуткие боли в суставах вынуждали делать частые передышки, несмотря на то, что работа требовала активности и большой энергии. Николай Рябов пробовал избавиться от лишнего веса самостоятельно, но изнурительные диеты и физические упражнения помогли сбросить лишь пару десятков кило. Два года назад он обратился к врачам. Сейчас ему 42 года, и он весит 83 килограмма. Почему полные люди стесняются делать операции на желудке, как лишний вес меняет образ жизни и характер и зачем ведущему после похудения пришлось учиться заново петь — в материале NGS55.RU.

Путь к лишнему весу

Николая Рябова часто сравнивали с юмористом Михаилом Евдокимовым

Николая Рябова часто сравнивали с юмористом Михаилом Евдокимовым

Поделиться

Николай Рябов окончил омскую академию МВД, но творческая натура не дала продвигаться по карьерной лестнице полицейского. В форме сотрудника правопорядка ему было куда интереснее на сцене, в качестве артиста КВН и юмористических фестивалей, чем на службе. В общем, в правоохранительных органах надолго он не задержался. Николай стал проводить вечеринки в разных омских клубах, затем его начали приглашать знакомые в качестве ведущего на свадьбы, а потом и вовсе он прославился в Омске как шоумен. Образ жизни ведущего праздников, который включает в себя ночные смены, частые застолья не без алкоголя и большого количества сладостей, привел к тому, что точеная фигура ведущего начала принимать округлые формы.

Ночная работа, неправильное питание и алкоголь сыграли свою роль

Ночная работа, неправильное питание и алкоголь сыграли свою роль

Поделиться

— На работу всегда прихожу на несколько часов раньше, чтобы подготовиться. Если праздник днем, то, например, выхожу из дома часов в 12 и с этого времени не ем. На мероприятиях, если кормят, то в районе 7–8 часов, и всё это время ты голодный. Потом закидываешь одну порцию и понимаешь, что тебе этого мало. Приходишь домой под ночь голодный как волк, опять закидываешь в себя, только уже то, что есть в холодильнике, и с полным желудком ложишься спать. Когда по 2–3 мероприятия в неделю, очень легко набрать вес, — рассказывает Николай.

Николай Рябов часто примеряет на себя разные образы

Николай Рябов часто примеряет на себя разные образы

Поделиться

С 85 килограммов он поправился до 105. Стал сам себе выписывать таблетки для похудения — от жиросжигателей до аноректиков (препаратов, блокирующих чувство голода).

— Различных таблеток было много, которые я принимал, — по рекомендациям одних, вторых. У меня была амплитудная система удержания веса. Например, 105 набрал, принимаю таблетки месяц — становлюсь 94 килограмма, потом набираю 116, потом снова принимаю таблетки — становлюсь 102, а потом — целых 124. У меня был очень сильный гормональный сбой. После своего опыта теперь я против таких вещей. Настоятельно рекомендую, что не стоит баловаться. Это вещь, на которой нужно сидеть либо всю жизнь, либо будет то, что случилось со мной, — уверен ведущий.

При весе 155 килограммов у шоумена начались проблемы со здоровьем

При весе 155 килограммов у шоумена начались проблемы со здоровьем

Поделиться

Так он достиг веса в 155 килограммов. Николая стали тревожить проблемы с печенью и сердцем — развились гипертония и аритмия. Примерно раз в полгода он ложился в стационар под капельницу. Аптечка пополнилась таблетками от давления и для разжижения крови. Параллельно появилась и другая болезнь — апноэ.

— Это когда во время сильного храпа ночью идет задержка дыхания. Храпишь, храпишь и хоп — на несколько секунд не дышишь. Это кислородное голодание во время сна. Как итог — вечный недосып, потеря памяти, постоянная сонливость. Все мои друзья смеялись, говорили про меня: «Дайте мне точку опоры, и я на ней усну». Было такое состояние, когда садишься просто в такси и не замечаешь, как раз — и отключился, или в очереди к врачу. Люди тебя будят и говорят: «Вы храпите». Такое случалось часто. Сюда же можно добавить варикоз, нервные срывы, истерики, вспышки ярости. Было сложно пройти даже 100 метров из-за боли в суставах, — перечисляет список болезней из-за лишнего веса Николай.

Одежду больших размеров в Омске найти сложно, приходилось покупать то, что предлагают

Одежду больших размеров в Омске найти сложно, приходилось покупать то, что предлагают

Поделиться

Боль в суставах давала о себе знать и на работе, когда ведущему приходилось долго стоять на ногах. Без передышек было уже не обойтись. К слову, и с одеждой у шоумена тоже возникали проблемы. В магазинах приходилось подбирать наряды не те, что нравятся, а по принципу «что налезет». 64-й размер нужно еще поискать. Часто, отмечает ведущий, он выглядел несуразно. Последней каплей для Николая стала ситуация, когда он принимал ванну.

— Как-то раз я не смог вылезти из ванны. Мне не хватило силы рук, чтобы поднять свои 155 кило. Я перевернулся, как морской котик, и только стоя на коленях смог выбраться. Тогда чуть не заплакал и понял, что нужно в этой жизни что-то менять. Прикольно смотреть на пухляка, но не быть им, — иронизирует омич.

Борьба за фигуру и здоровье

На 21 килограмм Николай смог похудеть самостоятельно

На 21 килограмм Николай смог похудеть самостоятельно

Поделиться

Так, 5 лет назад Николай решил самостоятельно бороться с весом. Исключил из рациона жирную пищу, сахар, начал заставлять себя больше двигаться, кататься на фетбайке (велосипеде с толстыми колесами). Знакомые порекомендовали обратиться к врачу-сомнологу. В больнице ему назначили терапию по аппаратному лечению нарушения дыхания во сне. Вес постепенно снизился до 124 килограммов, но удерживать его было сложно. В 2019 году с весом 134 килограмма он решился на бариатрическую операцию.

— У меня был страх. Мозг постоянно боролся, в голове были такие мысли, что человека создали именно вот так, зачем вмешиваться в организм. Я знаю много людей, которые боятся говорить об этом даже своим родным. Им стыдно, что они не могут сами похудеть. Но это болезнь. Своими силами очень редко удается решить эту проблему. Я вот сейчас думаю, почему, когда у человека болит зуб, он идет и вырывает его. А если проблемы с ожирением, почему бы не сделать операцию? Я не скрываю этого, — поделился ведущий.

Теперь 42-летний ведущий выглядит вот так

Теперь 42-летний ведущий выглядит вот так

Поделиться

Николаю провели операцию по микрогастрошунтированию. При таком вмешательстве врачи, грубо говоря, делят желудок на две части, одна из которых, объемом 200 миллилитров, пришивается к надрезу в кишке, ниже от первоначального положения желудка, оставшаяся же часть органа не удаляется и функционирует, вырабатывая желудочный сок и все необходимые ферменты. Хирургическое вмешательство длилось около двух часов.

После операции тело пришло в форму, в том числе благодаря физическому труду на даче под палящим солнцем

После операции тело пришло в форму, в том числе благодаря физическому труду на даче под палящим солнцем

Поделиться

— Через часик после операции ты уже можешь приседать, через три — ходить. Из-за стрессового состояния 2–3 килограмма ушли сразу. В первый месяц я потерял 12, во второй — 8, в третий — 6, 4, 2 и так далее. Через полгода ушло килограммов 35. Сейчас я вешу 83 килограмма. Этот вес держится уже год, — делится Николай.

Через неделю после операции врачи разрешили ему есть всё, кроме острого, кислого и жирного. К слову, в Омске гастрошунтирование стоит в пределах 250 тысяч рублей.

Другая жизнь

Николай Рябов по-прежнему любит сладкое, но выбирает десерты с умом

Николай Рябов по-прежнему любит сладкое, но выбирает десерты с умом

Поделиться

— Сейчас я могу есть сало, сладости — всё что угодно. Уже прошло 2 года. Я практически ни в чем себе не отказываю. Из побочки: я не могу пить свежевыжатые соки, где большой концентрат витамина С, в желудке сразу начинает жечь. Я могу пить только маленькими глоточками. Нет практически чувства жажды. Что касается сладкого, то любые концентраты сахара могут сильно влиять на самочувствие, — рассказывает Николай, отламывая кусочек «Наполеона», и добавляет, — поэтому при покупке торта, я спрашиваю его состав, а иначе может кружиться голова.

Николай Рябов сменил имидж

Николай Рябов сменил имидж

Поделиться

После операции его жизнь стала другой. Появилось много энергии, креативных идей и сил, как и 20 лет назад. Например, недавно Николай выиграл конкурс и стал лучшим ведущим в России. Шоумен сменил имидж, теперь он придерживается больше молодежного стиля. А старые пиджаки отдал коллегам. После похудения Николаю пришлось заново учиться петь.

Теперь ноту животом не возьмешь

Теперь ноту животом не возьмешь

Поделиться

— Ты привык брать ноту животом, всей массой, а тут, помню, были новогодние корпоративы, и я понимаю, что я даю петуха, начинаю фальшивить, не попадать. У меня изменилась подача и извлечение голоса. Мне пришлось переучиваться петь, — смеется ведущий.

На себя прошлого он смотрит как на другого человека. Говорит, что долгие годы плыл по течению.

— Чем дальше я удаляюсь от себя прошлого, тем другой «я» всё больше становится для меня чужим. У меня к этому человеку непонимание. Я всегда был позитивным, хоть толстым, хоть худым. Но сейчас такое ощущение, что я погрузился в какой-то сон и спал почти 20 лет. Сейчас у меня в жизни столько перемен! Я впервые сел за руль, получил второе высшее образование, у меня появились новые интересы, — заключает он.

Худое лицо смотрится суровее, чем пухлые щеки, но это никак не влияет на таланты ведущего

Худое лицо смотрится суровее, чем пухлые щеки, но это никак не влияет на таланты ведущего

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ведущийоперацияпохудениежировые отложения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...