«Не смог вылезти из ванны и чуть не заплакал»: история телеведущего, похудевшего на 51 килограмм

С 85 килограммов он поправился до 105. Стал сам себе выписывать таблетки для похудения — от жиросжигателей до аноректиков (препаратов, блокирующих чувство голода).



— Различных таблеток было много, которые я принимал, — по рекомендациям одних, вторых. У меня была амплитудная система удержания веса. Например, 105 набрал, принимаю таблетки месяц — становлюсь 94 килограмма, потом набираю 116, потом снова принимаю таблетки — становлюсь 102, а потом — целых 124. У меня был очень сильный гормональный сбой. После своего опыта теперь я против таких вещей. Настоятельно рекомендую, что не стоит баловаться. Это вещь, на которой нужно сидеть либо всю жизнь, либо будет то, что случилось со мной, — уверен ведущий.

