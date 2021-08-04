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Леонид Рошаль в эфире общества «Знание» попросил родителей не водить детей в поликлиники

Так, по мнению врача, можно снизить риск заражения коронавирусной инфекцией

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Сам Рошаль признался, что недавно вакцинировался от коронавируса

Сам Рошаль признался, что недавно вакцинировался от коронавируса

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Известный детский врач, Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль стал очередным гостем просветительского эфира общества «Знание». Профессор рассказал, с какими сложностями столкнулись врачи, когда началась пандемия коронавируса — не имея опыта лечения, обмундирования, медики пошли на борьбу с эпидемией.

Рошаль рассказал об особенностях заболеваемости детей коронавирусной инфекцией и посоветовал родителям вызывать врача на дом к заболевшим детям и не ходить с больными детьми в поликлиники, распространяя инфекцию.

— В некоторых странах активно идет иммунизация детей от 12 до 16 лет, эти исследования ведутся. Во многих странах снизили возраст вакцинируемых. Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет ковид — но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей, — отметил Рошаль. — Вакцинация — это колоссальное достижение человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней. У нас есть примеры, когда в Чечне во время войны перестали прививать детей от полиомиелита и появились дети с полиомиелитом. И недавняя история с корью в Европе. Поэтому не стоит снимать вопрос о вакцинации детей в будущем с повестки дня.

Эфир с доктором можно посмотреть по этой ссылке. Ранее гостем программы стал главврач Коммунарки Денис Проценко, он рассказал об особенностях третьей волны коронавируса.

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Леонид Рошальвакцинацияврачпандемия коронавируса
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