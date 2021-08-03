Хрупкие кости: кому грозит остеопороз и как его избежать

Переломы конечностей не такая уж большая редкость, однако одни люди сталкиваются с ними чаще чем другие. Это может говорить об остеопорозе — снижении содержания кальция в костной ткани. Можно ли это исправить, как укрепить кости и почему кальций в БАДах ничем не поможет? На все эти и другие вопросы сегодня отвечают врачи в нашей еженедельной рубрике «Что у вас болит?».



Кто в группе риска?

Плотность костной ткани у людей разная. У некоторых костная ткань, особенно кортикальные слои кости, очень плотная, другие могут страдать от хрупкости костей. Один из основных факторов, который влияет на эти показатели, — возраст. Причем в первую очередь в группе риска — женщины.

