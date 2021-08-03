Хрупкие кости: кому грозит остеопороз и как его избежать

Переломы конечностей не такая уж большая редкость, однако одни люди сталкиваются с ними чаще чем другие. Это может говорить об остеопорозе — снижении содержания кальция в костной ткани. Можно ли это исправить, как укрепить кости и почему кальций в БАДах ничем не поможет? На все эти и другие вопросы сегодня отвечают врачи в нашей еженедельной рубрике «Что у вас болит?».
Кто в группе риска?
Плотность костной ткани у людей разная. У некоторых костная ткань, особенно кортикальные слои кости, очень плотная, другие могут страдать от хрупкости костей. Один из основных факторов, который влияет на эти показатели, — возраст. Причем в первую очередь в группе риска — женщины.
— У лиц женского пола после менопаузы кальций начинает вымываться из кости, и она становится более хрупкой, — говорит травматолог Алексей Баженов. — Это связано со снижением эстрогенового фона. Остеопоротические изменения также могут возникать у людей, принимающих некоторые лекарственные препараты, например замедляющие обмен веществ, гормональную терапию, химиотерапию, цитостатики. Обычно это люди, которые имеют какие-то серьезные хронические болезни. Если человек тренируется, занимается спортом или физкультурой, то у него плотность костной ткани будет выше, потому что организм привык к более высоким нагрузкам.
Людям в группе риска необходимо контролировать уровень плотности костной ткани. Для этого проводится специальное исследование, которое называется денситометрия, с его результатами нужно обращаться к ревматологу.
— Ревматолог назначит препараты для профилактики или коррекции остеопороза в зависимости от результатов денситометрии, уровня витамина D и свободного кальция в крови, — говорит травматолог-ортопед Илья Стаценко.
Доктор отмечает, что остеопороз больше связан с неактивным образом жизни — у активных мужчин даже старческого возраста врачи наблюдают неплохое состояние костной ткани. Повышенный риск переломов также у людей с существенным ожирением — вес тела увеличивает нагрузку на кость при падении, например.
Что касается рисков переломов у детей, то они, как правило, связаны с генетическими нарушениями, которые вызывают повышенную хрупкость костей. Однако это редкие заболевания, а в целом у детей кость очень пластичная и плотная надкостница, которая позволяет гасить механические воздействия, поэтому им получить перелом достаточно сложно.
— Грубо говоря, кости просто изгибаются под воздействием силы, — говорит Баженов. — Иногда у детей возникают переломы длинных трубчатых костей, но они носят характер зеленой ветки — когда внутри кость сломалась, но надкостница осталась целой, поэтому не происходит смещения костных отломков. Это благоприятный перелом, который очень быстро заживает.
Илья Стаценко говорит, что в детском возрасте переломы редко нуждаются в хирургической коррекции и чаще всего лечатся консервативно
Есть ли профилактика?
Заставить кальций вернуться в кости не так-то просто, поэтому нужно идти к врачу и строить план лечения. На основании исследований он назначит терапию.
— Плотность костной ткани определяют либо по шейке бедренной кости, либо по позвонкам, либо в лучевой кости и костях предплечья, — говорит Илья Стаценко. — С этим исследованием нужно обратиться к доктору, потому что частота переломов напрямую зависит от плотности костной ткани. Если такая проблема есть в молодом возрасте, нужно проверить, нет ли каких-то гормональных изменений.
Самостоятельно профилактикой лучше не заниматься — хотя бы потому, что без назначений врача вряд ли удастся существенно повлиять на костную ткань.
— Препараты кальция, которые продают в аптеках, по представлению современных ревматологов и травматологов бесполезны. Если просто принимать кальций — он в неизменном виде выводится из организма, — говорит Алексей Баженов. — Профилактика переломов и остеопороза должна быть комплексной. Для начала необходимо определять исходный уровень гормонального фона, понимать, отчего возникают остеопаротические изменения. Препараты кальция должны приниматься одновременно с бисфосфонатами, которые помогают кальцию встраиваться в костную систему.
Он говорит, что также влияет питание — кальций, который мы получаем из продуктов, более тропен к нашему организму, он лучше усваивается. Влияет также активный образ жизни (правда, слишком активный может и повысить риски, если переусердствовать) и в целом внимательное отношение к собственному здоровью. Например, не стоит бесконтрольно применять гормональные и иммуносупрессивные препараты.
Как ускорить срастание кости?
Чтобы перелом быстрее срастался, нужно создать такие условия, чтобы у него было хорошее кровообращение.
— Если мы говорим не об операции, а о консервативном способе лечения, то нужны покой и препараты либо компрессы, которые направлены на то, чтобы отек в зоне травмы быстрее ушел, восстановилось кровообращение, — тогда перелом будет срастаться, — говорит травматолог-ортопед Илья Стаценко. — И, конечно, нужно полноценное питание, богатое белком. Кальций здесь не настолько влияет, просто полноценного питания вполне достаточно, если у человека нет гормональных отклонений. Если есть остеопороз, то зачастую ревматологи вмешиваются и помогают перелому быстрее срастись с помощью остеоиндуктивных препаратов, которые ускоряют формирование новой костной ткани.
Компрессы, как правило, применяют с современными повязками или гипсовыми лангетами, а вот с полным гипсом сделать этого очевидно не получится. Но улучшить кровообращение можно не только компрессами — есть противовоспалительные препараты, которые уменьшают отек, и венотоники, которые улучшают венозный отток от конечности. Но подбирать их должен доктор.
Для успешного заживления перелома важно повести себя правильно в первые минуты: зафиксировать конечность любой транспортной шиной и приложить холод.
— Холод нужен, чтобы уменьшить гематому в зоне перелома, потому что там всегда есть какое-то кровоизлияние, — говорит Илья Стаценко. — В первые трое суток не нужно греть область перелома, потому что это только увеличит отек и ухудшит кровообращение, могут появиться трофические нарушения, и мягкие ткани могут очень сильно пострадать.
СЮЖЕТ
Срок заживления перелома зависит от той зоны, где произошел перелом, и кровообращения в этой зоне. К примеру, переломы лучевой кости в норме у здорового человека срастаются 3–4 недели, а перелом пяточной кости может срастаться 3–4 месяца.