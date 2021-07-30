Главврач Коммунарки в эфире общества «Знание» рассказал об особенностях третьей волны коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке, кандидат медицинских наук Денис Проценко стал участником просветительского марафона «Разберемся в вакцинах вместе», организованном Российским обществом «Знание». Во время эфира Проценко рассказал об особенностях третьей волны коронавируса, которая сейчас охватила страну.



По словам врача, вирус мутировал, и уже 90% новых заболевших — это люди с так называемым индийским штаммом «дельта».

— Его первая особенность — тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность — более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких, — сказал Проценко. — И еще одно отличие — появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов.