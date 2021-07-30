Главврач Коммунарки в эфире общества «Знание» рассказал об особенностях третьей волны коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке, кандидат медицинских наук Денис Проценко стал участником просветительского марафона «Разберемся в вакцинах вместе», организованном Российским обществом «Знание». Во время эфира Проценко рассказал об особенностях третьей волны коронавируса, которая сейчас охватила страну.
По словам врача, вирус мутировал, и уже 90% новых заболевших — это люди с так называемым индийским штаммом «дельта».
— Его первая особенность — тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность — более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких, — сказал Проценко. — И еще одно отличие — появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов.
Главврач призвал всех соблюдать меры предосторожности и пройти вакцинацию от коронавируса.
— Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация — это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации, — добавил Проценко. Полное интервью врача можно посмотреть здесь.
В начале пандемии больница в Коммунарке стала своеобразным пилотом, где отрабатывались методы лечения ковида, о котором тогда мало что знали ученые и врачи. В марте 2020 года врачам понадобилось всего десять дней, чтобы из многопрофильной клиники сделать инфекционную больницу.
— Наше свободное время было посвящено изучению опыта зарубежных коллег и реализации собственных идей — мы с коллегами московских ковидных госпиталей проводили онлайн-встречи, обменивались опытом. Это была напряженная работа — как лечебная, так и научная, в силу того что мы имели очень ограниченные знания по коронавирусу, — рассказал Проценко.
Тогда же весной Коммунарку посетил Владимир Путин.