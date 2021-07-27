Осложнения после прививки от коронавируса: когда вызывать врача

Многие привившиеся вакциной от коронавируса жалуются на плохое самочувствие после нее — как правило, речь идет о температуре, боли в месте укола, общей слабости и недомогании. В документах Минздрава говорится, что в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие и местные реакции: они проходят в течение трех последующих дней.
Нормальными поствакцинальными осложнениями считаются непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры, артралгией (болью в суставах), миалгией (болью в мышцах), астенией (слабостью), общим недомоганием и головной болью, а также болью в месте укола, гиперемией, отечностью. Реже отмечаются тошнота, диспепсия (несварение), снижение аппетита, иногда — увеличение лимфоузлов. Возможно также развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинофосфокиназы в сыворотке крови. В инструкции к «Спутнику V» также отмечены такие реакции, как лихорадка, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорея (обильный насморк).
Врачи рекомендуют в этих случаях не беспокоиться, а действовать симптоматически — принимать обезболивающее и жаропонижающее. Однако в отдельных случаях имеет смысл перестраховаться и обратиться к врачу. Первый тревожный звоночек — это высокая температура, которая не сбивается и не проходит через три дня.
— Если температура просто повышается, то не обязательно обращаться [к врачу], если она сбивается, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Для взрослого здорового человека температуру сбивать нужно, когда она поднялась выше 38,5, меньше — не нужно. Если она успешно сбивается на парацетамоле или ибупрофене, это нормально. Если температура длится больше трех дней, сохраняются общая слабость, мышечные боли, сильное покраснение, зуд и боль в месте инъекции, это уже повод проконсультироваться с врачом.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И.М. Сеченова.
Также к врачу стоит обращаться при любых проявлениях, которые могут быть расценены как аллергические или псевдоаллергические реакции. Анафилактический шок или отек Квинке происходят в ранний период после вакцинации, как правило, в первый час, максимум — два. Однако аллергия может быть не только немедленного типа, но и замедленного. Это, допустим, сыпь, появившаяся через несколько дней или даже неделю после вакцинации.
— Обратиться к врачу нужно, если появляются острые и необычные состояния: сильные головные боли, боли в животе, боли в ногах. Сильные непроходящие боли тоже повод для вызова врача, они могут быть острые, могут быть тупые, но очень выраженные. При острых и непроходящих болях вызываем скорую, — говорит доктор. — Бывают головные боли острые, но вы выпили таблетку — оно прошло. Если у вас случаются такие боли — это одно, если их раньше не было или после прививки они стали какими-то необычными, сильными — это может быть признаком тромбоза. Но это очень редкое явление.
Изредка проявляются так называемые очаговые неврологические симптомы: изменение чувствительности в руке, возможности двигать рукой или ногой, очень выраженное головокружение, очень сильная слабость или нарушение сознания, полуобморочные состояния. Нарушения чувствительности, ходьбы могут быть вызваны поражением периферической нервной системы по типу синдрома Гийена — Барре. При должном лечении это обратимое состояние, просто важно вовремя показаться врачу.
Рекомендации относительно обращения в больницу после прививки дал также министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 1». Он считает, что обращаться к доктору нужно, если температура сохраняется более 24–36 часов. Он, впрочем, подчеркнул, что имеет значение, насколько сильно растет температура.
О случаях передозировки хоть одной из зарегистрированных в России вакцин пока не сообщалось. Всего в стране на данный момент применяют четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Подробнее о каждой из них можно прочитать в этом материале, а по этой ссылке вы найдете все противопоказания.