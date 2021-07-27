Осложнения после прививки от коронавируса: когда вызывать врача

Многие привившиеся вакциной от коронавируса жалуются на плохое самочувствие после нее — как правило, речь идет о температуре, боли в месте укола, общей слабости и недомогании. В документах Минздрава говорится, что в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие и местные реакции: они проходят в течение трех последующих дней.

Нормальными поствакцинальными осложнениями считаются непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры, артралгией (болью в суставах), миалгией (болью в мышцах), астенией (слабостью), общим недомоганием и головной болью, а также болью в месте укола, гиперемией, отечностью. Реже отмечаются тошнота, диспепсия (несварение), снижение аппетита, иногда — увеличение лимфоузлов. Возможно также развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинофосфокиназы в сыворотке крови. В инструкции к «Спутнику V» также отмечены такие реакции, как лихорадка, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорея (обильный насморк).