Глава Минздрава рассказал обществу «Знание», когда опубликуют результаты исследования «Спутник V»

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко выступил в студии общества «Знание», где рассказал о вакцинах от коронавируса. В ходе интервью Министр также ответил на вопросы зрителей.
— Завершаются исследования Спутник V, результаты будут опубликованы к октябрю, — рассказал министр. — Данные по вакцине «КовиВак» ожидаются к концу 2021 года — началу 2022 года. Я признателен врачебному обществу за высокую культуру информирования о протекании поствакцинального периода. Также я хотел бы сказать спасибо привившимся россиянам — около 30% заполняли дневники самонаблюдения, что позволило нам собрать колоссальный объем данных по вакцинам.
По словам Михаила Мурашко, для повторной вакцинации могут использоваться все российские вакцины, на сегодняшний день рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода. И соблюдать режим окна — 42 дня с момента первой прививки, за которые и вырабатывается иммунитет
По словам Михаила Мурашко, вакцинация — единственный правильный путь для профилактики заболевания. На сегодняшний день в России доступны четыре вакцины. Подробнее о них можно прочитать в этом материале.