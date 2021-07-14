Почему пожилые люди переносят вакцинацию от COVID-19 легче, чем молодежь? Отвечают врачи

Когда вакцинация первой российской вакциной от коронавируса « Спутник V » только началась, людям старше 60 лет отказывали в прививке. После дополнительных испытаний прививаться разрешили и им (пока это касается только « Спутника V » и «ЭпиВакКороны»). А со временем оказалось, что пожилые люди переносят вакцинацию даже легче, чем молодежь.



— Если говорить про реакции, возникающие на вакцину « Спутник V », то, по статистике, лица молодого возраста чуть чаще испытывают температуру, озноб и боль в месте инъекции. Люди старше 50–60 лет, как правило, переносят прививку вообще бессимптомно, — говорит доктор Иван Коновалов.

