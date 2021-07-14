Почему пожилые люди переносят вакцинацию от COVID-19 легче, чем молодежь? Отвечают врачи

Когда вакцинация первой российской вакциной от коронавируса «
— Если говорить про реакции, возникающие на вакцину «
Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГАОУ ВО РНИМУ
Он отмечает, что речь при этом идет не только о «
— Чем старше люди, тем легче они переносят «
Владимир Болибок — частнопрактикующий врач — аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей.
Коновалов же говорит, что реакция на прививку зависит от большого количества индивидуальных иммунных реакций у каждого человека в целом. Именно поэтому как в молодом, так и в пожилом возрасте есть люди, которые реагируют или не реагируют на введение вакцины.
— Нельзя сказать, что отсутствие реакции означает отсутствие формирования иммунитета, но тем не менее повышение температуры, озноб и боли в месте инъекции — одно из проявлений иммунной реакции на введение вакцины, — говорит Иван Коновалов.
Он говорит, практика показала, что эти реакции локальны и угасают самостоятельно, не вызывая каких-либо нарушений со стороны здоровья. При этом и у молодых, и у пожилых людей вакцина вызывает необходимый защитный эффект. У разных людей действительно он может различаться, но главное, что вакцина решает основную задачу — сформировать защиту от тяжелых форм и летальных исходов, а большинство привитых становится к вирусу и вовсе невосприимчивым.
Помимо побочных эффектов, которые могут возникнуть и у здорового человека, есть прямые противопоказания к прививкам. В этом материале мы сравнили все четыре одобренных в России вакцины — можете выбрать, какая подходит именно вам.