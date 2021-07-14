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Почему пожилые люди переносят вакцинацию от COVID-19 легче, чем молодежь? Отвечают врачи

Иммунитет формируется вне зависимости от возраста

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Пока пожилым людям разрешили прививаться только двумя из четырех вакцин

Пока пожилым людям разрешили прививаться только двумя из четырех вакцин

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Когда вакцинация первой российской вакциной от коронавируса «Спутник V» только началась, людям старше 60 лет отказывали в прививке. После дополнительных испытаний прививаться разрешили и им (пока это касается только «Спутника V» и «ЭпиВакКороны»). А со временем оказалось, что пожилые люди переносят вакцинацию даже легче, чем молодежь.

— Если говорить про реакции, возникающие на вакцину «Спутник V», то, по статистике, лица молодого возраста чуть чаще испытывают температуру, озноб и боль в месте инъекции. Люди старше 50–60 лет, как правило, переносят прививку вообще бессимптомно, — говорит доктор Иван Коновалов.

Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач центра диагностики и вакцинопрофилактики «Диавакс».

Он отмечает, что речь при этом идет не только о «Спутнике V», а в целом про неживые вакцины. Такая же ситуация, например, с прививками против гриппа — пожилые люди, как правило, на них не реагируют ни температурой, ни болью в месте инъекции.

— Чем старше люди, тем легче они переносят «Спутник V», — говорит врач Владимир Болибок. — Это происходит потому, что они всеми аденовирусами болели по кругу, и не раз, и у них уже антитела не дают никаким ошметкам этого аденовируса растекаться по организму. Он попадает внутрь мышечной клетки, и мышечная клетка уже начинает реагировать на S-белок, которым, собственно, и вакцинируют.

Владимир Болибок — частнопрактикующий врач — аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей.

Коновалов же говорит, что реакция на прививку зависит от большого количества индивидуальных иммунных реакций у каждого человека в целом. Именно поэтому как в молодом, так и в пожилом возрасте есть люди, которые реагируют или не реагируют на введение вакцины.

— Нельзя сказать, что отсутствие реакции означает отсутствие формирования иммунитета, но тем не менее повышение температуры, озноб и боли в месте инъекции — одно из проявлений иммунной реакции на введение вакцины, — говорит Иван Коновалов.

Он говорит, практика показала, что эти реакции локальны и угасают самостоятельно, не вызывая каких-либо нарушений со стороны здоровья. При этом и у молодых, и у пожилых людей вакцина вызывает необходимый защитный эффект. У разных людей действительно он может различаться, но главное, что вакцина решает основную задачу — сформировать защиту от тяжелых форм и летальных исходов, а большинство привитых становится к вирусу и вовсе невосприимчивым.

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пожилые людивакцина от коронавирусакоронавирус«Спутник V»«ЭпиВакКорона»
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