Кто первый победит коронавирус? Сравниваем регионы по количеству привитых от ковида

Российские регионы в одном темпе наращивают коллективный иммунитет к ковиду с помощью вакцинации. В среднем это 20–22%. Мы взяли несколько крупных регионов, посмотрели, сколько человек поставили первый компонент вакцины, и посчитали, какой процент они составляют от населения трудоспособного возраста (по данным Росстата). Расчет имеет небольшую погрешность, поскольку в число трудоспособных входят люди старше 16 лет, а прививки ставят тем, кто старше 18.

Наиболее активными оказались жители Тюменской области, там привито 31,81%. В Ярославской области первый компонент вакцины поставили всего 18,55% жителей, в Свердловской — 22,12%.