Кто первый победит коронавирус? Сравниваем регионы по количеству привитых от ковида

Российские регионы в одном темпе наращивают коллективный иммунитет к ковиду с помощью вакцинации. В среднем это 20–22%. Мы взяли несколько крупных регионов, посмотрели, сколько человек поставили первый компонент вакцины, и посчитали, какой процент они составляют от населения трудоспособного возраста (по данным Росстата). Расчет имеет небольшую погрешность, поскольку в число трудоспособных входят люди старше 16 лет, а прививки ставят тем, кто старше 18.
Наиболее активными оказались жители Тюменской области, там привито 31,81%. В Ярославской области первый компонент вакцины поставили всего 18,55% жителей, в Свердловской — 22,12%.
Регионы стремятся вакцинировать 60% взрослого населения, о том, что такой уровень необходим для коллективного иммунитета, заявляли в Минздраве. Но с нынешними темпами не исключено, что к тому моменту, когда он будет достигнут, подойдет время ревакцинации для первых привитых, и так — по кругу.
По словам врача, эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьёва, в реальности для противодействия штамму «дельта», более заразному и агрессивному, нужно чтобы 80–85% населения имели антитела к коронавирусу. Под ними подразумеваются и переболевшие ковидом, и прошедшие полный курс вакцинации. Вторых, по оценкам Соловьёва, в регионах только 13–15%.
В начале мая сообщалось, что в России переболело 40% населения, говорит эксперт. С учетом заразности «дельты» к ним можно добавить еще 15%, заболевших в мае-июне. Итого, иммунитет, приобретенный естественным путем, может быть у 55% россиян. Еще 15% получили две дозы вакцины.
— Это около 70% людей с антителами. С одной стороны, это уже достаточно высокий уровень и можно надеяться, что к началу осенне-зимнего сезона мы можем подойти с коллективным иммунитетом на уровне 70–80%. С другой стороны, это динамический процесс, через полгода у какой-то части людей иммунитет снижается.
Поэтому мы вроде бы и приближаемся к нему, но при этом идет процесс снижения. И без более активной вакцинации мы рискуем болтаться на уровне 60%, но этого явно недостаточно. В этом случае у нас всегда будет большое количество людей, 30–40%, которые восприимчивы к коронавирусу, — сказал Александр Соловьёв.
При этом масштабной ревакцинации в ближайшее время в регионах не начнется, считает он. Глава Минздрава ранее сообщил, что повторно прививаться в период эпидподъема нужно раз в полгода, но официальных документов на этот счет пока не выпущено.
— Сейчас речь идет о первичной вакцинации, но на нее уже наслаивается задача по ревакцинации. Если эту задачу не решить, не обеспечить необходимое количество доз вакцины, то мы будем продолжать болеть. Но пока нет приказа федерального Минздрава, региональные ведомства не будут спешить, понимая, что большое количество жителей еще вообще не охвачено прививками. Думаю, пока никто не будет в массовом порядке реализовывать идею с ревакцинацией, — отметил Александр Соловьев.