Как российские поликлиники и жара привели к скачку заболеваемости. Врач и эпидемиолог — о третьей волне

В России фиксируют всё новые и новые рекорды по числу смертей от коронавируса. Пять дней подряд в стране умирало более 700 человек и трое суток подряд число заболевших превышало 25 000 человек. Такая же картина в отдельных регионах. В воскресенье, например, Крым и Свердловская область обновили суточные антирекорды по приросту случаев коронавируса. На полуострове заболели 368 человек, на Урале — 425. При этом эксперты уверены, что в третью волну заболевших гораздо больше, чем в официальных данных, которые публикует оперштаб.
Мы поговорили с врачом и эпидемиологом о том, стоит ли ожидать ростов темпов заболеваемости коронавирусом. И о том, какие меры безопасности стоит применять, учитывая особенности новых штаммов
— Когда мы обсуждаем официальные цифры, важно понимать, что они не соответствуют действительности. У нас давным-давно в регионах не триста и не четыреста случаев в день, у нас и полторы, и две тысячи зараженных ежедневно, — говорит врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв. — В Свердловской области заражается гораздо больше тысячи человек ежедневно
Поликлиники — рассадники коронавируса?
Эпидемиолог Галина Свирина считает, что одной из причин такого роста могли стать поликлиники, которые превратились в рассадники коронавируса. Пациенты с симптомами
— Нужно с осторожностью относиться к людям, у которых начались симптомы респираторных инфекций. Нужна активная пропаганда самоизоляции. В частности, чтобы медицина обратила внимание, как у нас ведется прием пациентов с симптомами ОРВИ в поликлиниках, — объясняет Галина Свирина. — Чтобы там не возникали очаги распространения. Сейчас, мне кажется, там есть проблемы.
— При этом до конца не решен вопрос изоляции больных ковидом, которые остаются на дому. Когда человека оставляют на дому, инфекция практически не изолируется. Люди сами не соблюдают самоизоляцию, — отметила эксперт.
Как защищаться от новых штаммов?
Основные правила поведения во время пандемии делятся на два типа: одни разрывают цепочки передачи вируса, другие снижают риски заразиться самому. В них новые штаммы также вносят изменения.
— Важно носить маски и не забывать о личной гигиене — в частности, гигиене рук. Но не менее важна самоизоляция. Прежде запираться рекомендовали при первых симптомах респираторных заболеваний, однако список симптомов ковида расширяется вместе со списком штаммов, — сообщает врач. — Сейчас к ним относятся даже кишечные расстройства. Поэтому самоизолироваться необходимо при любых неприятных симптомах, при любом недомогании. Вирус становится опаснее.
Почему сейчас подъем заболеваемости?
Так как другими данными, кроме официальных, эксперты не располагают, Александр Соловьёв стремится не привязывать прогнозы к конкретным показателям. На его взгляд, важнее общий тренд — мягко говоря, неблагоприятный.
— Изначально было очевидно, что значительная часть россиян в третью волну окажется восприимчива к вирусу, тем более к «дельте». Мы сразу должны были ждать более высокий, чем во вторую волну, уровень заболеваемости, госпитализаций и смертности. Мы уже сейчас подошли к моменту, когда по всем показателям оперштаба мы превысили показатели второй волны.
Эпидемиолог добавляет, что к осени ситуация станет еще сложнее. Тогда к коронавирусу присоединятся сезонные инфекции.
— Рост будет осенью, когда происходит традиционный подъем острых респираторных инфекций. На фоне этого подъема и коронавирус может поднять голову еще выше, — отмечает Галина Свирина.
Как жаркое лето повлияло на заболеваемость
Июнь 2021 года вошел в число самых жарких в истории метеонаблюдений. В июле во многих регионах России сохраняется жаркая погода. И это только на руку вирусу.
— Люди от жары лезли в холодные водоемы, пили холодную воду, а всё это отрицательно влияет на развитие любой респираторной вирусной инфекции, — объясняет эпидемиолог. — Естественно, статистику по коронавирусу такая ситуация тоже ухудшает. Поэтому здесь погода не смогла сыграть свою роль в уменьшении заболеваемости.
В ряду причин подъема заболеваемости Галина Свирина назвала и прошедшие в Санкт-Петербурге матчи Чемпионата Европы по футболу. Последствия дают о себе знать, там образовался гробовой завал.
— Средства массового скопления людей также ухудшают ситуацию. Мало того, что у нас их не запрещают — так у нас был футбол. Фанаты собираются в фан-зонах, барах, там тоже скученность людей. Люди у нас активно ездят в другие города, в том числе в Санкт-Петербург. Миграция людей, связанная со спортивными и прочими культурными мероприятиями, позволяет активно развозить вирус по регионам, — говорит Галина Свирина. — И там создаются места скученности людей, а любое место скученности всегда будет источником распространения инфекции.
Кто чаще всего болеет?
В первой группе риска по-прежнему находятся люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, обладатели избыточного веса, проблем с сердцем и сосудами. Вторая группа — все, кто не вакцинировался. Новой, третьей, стали дети и молодежь.
— Участились сообщения о заболевших детях и подростках, — объясняет Александр Соловьев. — У этого две причины. Во-первых, они не охвачены прививками, а значит, они изначально восприимчивы к вирусу. Во-вторых, новые штаммы, новые свойства вируса. Он теперь легче передается и более заразен.
Главные способы защиты от коронавируса сейчас: средства индивидуальной защиты, избегание мест скопления людей и самоизоляция после любых отклонений от нормального самочувствия.
— Для того чтобы ситуация улучшилась, как и при любой респираторной инфекции, нужно носить средства индивидуальной защиты, — заключает эпидемиолог. — Притом маски важно носить грамотно: менять их каждые два часа, если многоразовые — то тоже менять через несколько часов, простирывать и дезинфицировать.