Как российские поликлиники и жара привели к скачку заболеваемости. Врач и эпидемиолог — о третьей волне



Мы поговорили с врачом и эпидемиологом о том, стоит ли ожидать ростов темпов заболеваемости коронавирусом. И о том, какие меры безопасности стоит применять, учитывая особенности новых штаммов COVID-19 .

— Когда мы обсуждаем официальные цифры, важно понимать, что они не соответствуют действительности. У нас давным-давно в регионах не триста и не четыреста случаев в день, у нас и полторы, и две тысячи зараженных ежедневно, — говорит врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв. — В Свердловской области заражается гораздо больше тысячи человек ежедневно

Поликлиники — рассадники коронавируса?

Эпидемиолог Галина Свирина считает, что одной из причин такого роста могли стать поликлиники, которые превратились в рассадники коронавируса. Пациенты с симптомами COVID-19 вместо того, чтобы самоизолироваться, идут в больницу на прием или сдавать мазки и заражают всех, кого встретят на своем пути.

— Нужно с осторожностью относиться к людям, у которых начались симптомы респираторных инфекций. Нужна активная пропаганда самоизоляции. В частности, чтобы медицина обратила внимание, как у нас ведется прием пациентов с симптомами ОРВИ в поликлиниках, — объясняет Галина Свирина. — Чтобы там не возникали очаги распространения. Сейчас, мне кажется, там есть проблемы.

