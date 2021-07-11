«Красная» зона вас быстро исправит: ревакцинировался и сказал всю правду про антипрививочников и QR-кодированных людей

На этой неделе мы явно преодолеем очередной трагический рубеж. Число погибших от коронавируса во всем мире перевалит за 4 миллиона человек. Хочется в эти цифры ткнуть носом всех «умников» и «умниц», которые продолжают рассказывать сказки про чипирование, сырые вакцины, чудо чудесное и что «корона не страшнее гриппа». Доигрались. 4 миллиона смертей — это лишь по официальным данным. Сколько погибло в реальности и сколько еще уйдет в мир иной от последствий постковида, возможно, мы не узнаем никогда.

И на этом фоне откровенно злят стоны «жертв» принудительно-добровольной вакцинации. Надо жестче. Надо было раньше обложить их запретами и ограничениями со всех сторон. Тогда бы Россия не стояла по уровню вакцинации в одном ряду с беднейшими странами мира. И не обсуждался бы очередной локдаун.