«Красная» зона вас быстро исправит: ревакцинировался и сказал всю правду про антипрививочников и QR-кодированных людей

Пока многие россияне решают, прививаться или не прививаться, и делятся между собой слухами о внедренных чипах, в Москве выстраиваются длинные очереди в пункты вакцинации, а в кафе пускают лишь по QR-кодам. Журналист Владимир Колесников тем временем пошел за «Спутником» уже в третий раз — ревакцинироваться. Отоспавшись два дня, он написал авторскую колонку, рассказав, почему прививаться остро необходимо каждому сознательному человеку, а лучший пример для антипрививочников — «красные» зоны инфекционных госпиталей.
Ревакцинировался. Думал уложиться минут в пятнадцать. Но простоял в очереди без малого два часа (и говорят, еще повезло). Почему? В москвичах проснулась непреодолимая тяга к вакцинации. Парадокс загадочной русской души: по-хорошему у нас не понимают, а по-плохому — стонут. Стонут, но идут колоться. И пусть. Никакого больше снисхождения к антиваксерам.
На этой неделе мы явно преодолеем очередной трагический рубеж. Число погибших от коронавируса во всем мире перевалит за 4 миллиона человек. Хочется в эти цифры ткнуть носом всех «умников» и «умниц», которые продолжают рассказывать сказки про чипирование, сырые вакцины, чудо чудесное и что «корона не страшнее гриппа». Доигрались. 4 миллиона смертей — это лишь по официальным данным. Сколько погибло в реальности и сколько еще уйдет в мир иной от последствий постковида, возможно, мы не узнаем никогда.
И на этом фоне откровенно злят стоны «жертв» принудительно-добровольной вакцинации. Надо жестче. Надо было раньше обложить их запретами и ограничениями со всех сторон. Тогда бы Россия не стояла по уровню вакцинации в одном ряду с беднейшими странами мира. И не обсуждался бы очередной локдаун.
Когда у нас на ВДНХ по весне открыли павильон «Здоровая Москва», народу было, мягко говоря, немного. В основном приходили на диспансеризацию, изредка — уколоться. Прошла пара месяцев. Диспансеризацию больше не проводят, а очередь на прививку занимают с пяти утра. Да и к врачу в районной поликлинике — попробуй запишись. Все «ушли на фронт» (кто в госпиталь, а кто в такие вот пункты вакцинации).
Стою в очереди на ревакцинацию и думаю: где вы все были месяц или два назад? Кто вам мешал прийти и спокойно уколоться? Обычные с виду люди, без ментальных вроде бы нарушений. А терпели до последнего. Чуть гайки прикрутили — побежали прививаться.
Один мой знакомый — умнейший, кстати, человек — полгода терзался. Вакцинироваться или нет. Решил, что надо. Потом долго выбирал, чем именно колоться. Выбрал «Спутник V». Сделал первый укол и через несколько дней уехал дышать кислородом в один из госпиталей. Ему там, надо сказать, не понравилось — и в своих бедах он обвиняет прививку. Которая, конечно, не виновата.
Во-первых, защита после вакцинации — дело не одной недели. Относительно спокойны вы можете быть лишь через месяц-полтора после первого укола (и при наличии второго), когда сформируется иммунитет. Во-вторых, на процедуру вы можете прийти уже больным (но бессимптомным носителем). В-третьих, действительно, после любых прививок некоторое время надо быть предельно осторожным и беречь себя. Если не углубляться в научные дебри — ресурсы нашего организма не резиновые, и когда его силы направлены на выработку иммуноглобулинов долгосрочной защиты (IgG), местный иммунитет (например, на слизистых) может сбоить.
В дружном стоне антиваксеров, кстати, есть и разумные голоса. Много жалоб, что людей с очевидными и реальными противопоказаниями заставляют вакцинироваться. И это преступно. Возможные риски никогда не могут перевешивать потенциальную пользу. И если человек на иммуносупрессии или у него обострение аутоиммунного заболевания — нельзя ему сейчас колоться. И хороший врач никогда не допустит такого человека до прививки. Впрочем, когда у тебя на осмотр 3–5 минут (и в очереди еще 98 пациентов), можно, конечно, и ошибиться. И, конечно, надо сказать отдельное спасибо тем, кто покупает справки о медотводах — во многом из-за таких бестолочей отношение к реальным больным предвзятое.
Если вы сомневаетесь, можно ли вакцинироваться прямо сейчас, сдайте элементарные анализы. Общий анализ крови и маркеры воспаления — во-первых, входят в ОМС, а во-вторых, даже в платных лабораториях стоят сносно. Приходите в прививочный кабинет со свежими анализами — врачу будет проще понять, каковы ваши риски после вакцинации. Проблемы со свертываемостью крови или следы воспаления — возможно, стоит отложить укол и наконец заняться здоровьем. Пока плановую помощь не остановили.
Но вернемся к ревакцинации. Собственно, а зачем?
Когда я понял, что дело серьезное и нужен буст (ревакцинация)? Во-первых, я отслеживаю антитела IgG к S-белку (вакцинировался в декабре-январе). Даже после двух доз «Спутника V» они были, мягко говоря, не на запредельном уровне, но обеспечивали достойный уровень защиты. А вот в мае мои иммуноглобулины стали заметно падать. Было тревожно.
Во-вторых, на меня тяжелое впечатление произвело посещение приемного отделения одной столичной инфекционки — сопровождал знакомого медика, которому надо было срочно ввести препараты для экстренной профилактики. Приема ждали часа четыре. И это по экстренным показаниям. И это в Москве. И это еще до официального начала третьей волны.
Приемное отделение — это, конечно, громко сказано. Жара. Маленький бокс 2 на 4 метра, где томятся врачи ковидных бригад. Раз в 15 минут открывается окошко «красной» зоны, санитарка громко кричит: «Беременные есть? Нет? Тогда ждите». Еще тогда, месяц назад, в приемных отделениях очередь из скорых была часов на пять. И всё это время врачи смиренно ждали, чтобы сдать одного пациента и отправиться за следующим. Кому из медиков не хватало стульев — сидели на полу, не имея никакой возможности снять ни маски, ни очки, ни костюмы.
Было что-то пугающее в этой картине: бессилие и усталость вспотевших медиков, бесконечные хрипы и кашель за стенкой… По большому счету врачи ведь сейчас носят воду в решете. Пять вызовов ты сегодня обслужишь или десять — без разницы. Завтра всё равно будет еще больше. Расскажите этим людям, как вредно прививаться и что ковид — происки мирового закулисы.
Кстати, проведя несколько часов в «предбаннике» ковидного госпиталя, я так и не заболел. Хотя из защиты была лишь трехслойная маска, а вируса вокруг — хоть объешься. Вакцина сработала на отлично.
Но с приходом индийского штамма каждый поход в магазин теперь сродни посещению «красной» зоны. И здесь уже уповать на чудо или вакцинацию полугодовой давности не сильно хочется.
Поэтому, когда вышли рекомендации Минздрава и разрешили ревакцинацию, я первым делом отправился в павильон на ВДНХ. Как самый умный, решил прийти к открытию. Но таких умных было уже человек двести. Сейчас, наверное, ситуация получше и организации побольше.
Но еще несколько дней назад страждущие готовы были устраивать (и кое-где, кстати, устраивали) «ковидные побоища» в пунктах вакцинации. Элементарно не хватало ручек для заполнения анкет, каждый второй норовил пролезть без очереди, а сами анкеты никто не удосужился распечатать заранее. Не удивительно, что в таком бардаке очередь долгое время была саморегулируемой и весьма плотной. Лишь потом волонтеры и охрана расставили пришедших на безопасном расстоянии друг от друга и создали что-то вроде списка очередности. Что мешало это сделать сразу — загадка.
Сейчас ситуация с прививками вроде как лучше. Зашел в ГУМ, где свои последние часы дорабатывал один из самых известных в Москве пунктов вакцинации. Людей мало. Посмотрел запись на прививку в поликлинику — мест полно. Проехал мимо павильона на ВДНХ — очередь всё еще метров на триста-четыреста. Как объяснить, что где-то пусто, а где-то густо, не знаю.
Что до QR-кодов и разделения на вакцинированных и невакцинированных. В неудовольствии есть движущая сила эволюции (сказал один великий человек). Чего скрывать. Не без злорадства прохожу мимо очередей в ресторан, не без гордости за собственное благоразумие достаю из широких штанин заветный QR-код, чтобы позавтракать в прохладном и пустом зале. Чем больше негодуют антиваксеры, тем ближе они к стадии принятия неизбежного — вакцинации.
И это разделение не на бедных и богатых, не на красивых и симпатичных. Это разделение на тех, кто в школе неплохо учил биологию и на тех, кто за последние полтора года так и не нашел времени (или сил) прочесть хотя бы одну толковую статью об эффективности вакцинации.
Сегодняшние меры в отношении антиваксеров очень мягкие. Если не сработают, придется вводить локдаун. И очень скоро. Тогда-то мы все и попляшем.
Если бы у нас госпитали были заполнены умирающими от бубонной чумы или Марбурга, тоже убеждали бы вакцинироваться плакатами в трамваях и отеческими увещеваниями по телевизору? Или сразу повели бы всех строем на прививку? Думаю, ответ очевиден. Да, коронавирус — не чума и не оспа. Но 4 миллиона смертей за полтора года — никакому Марбургу и не снилось.
Сомневаетесь, прививаться или нет? Устройте себе экскурсию в приемное отделение «красной» зоны. Просто встаньте неподалеку (на безопасном расстоянии). Посмотрите на врачей в скорых. И на тех, кто до последнего тянул с вакцинацией. Это и будет лучшая прививка от мракобесия и собственной лени.
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