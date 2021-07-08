«Дельта-штамм» девальвировал сертификаты о вакцинации «Спутником V»: для россиян ужесточили условия въезда на курорты мира

Подъем заболеваемости коронавирусом в России заставил другие страны вводить дополнительные требования для туристов. Европейские государства, чуть приоткрывшие было границы, снова вешают на них замок. Против общего тренда готова идти только Португалия. Подробности — в материале "Фонтанки".
По данным федерального оперштаба, 5 июля в России 23 378 человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Это в два раза больше, чем месяц назад. Убавил «очков» в глазах иностранных держав и тот факт, что около 400 финских фанатов сдали положительный тест на COVID-19 после поездки на Евро-2020 в Петербурге. Причем вирус оказался «дельта»-вариантом SARS-CoV-2.
Одной из первых на ухудшение эпидемиологической ситуации отреагировала Греция. Если ранее страна была готова принимать без ПЦР вакцинированных россиян, то теперь их ждет двойное тестирование.
С 30 июня все путешественники из России старше 12 лет должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до въезда, или экспресс-тест (за 48 часов до въезда). По прибытии также будет проводиться обязательное экспресс-тестирование на коронавирус всех россиян старше 12 лет. Сам анализ бесплатен, но до получения результата покинуть аэропорт нельзя. При положительном тесте туристы помещаются в карантинный отель за счет правительства Греции.
Рост заболеваемости коронавирусом в России также заставил пересмотреть условия въезда власти Болгарии. Сейчас наша страна находится в «оранжевой» зоне.
С 8 июля отрицательный ПЦР-тест станет обязательным для всех россиян старше 12 лет, включая тех, кто прошел вакцинацию. Анализ должен быть проведен за 72 часа до въезда.
Если гражданин России прибудет в Болгарию без сертификата о прохождении ПЦР-теста, его могут отправить на десятидневный карантин.
Сдавать ПЦР придется и при поездке в Тунис. С 1 июля такой процедуре подвергаются все самостоятельные иностранные туристы старше 12 лет, включая вакцинированных. Для организованных путешественников правила вступят в силу с 10 июля. Анализ нужно сделать не ранее чем за 72 часа до поездки. Напомним, только в июне Тунис освободил от ПЦР вакцинированных туристов и тех, кто переболел коронавирусом более чем за шесть недель до прибытия.
Марокко переместило Россию из стран группы «А» в группу «В». С 6 июля путешественникам придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до въезда. Но в этом случае сертификат о вакцинации все-таки дает бонусы. Те, кто не сделал прививку, должны соблюдать 10-дневный карантин за свой счет в местах, которые определили власти королевства, а также пройти ПЦР-тест на девятый день после приезда.
Другие страны, приоткрывшие было границы для россиян, снова закрываются для путешественников. Так, Австрия, которая с 1 июля начала принимать туристов РФ (правда, с условием 10-дневного карантина), перенесла нашу страну из «оранжевой» группы в «красную». Въезд в Австрию из России с 8 июля будет возможен только в исключительных случаях. Прибывшим также придется самоизолироваться на 10 дней. Но карантин можно прервать через 5 дней после получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.
Планирует ужесточить требования к россиянам и Эстония. На прошлой неделе в страну из-за рубежа въехали 49 человек с коронавирусом, 32 из них — из России, говорится в статье издания Postimees. Сейчас власти готовят законопроект об ужесточении правил пересечения границы. Самые жесткие будут установлены для борющейся с «дельта-штаммом» РФ. Ранее Эстония сообщила о готовности принимать вакцинированных российских путешественников, хотя воспользоваться гостеприимством все равно удалось единицам: со своей стороны российские власти оставили границу для туристов на замке.
Условия въезда пока не меняют Турция, Хорватия, Кипр и Черногория.
В Турцию сейчас пускают всех россиян. Тем, кто завершил цикл вакцинации, нужно предъявить сертификат о прививке. Подойдет не только «Спутник V», но и «ЭпиВакКорона», «Ковивак», «Спутник Лайт». Документ должен быть на английском языке. С момента завершения вакцинации до прибытия на территорию Турции должно пройти не менее 14 суток. Также принимается справка, выданная органами здравоохранения, которой удостоверяется, что путешественник переболел коронавирусом и вылечился в течение последних 6 месяцев (при этом первый положительный ПЦР-тест был сделан не раньше 28 дней до въезда в Турцию). Те, кто не болел и не прививался, могут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до предполагаемого времени прибытия в Турцию. Дети до 6 лет летят в Турцию без всяких справок.
Для Кипра Россия находится в «красной» зоне, но туристов остров Афродиты все равно ждет. Тем, кто привился «Спутником V», сдавать ПЦР-тест не нужно. А вот невакцинированным нужно сделать два анализа. Первый — не ранее чем за 72 часа до отправления, второй — по прилете (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса).
С 1 июля Кипр обновил туристический протокол въезда международных путешественников. Теперь результат ПЦР-теста на COVID-19, который делается по прибытии, будет доступен в течение 3 часов, а не на следующий день, как это было раньше. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что у тех, кто получил отрицательный результат в России, на Кипре нередко выявляют коронавирус. В итоге отпуск приходится проводить в карантинном заточении.
СЮЖЕТ
Хорватия по-прежнему пускает туристов, привитых «Спутником V». Тем, кто не вакцинирован, нужен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Черногория и вовсе не требует никаких подтверждений антиковидного статуса, но прямого сообщения со страной нет.
Единственной страной, которая за последнюю неделю смягчила условия въезда для россиян, стала Португалия. Посольство страны в конце июня возобновило выдачу шенгенских виз. Но пока путешественников из РФ ждут только на Мадейре и Порту-Санту. Авиасообщение с Лиссабоном уже возобновлено, но, чтобы добраться до архипелага, придется пользоваться пересадками в третьих странах: полет через континентальную Португалию пока остается невозможным, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Институт туризма Португалии в Москве. Но тем, кто разобрался с логистическими сложностями, смягчили условия въезда. Россияне, привитые «Спутником V», могут не делать ПЦР-анализ. Также подойдет справка о перенесенном заболевании COVID-19. Остальным нужно сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета.