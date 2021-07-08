«Дельта-штамм» девальвировал сертификаты о вакцинации «Спутником V»: для россиян ужесточили условия въезда на курорты мира

С 30 июня все путешественники из России старше 12 лет должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до въезда, или экспресс-тест (за 48 часов до въезда). По прибытии также будет проводиться обязательное экспресс-тестирование на коронавирус всех россиян старше 12 лет. Сам анализ бесплатен, но до получения результата покинуть аэропорт нельзя. При положительном тесте туристы помещаются в карантинный отель за счет правительства Греции.



Рост заболеваемости коронавирусом в России также заставил пересмотреть условия въезда власти Болгарии. Сейчас наша страна находится в «оранжевой» зоне.



С 8 июля отрицательный ПЦР-тест станет обязательным для всех россиян старше 12 лет, включая тех, кто прошел вакцинацию. Анализ должен быть проведен за 72 часа до въезда.



Если гражданин России прибудет в Болгарию без сертификата о прохождении ПЦР-теста, его могут отправить на десятидневный карантин.

