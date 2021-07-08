Минздрав уточнил, кому из беременных сделают прививку от коронавируса

До недавнего времени беременность и грудное вскармливание были строгими противопоказаниями для прививки от коронавируса. Однако на днях Минздрав выпустил новые методические рекомендации, которые допускают вакцинацию беременных, но только в исключительных случаях. Мы изучили документ, чтобы понять, как все будет работать.



Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, Минздрав пишет, что сейчас нет информации о том, что вакцины от COVID-19 представляют опасность для беременных женщин или плода.

