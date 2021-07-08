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Минздрав уточнил, кому из беременных сделают прививку от коронавируса

Вакцинировать будут только тех, кто в группе риска тяжелого течения болезни

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Вакцинировать женщин будут начиная с 22 недель беременности

Вакцинировать женщин будут начиная с 22 недель беременности

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До недавнего времени беременность и грудное вскармливание были строгими противопоказаниями для прививки от коронавируса. Однако на днях Минздрав выпустил новые методические рекомендации, которые допускают вакцинацию беременных, но только в исключительных случаях. Мы изучили документ, чтобы понять, как все будет работать.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, Минздрав пишет, что сейчас нет информации о том, что вакцины от COVID-19 представляют опасность для беременных женщин или плода.

— Опубликованы данные о 827 пациентках, вакцинированных во время беременности. Частота осложнений беременности не отличалась от частоты осложнений у невакцинированных пациенток, — говорится в документе.

По данным министерства, некоторые крупные иностранные национальные ассоциации рекомендовали вакцинацию беременных женщин, у которых имеется высокий риск развития тяжелой формы COVID-19.

Данных по беременным, вакцинированным отечественными вакцинами, в методичке нет, однако есть информация об изучении репродуктивной токсичности «Спутника V» на животных. При этих исследованиях ученые не обнаружили, чтобы вакцина как-то отрицательно влияла на течение беременности и развитие плода.

Но опыт клинического применения препарата при беременности пока слишком мал, поэтому было принято решение применять его в исключительных случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть прививку будут делать только беременным в группе риска тяжелого течения COVID-19. К ним относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, печени, почек, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями.

Беременным будут делать прививку от коронавируса только в исключительных случаях

Беременным будут делать прививку от коронавируса только в исключительных случаях

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При этом вакцинировать женщин будут начиная с 22 недель беременности. Что касается кормящих мам, то они пока остаются без прививок: исследований по этой группе нет, и исключить риск для младенцев на грудном вскармливании невозможно. Так что оно остается строгим противопоказанием.

СЮЖЕТ

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Также на днях начались исследования вакцины «Спутник V» для подростков от 12 лет. Первыми участниками стали 100 человек, их привьют стандартным препаратом, но в меньшей дозировке, чем взрослых. Исследование продлится год.

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Минздравбеременностьгрудное вскармливаниекоронавируспрививка от COVID-19
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