Минздрав уточнил, кому из беременных сделают прививку от коронавируса

До недавнего времени беременность и грудное вскармливание были строгими противопоказаниями для прививки от коронавируса. Однако на днях Минздрав выпустил новые методические рекомендации, которые допускают вакцинацию беременных, но только в исключительных случаях. Мы изучили документ, чтобы понять, как все будет работать.
Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, Минздрав пишет, что сейчас нет информации о том, что вакцины от COVID-19 представляют опасность для беременных женщин или плода.
— Опубликованы данные о 827 пациентках, вакцинированных во время беременности. Частота осложнений беременности не отличалась от частоты осложнений у невакцинированных пациенток, — говорится в документе.
По данным министерства, некоторые крупные иностранные национальные ассоциации рекомендовали вакцинацию беременных женщин, у которых имеется высокий риск развития тяжелой формы COVID-19.
Данных по беременным, вакцинированным отечественными вакцинами, в методичке нет, однако есть информация об изучении репродуктивной токсичности «Спутника V» на животных. При этих исследованиях ученые не обнаружили, чтобы вакцина как-то отрицательно влияла на течение беременности и развитие плода.
Но опыт клинического применения препарата при беременности пока слишком мал, поэтому было принято решение применять его в исключительных случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть прививку будут делать только беременным в группе риска тяжелого течения COVID-19. К ним относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, печени, почек, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями.
При этом вакцинировать женщин будут начиная с 22 недель беременности. Что касается кормящих мам, то они пока остаются без прививок: исследований по этой группе нет, и исключить риск для младенцев на грудном вскармливании невозможно. Так что оно остается строгим противопоказанием.
Также на днях начались исследования вакцины «Спутник V» для подростков от 12 лет. Первыми участниками стали 100 человек, их привьют стандартным препаратом, но в меньшей дозировке, чем взрослых. Исследование продлится год.