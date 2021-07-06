«Звёздочка» не поможет: как снять зуд от укусов насекомых

Укусы насекомых летом обычное дело, особенно если проводить выходные за городом. При этом дискомфорта они доставляют массу, а иногда могут быть и по-настоящему опасны — даже если речь об обычных пчелах и комарах. В регулярной рубрике «Что у вас болит?» сегодня разбираемся вместе с врачами, чем отличаются укусы разных насекомых, почему нельзя их чесать и как унять зуд после укуса.



Разделить насекомых (добавив к ним некоторых членистоногих) можно на две группы: жалящие и кровососущие (еще останутся мотыльки и бабочки, которые не жалят и не кусают). К первой группе относятся пчелы, шмели, шершни, муравьи, ко второй — комары, блохи, слепни, клещи, клопы, вши. Поскольку жалящие насекомые нападают для самообороны, а кровососущие ради еды, то и механизмы у них разные — при ужалении человек взаимодействует с ядом, а при укусе — со слюной, которая содержит гистаминоподобные вещества. Они способствуют замедлению свертывания крови и, раздражая клетки эпителия, провоцируют местную аллергическую реакцию, появляется припухлость, которая впоследствии может сопровождаться зудом.

