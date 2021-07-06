«Звёздочка» не поможет: как снять зуд от укусов насекомых

Укусы насекомых летом обычное дело, особенно если проводить выходные за городом. При этом дискомфорта они доставляют массу, а иногда могут быть и по-настоящему опасны — даже если речь об обычных пчелах и комарах. В регулярной рубрике «Что у вас болит?» сегодня разбираемся вместе с врачами, чем отличаются укусы разных насекомых, почему нельзя их чесать и как унять зуд после укуса.
Разделить насекомых (добавив к ним некоторых членистоногих) можно на две группы: жалящие и кровососущие (еще останутся мотыльки и бабочки, которые не жалят и не кусают). К первой группе относятся пчелы, шмели, шершни, муравьи, ко второй — комары, блохи, слепни, клещи, клопы, вши. Поскольку жалящие насекомые нападают для самообороны, а кровососущие ради еды, то и механизмы у них разные — при ужалении человек взаимодействует с ядом, а при укусе — со слюной, которая содержит гистаминоподобные вещества. Они способствуют замедлению свертывания крови и, раздражая клетки эпителия, провоцируют местную аллергическую реакцию, появляется припухлость, которая впоследствии может сопровождаться зудом.
— Аллергические реакции могут быть как местные, так и системные. Чаще всего это высыпания на коже, которые очень разнообразны: папулезные, геморрагические, уртикарные (в виде пузырей), — говорит врач общей практики, терапевт в клинике «Медси» Екатерина Скворцова. — В зависимости от вида насекомого есть особенности: например, при укусе мошкары приобретает характер рожистого воспаления, покраснение, отек без температуры. При укусе москита — зудящее-узелковая сыпь.
Что делать, если укусил комар?
Первое, что надо всегда помнить: чесать место укуса нельзя. И это правило взято не с потолка: дело в том, что при расчесывании туда может попасть патогенная микрофлора и тогда присоединяется нагноение. Кстати, по этой же причине нельзя прикладывать к месту укуса травы, даже подорожник.
— Нужно обработать место укуса дезинфицирующими средствами: промыть проточной водой с детским или хозяйственным мылом, можно чуть-чуть подсоленной водой. Если есть под рукой дезинфицирующие растворы, такие как раствор фурацилина — обработать ими. Можно использовать спиртосодержащие лекарственные настойки, разведенные водой один к одному, — советует доктор Скворцова.
Чтобы снять дискомфорт, можно приложить к месту укуса кубик льда или просто что-то холодное — это успокаивает и снимает отек. Для избавления от зуда и красноты после укусов комаров можно применять аптечные средства — крема и мази на основе антигистаминных препаратов (например, «Фенистил-гель», «Фенидин», «Диместин», «Диметинден-Акрихин»).
— Если вы видите, что покраснение стало появляться даже не в месте укуса, то противогистаминное нужно будет принимать внутрь. На нежалящих насекомых тяжелая аллергия проявляется редко, но это может произойти — например, такая реакция может проявиться на укус слепня, — говорит терапевт, аллерголог-иммунолог медицинского центра «УГМК-Здоровье» Иван Скороходов.
Все остальные народные способы снять зуд и отек доктор отвергает. Например, не советует применять для этого бальзам «Звёздочка» — он обладает местнораздражающим действием, это приведет к еще большему расширению сосудов и усилению отека.
Что делать, если укусила пчела?
У врачей это называется не укус, а ужаление. Жалящие насекомые опасны тем, что от их яда может развиться тяжелая системная аллергическая реакция — вплоть до анафилактического шока. Она может проявиться в первые три часа, поэтому важно в это время наблюдать за состоянием ужаленного. Поводом для вызова скорой может быть затрудненное или хрипящее дыхание, проблемы с речью, удушье, слишком большой (более
Но может обойтись и стандартными симптомами: резкой жгучей болью в месте ужаления, отеком области вокруг укуса и повышением температуры кожи. В таком случае действия будут примерно как при укусе комара, с поправкой на жало — если оно есть, его нужно будет очень аккуратно удалить. Для этого намотайте кусочек марли на палец и поглаживающими, выталкивающими движениями вытолкните из-под кожи.
— Ни в коем случае нельзя грубо вытаскивать жало — в нем есть мешочек с ядом, и при надавливании яд может попасть внутрь и ухудшить последствия укуса, — говорит Скворцова. — Также не стоит употреблять алкоголь, поскольку он ускоряет распространение яда по организму и мешает выявлению симптомов того, что возникла аллергия от укуса. Расчесывание, обработка места укуса сырой водой, землей или глиной — это прямой путь к инфицированию ранки. Еще одно правило: не накладывайте жгут на пострадавшую конечность.
СЮЖЕТ
Доктор советует не убивать насекомое, когда оно вас жалит — в момент гибели они выделяют особый фермент, который усиливает действие яда и является сигналом для других особей к атаке. Если это всё-таки произошло и пострадавший получил множественные укусы, то скорую нужно вызывать сразу, не дожидаясь осложнений.