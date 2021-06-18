Родишь — поймешь: почему у кормящей мамы бывает мало молока и можно ли вернуть прежнюю форму груди

— Молодые мамы сталкиваются с достаточно большим количеством недостоверной информации в интернете. Сейчас о грудном вскармливании пишут в блогах, но далеко не всему можно верить, — говорит Дарья Коренная. — Мам часто атакуют советчики. А ты что, водой не допаиваешь? Ты что, кормишь не по режиму? Ребенок плачет — значит, есть хочет. Беспокойный? Наверное, животик болит, дай укропной водички. И вместо того, чтобы просто наслаждаться материнством, кормлением грудью, мама начинает сомневаться в себе, выискивать специалистов, думая, что с ребенком что-то не так.



Я бы советовала мамам прислушиваться в первую очередь к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения из «Руководства по грудному вскармливанию». Успех грудного вскармливания заключается в следующих несложных правилах, которые очень важно соблюдать маме, чтобы в дальнейшем кормить малыша и не переживать за качество и количество молока. Первый принцип — раннее прикладывание к груди после родов — не позднее 30–40 минут, возможно 60 минут, независимо от того, естественные были роды или кесарево сечение. Второй принцип — кормление по требованию, а не по часам (днем 1,5–2 часа, в ночной промежуток — 3 часа), требование это выражается как со стороны ребенка, так и со стороны матери. И третий — категорический запрет на пустышки, соски.