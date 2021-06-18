Родишь — поймешь: почему у кормящей мамы бывает мало молока и можно ли вернуть прежнюю форму груди

Сеть городских порталов продолжает «мамский» проект, в котором мы говорим обо всем, что наболело у молодых родителей. Обсудим, как пережить послеродовую депрессию, тело после родов, детские истерики, устаревшие представления об уходе за ребенком и многое другое.
Сегодняшняя серия — о грудном вскармливании. Кормишь грудью — молодец. Кормишь грудью после двух лет — с ума сошла, зачем так долго? «После года ничего полезного в молоке нет». На груди весь день висит — сама так приучила. У ребенка щеки красные — значит, диету не соблюдаешь. Ребенок быстро набирает вес — часто кормишь, ребенок медленно набирает вес — молока не хватает, добавь смесь. Эти нравоучения сыплются на кормящую женщину бесконечно. Мы попросили главную акушерку перинатального центра, консультанта по грудному вскармливанию Дарью Коренную рассказать, как фильтровать непрошеные советы, можно ли с помощью чая увеличить количество грудного молока и есть ли шанс вернуть форму груди после кормления.
— Молодые мамы сталкиваются с достаточно большим количеством недостоверной информации в интернете. Сейчас о грудном вскармливании пишут в блогах, но далеко не всему можно верить, — говорит Дарья Коренная. — Мам часто атакуют советчики. А ты что, водой не допаиваешь? Ты что, кормишь не по режиму? Ребенок плачет — значит, есть хочет. Беспокойный? Наверное, животик болит, дай укропной водички. И вместо того, чтобы просто наслаждаться материнством, кормлением грудью, мама начинает сомневаться в себе, выискивать специалистов, думая, что с ребенком что-то не так.
Я бы советовала мамам прислушиваться в первую очередь к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения из «Руководства по грудному вскармливанию». Успех грудного вскармливания заключается в следующих несложных правилах, которые очень важно соблюдать маме, чтобы в дальнейшем кормить малыша и не переживать за качество и количество молока. Первый принцип — раннее прикладывание к груди после родов — не позднее 30–40 минут, возможно 60 минут, независимо от того, естественные были роды или кесарево сечение. Второй принцип — кормление по требованию, а не по часам (днем 1,5–2 часа, в ночной промежуток — 3 часа), требование это выражается как со стороны ребенка, так и со стороны матери. И третий — категорический запрет на пустышки, соски.
На улице жарко — допаивай водой
Не надо допаивать ребенка водой даже в жаркое время, поскольку все потребности и в еде, и в питье покрывает грудное молоко, на 80–90% оно состоит из воды. В первые шесть месяцев жизни идеальное питание для ребенка — это только грудное молоко.
С плоскими сосками кормить ребенка не получится
Во время беременности в организме женщины происходят уникальные трансформации. Когда будущая мама вынашивает ребенка, начинается активный рост железистой ткани, которая потом участвует в выработке грудного молока. У кого-то грудь увеличивается, у кого-то остается прежней, сосок и ареола приобретают коричневый оттенок. Все это происходит само собой, и как-то специально готовить грудь к кормлению — растирать, вытягивать, как это советуют, — не надо. Форма сосков никак не влияет на успех грудного вскармливания. Мы все индивидуальны. Если в процессе кормления возникают сложности с прикладыванием малыша, нужно на этапе родильного дома совместно с персоналом поработать над техникой прикладывания.
Есть «молочные» женщины, а есть не такие
Вообще это понятие — «молочная» или «не молочная» женщина — большая глупость. Вероятно, это убеждение взялось вот откуда. Раньше, когда было принято кормить ребенка по часам, этот строгий режим приводил к тому, что женщина до трех-четырех месяцев могла кормить ребенка, а потом молока становилось меньше — из-за этих редких прикладываний. Важно понимать, что молока вырабатывается столько, сколько нужно ребенку, главное — соблюдать основные принципы организации грудного вскармливания.
Мало молока — корми смесью
В процессе беременности, уже с 16-й по 20-ю неделю, в груди начинает вырабатываться молозиво, и к моменту рождения в груди есть запас первого молока, которое так и называется — молозиво, оно очень питательно и обладает уникальными защитными свойствами, поэтому очень важно, чтобы ребенок сосал и получал это первое молоко. Часто мамы, видя, как ребенок плачет или часто прикладывается к груди, думают, что он голодный — ему не хватило молока. Но прикладываться к груди по 15–20 раз за день для ребенка — это норма. Чем чаще ребенок прикладывается, тем больше вырабатывается молока — спрос рождает предложение. Малое количество молока обычно связано в целом с неправильной организацией грудного вскармливания. Когда мы даем ребенку пустышку, без показаний докармливаем смесью, опираясь только на свои ощущения, это все вредит успеху грудного вскармливания.
Мама решает дать смесь, чтобы ребенок был сыт, чтобы успокоить его, помочь ему. Но даже при получении нескольких порций смеси у ребенка может появиться аллергическая реакция на белок коровьего молока. Конечно, будут те, кто со мной не согласится, будут говорить, что кормили ребенка смесью и он вырос абсолютно здоровым, умным, с четырьмя высшими образованиями. Это прекрасно, но мы должны понимать, что грудное вскармливание — это, с одной стороны, выбор женщины, с другой — вопрос здоровья ребенка в целом. Грудное молоко легко усваивается, а смесь — сложнее. Дети дольше спят, приняв порцию искусственной смеси. Но давать ее без каких-то показаний не надо. Если правильно организовать процесс кормления, то молока будет хватать.
После года ничего полезного в грудном молоке не остается
На самом деле состав грудного молока подстраивается под возраст ребенка. И после года питательные вещества из него никуда не деваются, грудное молоко богато иммуноглобулинами, поэтому ВОЗ и рекомендует кормить ребенка до двух лет и дольше. И с точки зрения женского здоровья — чем дольше молочная железа пролактирует, чем меньше риск развития заболеваний молочной железы.
Мало молока — пей чай для улучшения лактации
Для увеличения количества молока не разработано ни одного лекарственного средства. Реально «работающего» чая для улучшения лактации просто нет. Если у женщины есть потребность пить чай, который якобы простимулирует лактацию, и маме от этого спокойнее, пусть пьет. Но только для успокоения мамы. Если у мамы стоит задача увеличить количество грудного молока, то нужно работать с прикладыванием к груди и увеличивать количество этих прикладываний. Два гормона обеспечивают выработку и отдачу грудного молока — это окситоцин и пролактин (гормон вырабатывается в ночное время — вот почему важны кормления ночью).
По поводу витаминизированных смесей. Если женщина питается полноценно, то никакой необходимости в них нет. Если женщина сидит на гречке и воде, то обогащать рацион надо и можно употреблять витаминизированные смеси.
Кормящей маме надо сидеть на диете
На сегодня нет такого понятия, как диета кормящей мамы. Питание мамы должно быть разнообразным и полноценным. Есть топ аллергенов: орехи, цитрусовые, рыба, сельдерей, креветки, шоколад, которые в какой-то степени могут вызывать аллергию у ребенка. Но еще все зависит от аллергоанамнеза семьи. В первый месяц рекомендуют есть обработанную пищу, потом — постепенно вводить сырые овощи и фрукты, ориентироваться на ребенка и со временем расширять рацион. Матерям советую качественную и разнообразную пищу, а не питаться весь период кормления ребенка гречкой, отварной курицей и галетным печеньем.
— А кофе можно кормящей маме?
— Да, опять же рекомендации ВОЗ — до трех чашек объемом 150 миллилитров. Но кофеин также содержится в чае, поэтому лучший напиток — это вода в достаточном количестве.
— А бокал вина или бокал шампанского за праздничным столом?
— Категорически нет, этанол токсично влияет на головной мозг ребенка.
— При приеме антибиотиков, других таблеток надо срочно сворачивать кормление? Есть какой-то интернет-ресурс, где можно проверить совместимость ГВ и такой терапии?
— Давайте рассуждать здраво. Если женщине необходимо лечение, то надо обратиться к врачу, самостоятельно назначать себе лечение и решать, можно ли его совмещать с грудным вскармливанием, просто опасно.
Лучший способ отлучить от груди — уехать на несколько дней
Сегодня ВОЗ рекомендует кормить детей грудью до двух лет и дольше. С шести месяцев — вводить прикорм, постепенно переводить на семейный стол. Отлучение начинается с полутора лет, когда с ребенком уже можно договариваться, выстраивать границы. Есть такое понятие — самоотлучение, когда ребенок между тремя и четырьмя годами сам отказывается от груди. Если говорить об отлучении по желанию мамы, то процесс отлучения должен быть постепенным.
Не будем бичевать мам, которые на несколько дней оставляют своего ребенка с близкими людьми, чтобы отлучить от груди, этим женщинам такое решение тоже дается нелегко. Но бережнее по отношению к психике ребенка и к самой себе делать отлучение постепенным. Применять какие-то препараты для прекращения лактации надо только в исключительных случаях по медицинским показаниям. Самостоятельно этого делать не надо. В два-три года молока по спросу вырабатывается уже не так много, и можно сделать это плавно. Перетягивать, перевязывать грудь, как советуют бабушки, тоже не надо. Это варварский метод, не нужно им пользоваться — эффекта ноль, зато дискомфорт вам будет обеспечен. Тугое сдавливание молочной железы нарушает кровообращение, лимфоток, и, как следствие, возможна травма молочной железы.
После кормления прежняя форма груди не вернется?
Что касается формы груди, то здесь многое зависит от наследственности и особенностей строения молочной железы. В начале кормления грудь сначала увеличивается в размерах за счет роста железистой ткани, у части женщин размер не меняется. Примерно в период одного-двух лет в процессе кормления потихоньку начинается обратный процесс замены железистой ткани на жировую, и полностью форма железы восстанавливается до трех лет, но всегда есть исключения.
СЮЖЕТ
В предыдущих сериях проекта «Родишь — поймешь» мы говорили о бесполезных покупках для новорожденных. Обсудили, на какие детские вещи в магазинах можно клеить честный ярлык «бесполезная фигня» и проходить мимо. Обсудили с филологом, как меняется речь женщины после родов — почему мам тянет на форумы обсуждать тугосерей, кесарят и годовасиков. И выяснили, чем опасно кесарево сечение и кому без него не стать мамой.