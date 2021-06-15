Как вылечить камни в почках без операции? 5 вопросов врачам

По данным врачей, с мочекаменной болезнью в течение жизни сталкивается примерно 10% людей. Вероятность образования камней в почках или мочевом пузыре зависит от многих факторов. Сегодня в нашей рубрике «Что у вас болит?» поговорим с врачами о причинах, последствиях и лечении мочекаменной болезни.
Откуда в почках камни?
Причин образования конкрементов (медицинское название таких камней) очень много, и не всегда можно однозначно назвать основную: чаще всего это сочетание нескольких факторов.
— Это могут быть как внутренние поломки организма, приводящие к изменениям в нем, так и внешние, — говорит доктор Анна Коваленко. — И те и другие приводят к изменениям состава мочи в сторону перенасыщения последней солями и минералами.
Анна Коваленко — врач-уролог, УЗИ-диагност, член Российского общества урологов.
К внутренним причинам врачи относят наследственную предрасположенность, наличие заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ (подагра, оксалоз и другие), заболевания щитовидной и паращитовидной желез, инфекции мочевых путей, изменения анатомии мочевых путей (сужения и изгибы мочеточников, особенности расположения почек), болезни ЖКТ, длительная или полная иммобилизация (переломы костей таза, позвоночника). По статистике, мужчины в трудоспособном возрасте болеют чаще женщин.
К внешним факторам относят особенности питания (потребление большого количества белка, алкоголя, уменьшение потребления жидкости, дефицит витаминов А и В6 или гипервитаминоз D, прием щелочных минеральных вод и т. д.), прием некоторых лекарственных препаратов (например, витамина D, сульфаниламидов, аскорбиновой кислоты более 4 г/сутки), малоподвижный образ жизни, работа на вредном производстве и проживание в так называемых эндемичных районах, то есть там, где мочекаменная болезнь наиболее распространена (например, на Урале).
Чем отличаются камни?
В большинстве случаев мочевые камни имеют смешанный химический состав, однако можно выделить несколько типов с преобладанием той или иной составляющей. Состав конкремента обуславливается причинами его формирования и может влиять на выбор метода лечения.
Анна Коваленко говорит, что чаще всего встречаются конкременты четырех типов:
— кальциевые встречаются в двух формах: оксалаты кальция (наиболее распространенные почечные камни) и фосфаты кальция;
— уратные образуются, когда в моче много мочевой кислоты, уровень которой могут поднимать пурины (вещества, содержащиеся в животном белке, таком как мясо и рыба);
— струвитные (фосфатные) образуются, если почки воспалены и в них есть бактерии;
— цистиновые возникают в результате генетического заболевания, которое приводит к утечке цистина в мочу.
Когда нужна операция?
Методы лечения мочекаменной болезни можно разделить на две группы: хирургические и нехирургические (их также называют консервативными). Первые в большей степени нацелены на решение острой проблемы, вторые — на предотвращение роста и нового образования камней.
— Удаление камня назначается, исходя из размера камня и его локализации — крупный камень в почке будет приводить к развитию хронической почечной недостаточности, — говорит уролог Альберт Макарян. — Может понадобиться проведение оперативных вмешательств, когда конкремент уже спустился в мочеточник, то чаще всего он будет вызывать почечную колику — очень ярко выраженный болевой синдром, боль очень сильная, сравнимая с родовыми и онкологическими болями. Чаще всего это установка нефростомы или катетера-стента, чтобы моча оттекала из почки и боль снижалась. После того, как нормализуются анализы и будет исключена воспалительная картина, прибегают к дроблению камня в мочеточнике. Если камень находится в мочевом пузыре, они там обычно довольно крупные, прибегают к дроблению камня в мочевом пузыре и, реже, к открытым хирургическим вмешательствам. В целом на открытые операции, которые 15–20 лет назад были основным методом, сейчас приходится менее одного процента.
Альберт Макарян — кандидат медицинских наук, доцент кафедры физической и реабилитационной медицины Уральского государственного медицинского университета.
А можно без операции?
Если конкремент не беспокоит пациента, существуют малоинвазивные методы его дробления для того, чтобы он в дальнейшем не вырастал: дистанционная ударно-волновая литотрипсия (прохождение ударной волны через участок тела и камень). Камень превращается в песочек, который потом постепенно выходит с мочой.
— Если камень небольшой, а у пациента широкий мочеточник, камень может выйти при мочеиспускании самостоятельно или на фоне медикаментозной терапии, которая направлена на снятие спазма в мочеточнике, — говорит Альберт Макарян. — Есть также камнерастворяющая терапия, когда человек принимает в течение длительного срока специальные препараты, так называемые цитратные смеси, которые очень сильно защелачивают мочу. Но растворяться способны только уратные камни, состоящие из солей мочевой кислоты. Другие виды или не растворяются, или растворяются очень слабо.
Медикаментозная терапия также направляется на нормализацию выявленных обменных нарушений в организме как ведущего фактора в рецидиве камнеобразования. При повышении уровня мочевой кислоты в крови применяют препараты, приводящие к его снижению и нормализации.
— Диетотерапия зависит в первую очередь от состава камней и выявленных нарушений в обмене веществ, — говорит Анна Коваленко. — Однако можно рекомендовать некоторые общие принципы в соблюдении диеты и водного баланса: максимальное ограничение общего объема пищи; ее разнообразие; ограничение потребления пищи, богатой камнеобразующими веществами, обильное питье, не менее 1,5 л в сутки. Летом необходимо пить столько, чтобы никогда не ощущать жажды.
Она также говорит, что пациенту могут назначить фитотерапию — регулярный прием мочегонных настоев или отваров различных трав с целью улучшения показателей обмена веществ, состояния почек и верхних мочевых путей, ускорения отхождения кристаллов солей. Однако доктор подчеркивает, что оптимальный вариант терапии должен подбирать только специалист.
Когда обращаться к врачу?
СЮЖЕТ
Если у вас появились подозрения, что в почках завелись камни, вам к урологу. Поводом для таких подозрений могут стать боли в поясничной области или в животе, которые могут быть приступообразными, постоянными, острыми или тупыми. Следует обратить внимание и сходить к врачу при учащенном мочеиспускании малыми порциями или ложных позывах, а также если обнаружится кровь в моче. Она может быть как видна невооруженным глазом, так и выявляться только лабораторно, так что не забывайте периодически сдавать анализы для профилактики.