Как вылечить камни в почках без операции? 5 вопросов врачам

По данным врачей, с мочекаменной болезнью в течение жизни сталкивается примерно 10% людей. Вероятность образования камней в почках или мочевом пузыре зависит от многих факторов. Сегодня в нашей рубрике «Что у вас болит?» поговорим с врачами о причинах, последствиях и лечении мочекаменной болезни.



Откуда в почках камни?



Причин образования конкрементов (медицинское название таких камней) очень много, и не всегда можно однозначно назвать основную: чаще всего это сочетание нескольких факторов.



— Это могут быть как внутренние поломки организма, приводящие к изменениям в нем, так и внешние, — говорит доктор Анна Коваленко. — И те и другие приводят к изменениям состава мочи в сторону перенасыщения последней солями и минералами.

