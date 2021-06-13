Дело на 5 миллионов: сказали, что рак, и удалили кишечник. 19-летний парень судится с врачами, искалечившими его по ошибке

В ночь с 12 на 13 ноября 2019 года краснодарец Илья Томенко поступил в ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» с острым аппендицитом. Операция прошла удачно, и на этом дело могло бы закончиться. Но хирург, оперировавший молодого человека, удаленный аппендикс отправил на лабораторное исследование. После получения результатов анализа врач сообщил пациенту, что у него нашли раковые клетки. Парню сделали еще одну операцию и удалили часть кишечника. Позже выяснилось, что материалы исследований принадлежали другому пациенту и краснодарца прооперировали ошибочно.
Молодой человек обратился в суд с иском к больнице. В июне 2021 года Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел материалы и удовлетворил все требования парня. Таким образом, с Минздрава Кубани постановили взыскать в пользу пациента компенсацию морального вреда в размере
В ситуации разбирается журналист портала
Страшный диагноз и первые сомнения
Илья рассказал, что через 10 дней после удаления аппендикса об онкологии сообщили его матери. Из больницы ее попросили забрать результаты исследований. Когда женщина узнала о диагнозе, она в слезах позвонила сыну, который был в колледже, и попросила приехать домой для срочного разговора.
— Я настаивал, чтобы она сказала сразу, но она только говорила, что мы всё пройдем и всё будет хорошо. Я не понимал, что происходит. И тогда она мне говорит, что у меня нашли онкологию. Если честно, я даже слова этого не знал, что это значит. Подумал, ну, может, болячка какая-то. А потом она говорит: «Рак». И я такой... опа, и всё. Я мычал в трубку, не мог говорить минут десять вообще, меня трясло всего.
Когда молодой человек узнал о страшном диагнозе, ему только исполнилось
— Это прям максимум, что можно прожить с тем учетом, если сделать операцию. Я уже не думал дальше доучиваться, мне стало все равно.
В начале декабря семья впервые пришла в онкодиспансер, где назначили врачебный консилиум и решили проводить операцию. 17 января 2020 года Илье удалили часть кишечника. Еще через месяц парню назначили химиотерапию, но он от нее отказался и решил сделать дополнительный тест.
Перед этим молодой человек сделал контрастную компьютерную томографию (КТ). То есть весь его организм проверили на наличие онкологии в других местах. В том числе парню исследовали брюшную полость. С результатами КТ Илья с мамой поехал к хирургу, но оказалось, что диск перепутали и на нем указаны Ф. И. О. неизвестной пенсионерки.
— Мы удивились, вернулись в онкологию, поменяли диск. Но после этого появились сомнения — если в онкологии, которая у нас самая крутая в крае, могли так ошибиться, то почему в «ЗИПе» не могут? И мы пошли делать тест ДНК.
День, когда Илья узнал об ошибке
Парень рассказал, что запомнил этот день в красках. Результаты теста пришли ему на почту. Он сел за компьютер и начал читать — текст Илья не понял, поэтому сразу перешел к заключению. Там было сказано, что совпадение — 0%.
— Я сначала начал очень радоваться, что я не онкобольной и буду дальше жить. А потом у меня появилась огромная ненависть к врачам, которые такое допустили. Вроде как врачи у нас в большом почете, они учатся по 5–7 лет, и такое допустить — неподобающе.
Суд с «ЗИПом»
Юрист молодого человека Николай Чернышук рассказал журналисту
Чернышук объяснил, что ошибка произошла во время лечения в зиповской больнице Краснодара. Против заведующей патологоанатомическим отделением возбудили уголовное дело по
Парень также рассказал, что судебный процесс осложнялся тем, что больница категорически отказывалась признавать вину и до последнего всё отрицала. Даже сейчас медицинское учреждение не согласилось с решением суда и собирается подавать апелляцию, чтобы уменьшить сумму компенсации.
— То есть они до сих пор говорят, что не виноваты, пытаются перекинуть ответственность на онкодиспансер. Хотя онкодиспансер к этому не причастен.
Молодой человек еще не получил компенсацию, потому что решение не вступило в законную силу. Больница уже сообщила, что будет обжаловать решение суда:
— Компенсация большая. У нас моральный вред — это обычно 200–300 тысяч рублей за смерть человека. А тут
По мнению президента «Лиги защиты врачей» Семена Гальперина, случившееся можно назвать технологической ошибкой. Если материалы перепутали, значит, в клинике недостаточно четко организована работа и ответственность должно нести учреждение. Гальперин рассказал журналисту 93.RU, что сейчас в России постепенно внедряется мировая практика о безопасности пациентов, которая будет включать в себя подобные случаи.
— Кроме того, в мире для этого существует система страхования ответственности. То есть при любом случае, если пациент пострадал по вине медицинского учреждения, ему выплачиваются компенсации и это нормальная практика. У нас реально система страхования практически не работает. Она внедряется, но обязательно практики такой на сегодняшний день не существует.
Гальперин считает, что материальная компенсация пострадавшему в такой ситуации — нормальная практика и правильное решение суда. Медик уточнил, что как правило суд взыскивает значительные суммы, если опираться на мировую практику. Однако президент «Лиги защиты врачей» не решился говорить о том, кто же все-таки виноват — ответственность может лежать на каждом из участников.
— Потому что нужно проверять, перепроверять все результаты. Но здесь мне сложно оценить, кто конкретно несет ответственность. Уголовное преследование по медицинским делам — уникальная в нашей стране [практика], нигде ее не существует. Медицинские ошибки всегда были и всегда будут. Делать из них основания для уголовного преследования — это нонсенс.
Комментарий больницы
На официальном сайте больницы скорой медицинской помощи Краснодара 9 июня появилось сообщение с комментарием сотрудника юридического отдела. В медучреждении отметили, что оперативное вмешательство по удалению части кишечника проводилось в другой больнице.
Также юристы утверждают, что вина «ЗИПа» не доказана, судебное следствие находится в самом начале, поэтому никаких объективных достоверных доказательств о вине больницы и сотрудников нет.
— В-третьих, судебная экспертиза по данному гражданскому делу не проводилась. И в-четвёртых, до настоящего момента решение суда не вступило в законную силу. В любом случае, мы готовимся обжаловать вынесенный судом вердикт.
О новой жизни без рака и кишечника
По словам Ильи, после операции его жизнь кардинально изменилась. Теперь молодой человек вынужден постоянно ходить по больницам и обследованиям. Также у парня есть строгие ограничения по питанию: нельзя есть молочное, жареное, острое, сильногазированное. Илья жалуется на постоянное вздутие живота, и теперь это нельзя никак исправить. Он рассчитывает, что часть денег пойдет на обследования и лекарства.
Кроме того, Илья учился на технолога общественного питания. Другими словами, он должен был стать поваром. Теперь об этой профессии придется забыть, потому что парень не сможет пробовать пищу на вкус. Возможно, часть денег пойдет на новое образование. А пока Илье остается надеяться, что суд откажет больнице в удовлетворении жалобы, и он сможет справедливо получить деньги:
— Косяк был с их стороны [зиповской больницы]. Они делали операцию, они посылали материалы и что-то перепутали. Они всё понимают, но зачем-то всё отрицают. Это самая большая проблема.