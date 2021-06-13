Дело на 5 миллионов: сказали, что рак, и удалили кишечник. 19-летний парень судится с врачами, искалечившими его по ошибке

Молодой человек обратился в суд с иском к больнице. В июне 2021 года Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел материалы и удовлетворил все требования парня. Таким образом, с Минздрава Кубани постановили взыскать в пользу пациента компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.



В ситуации разбирается журналист портала 93.RU .



Страшный диагноз и первые сомнения



Илья рассказал, что через 10 дней после удаления аппендикса об онкологии сообщили его матери. Из больницы ее попросили забрать результаты исследований. Когда женщина узнала о диагнозе, она в слезах позвонила сыну, который был в колледже, и попросила приехать домой для срочного разговора.



— Я настаивал, чтобы она сказала сразу, но она только говорила, что мы всё пройдем и всё будет хорошо. Я не понимал, что происходит. И тогда она мне говорит, что у меня нашли онкологию. Если честно, я даже слова этого не знал, что это значит. Подумал, ну, может, болячка какая-то. А потом она говорит: «Рак». И я такой... опа, и всё. Я мычал в трубку, не мог говорить минут десять вообще, меня трясло всего.