Майские праздники себя оправдали? Как очередные нерабочие дни изменили заболеваемость коронавирусом в России

Месяц назад закончились длинные майские праздники, приправленные нерабочими днями, которые российские власти неожиданно объявили для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Мотивация у Роспотребнадзора была такая, чтобы люди не ездили несколько раз на дачу и с дачи в общественном транспорте. Почти сразу после новости о дополнительных свободных днях упал сайт РЖД — в компании объяснили это большим количеством запросов. Сейчас, месяц спустя, уже можно оглянуться назад и посмотреть, что изменилось в статистике заболеваемости коронавирусом после длинных выходных.
На графике заболеваемости нет существенных колебаний, кроме самих майских праздников — в каникулы ежедневно регистрировалось меньше новых случаев, чем в будни. Зато после число заболевших резко увеличилось.
— Объединение нерабочих дней на майские праздники уменьшило возможные пересечения инфицированных со здоровыми в рабочих коллективах, но в любом случае возврат к рабочим будням мог быть вектором распространения инфекции, — говорит доктор Иван Коновалов. — Оценивать эффект от тех или иных действий можно лишь гипотетически, с применением моделей расчета, так как подобное исследование исключает наличие контрольной группы — не с чем сравнивать.
Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГАОУ ВО РНИМУ
Эксперт отмечает, что весной традиционно происходит подъем заболеваемости респираторными инфекциями.
— Любые выходные дни, особенно когда улучшается погода, будут ассоциированы с активными перемещениями людей. А так как они встречаются в других коллективах, они чаще заражают друг друга, впоследствии возвращаясь на работу, — говорит Коновалов.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов тоже отмечает сезонный фактор. Он говорит, что весной снижается сопротивляемость организма.
— Плюс авитаминоз, плюс температурный фактор, плюс биоритмы. Мы перестраиваемся с зимы на лето. Вот все эти факторы в комплексе могли сказаться на нашей иммунологической реактивности и восприимчивости к инфекции, — считает Горелов. — Кроме того, нельзя забывать еще и про погодный фактор. Между майскими праздниками [в некоторых регионах] была холодная дождливая погода, и в такой период происходит рост любых респираторных заболеваний.
Александр Горелов — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора.
Многое могло зависеть от конкретного региона — в некоторых к этому времени отключили отопление, а погода была холодная. И сейчас заболеваемость в областях разная: есть регионы с высокими и низкими значениями. Эксперт Роспотребнадзора оценивает влияние длинных выходных как позитивное.
— Мы все прекрасно знаем, что ключевым профилактическим моментом является разрывание цепочки передачи инфекции. Каникулы позволили нам уменьшить социальную активность в общественном транспорте и на рабочих местах, — говорит Горелов. — В кругу семьи мы и так общаемся постоянно, а источником заражения чаще всего является внешний фактор — люди, с которыми мы встречаемся, перемещаясь по городу, или в рабочем коллективе. Получаем новые версии коронавируса, встречаемся с новыми возбудителями.
Он отмечает, что на рост заболеваемости повлияли разные факторы, в том числе — человеческий. С одной стороны, многие при недомогании просто отлеживались дома, надеялись, что пройдет само, а когда пришло время выходить на работу, обратились к врачу. С другой — многие люди просто перестали соблюдать защитные меры.
— Народ устал, успокоился, не соблюдает социальную дистанцию, не носит маски, не использует санитайзеры. Но пока эти меры абсолютно необходимы, хотя бы при посещении закрытых помещений и мест скопления людей, — объясняет Александр Горелов. — Но, конечно, нельзя списывать увеличение заболеваемости на несознательность граждан. Нельзя вычленить какой-то один момент, который «выстрелил» и привел к увеличению заболевших. Рост относительный в отдельных регионах есть, но все-таки, я считаю, идет стабилизация ситуации. Индекса распространения выше единицы практически нет.
Иван Коновалов говорит, что всем нужно помнить: пандемия активно продолжается, эпидемическая ситуация в России отнюдь не благополучна — огромное количество людей не имеют иммунитета, не болели и не прививаются, поэтому продолжают распространять инфекцию и болеть, в том числе тяжело и со смертельными исходами. При этом уровень заболеваемости в регионах отличается: актуальную информацию о числе заболевших и выздоровевших всегда можно найти по этой ссылке.