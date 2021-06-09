Майские праздники себя оправдали? Как очередные нерабочие дни изменили заболеваемость коронавирусом в России

— Объединение нерабочих дней на майские праздники уменьшило возможные пересечения инфицированных со здоровыми в рабочих коллективах, но в любом случае возврат к рабочим будням мог быть вектором распространения инфекции, — говорит доктор Иван Коновалов. — Оценивать эффект от тех или иных действий можно лишь гипотетически, с применением моделей расчета, так как подобное исследование исключает наличие контрольной группы — не с чем сравнивать.



Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова , врач центра диагностики и вакцинопрофилактики «Диавакс».



Эксперт отмечает, что весной традиционно происходит подъем заболеваемости респираторными инфекциями.



— Любые выходные дни, особенно когда улучшается погода, будут ассоциированы с активными перемещениями людей. А так как они встречаются в других коллективах, они чаще заражают друг друга, впоследствии возвращаясь на работу, — говорит Коновалов.

