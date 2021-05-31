«Начинаю говорить по-русски, у людей полушоковая реакция»: когда из больницы ушли все хирурги, позвали врача из Африки

Искать новых сотрудников больнице пришлось после того, как оттуда уволились сразу трое хирургов. Они написали заявления из-за конфликта с главным врачом. Скандал прогремел в феврале, тогда в Верхнеуральск экстренно отправили представителей Минздрава и даже на время отстранили Наталью Кузякину от работы. Но проверка значительных нарушений не выявила, руководитель сохранила пост. Взбунтовавшимся хирургам тоже предложили вернуться к работе на старом месте, но они от этого отказались и устроились в больницу другого южноуральского города — Катав-Ивановска.



Замену ушедшим специалистам нашли довольно быстро. До приезда Хатима на работу в отделение хирургии приняли двоих сотрудников, уроженец Судана стал третьим.