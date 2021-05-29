«Это не подшипник для жигулей»: история рабочего, который 4 года живет с чужим сердцем и даже играет в футбол

Всего в Башкирии за девять лет проведено более 20 трансплантаций сердец.



— Мы приближаемся к заветной цифре 30. И я очень надеюсь, что с каждым годом мы сможем набирать обороты и помочь еще большему количеству пациентов, — считает Николаева.

В стране тоже число таких пациентов как Михаил невелико. Но врачи считают, что все же Россия в этом направлении делает довольно серьезные шаги. Уже можно говорить о существенном увеличении объемов пересадки сердца за последние годы. Такая тенденция имеет ежегодный прирост. За последние годы вырос не только объем операций по трансплантации сердца, но и увеличилось количество центров, в которых производятся оперативные вмешательства.

Принцип отбора донора

О том, кто становится донором, можно ли завещать свои органы при жизни и как долго живут люди с пересаженными органами, рассказал UFA1.RU российский хирург и трансплантолог Михаил Каабак. По словам специалиста, существует два вида трансплантации органов: от живых и посмертных доноров.

— Согласно российскому законодательству, живым донором может стать лишь генетический родственник, совершеннолетний, поэтому поиск такого донора происходит среди членов семьи того, кто нуждается в трансплантации, — говорит Михаил Каабак.



У доноров, по словам врача, не должно быть медицинских противопоказаний.



— Это не означает, что он должен быть абсолютно здоровым. Если есть заболевание, не должно быть ухудшение его течения в результате донорской операции, — говорит Михаил Каабак.



Трансплантолог подчеркнул, что основными препятствиями для донорства могут стать гипертония, наличие белка в моче и избыточный вес.



Посмертными донорами становятся те люди, которые умирают из-за необратимого повреждения мозга.



— Это происходит в результате травм головы либо кровоизлияния в мозг из-за разрыва аневризмы. В некоторых случаях мозг погибает из-за того, что излившаяся кровь под давлением сдавливает мозг и вызывает в нем нарушение кровообращения. Если человека не удалось спасти в результате срочно проведенной операции, то он может стать донором органов, — объясняет эксперт.



Презумпция согласия

В России, по словам специалиста, действует презумпция согласия.



— Если нет документированного отказа от донорства со стороны пациента, его органы могут быть использованы для трансплантации. Эволюция системы трансплантации в нашей стране подразумевает создание информационной системы по волеизъявлению граждан в отношении возможностей использовать органы для трансплантации после смерти, — говорит Каабак.



По словам эксперта, родные посмертного донора могут заявить о том, что их умерший родственник не желал быть донором при жизни.



— Донорство — это дело богоугодное в том случае, если сам донор этого хочет. Это касается как живых доноров, так и посмертных. Но когда нет информационной системы, которая сможет фиксировать волеизъявление, как узнать, хотел ли донор, чтобы его органы использовали для трансплантации после смерти, или нет? Фиксация этого волеизъявления в виде какой-то заверенной нотариусом бумаги — это архаичный способ, потому что смерть обычно приходит внезапно. Где человек должен хранить эту бумагу, не очень понятно. И как врачам получить доступ к этому документу? Поэтому если родственники вступают в контакт с врачами на этапах лечения пациента, который в итоге умирает при таких обстоятельствах, что может стать донором, то у родственников выясняют, как относился умерший к использованию своих органов после смерти для трансплантации, — уточнил Каабак.



Врачи при этом не обязаны спрашивать разрешения у родственников посмертного донора, чтобы использовать его органы для трансплантации. Министерство здравоохранения занимается разработкой законопроекта о донорстве, но этот процесс, как поясняет Каабак, затянулся.



— Это не совсем отрегулированная ситуация, ее нужно улучшать, — считает трансплантолог.



По его словам, чем быстрее орган пересадят пациенту, тем лучше.



— Начало консервации совпадает с моментом прекращения поступления крови в организме донора в сосуды этого органа. После этого происходит завершение хирургической операции по изъятию донорского органа, его консервация, лабораторный тест на совместимость. Наиболее совместимый реципиент выявляется в течение ближайших двух-трех часов после консервации. Потом начинается подготовка к операции реципиента. Он должен приехать в клинику, его здоровье должно быть оценено на наличие острых инфекционных заболеваний. На это уходит от 5 до 15 часов , в зависимости от обстоятельств, — объясняет Михаил Каабак.



Завещать органы при жизни

По словам Михаила Каабака, в России нет информационной системы, которая бы гарантированно привела волю человека до врачей.



— Задача профессионального сообщества — отрегулировать новый законопроект таким образом, чтобы такая возможность была. Любой человек желает, чтобы его воля всегда исполнялась. Наша воля далеко не всегда совпадает с тем, что хотят наши родственники. А когда принимается столь важное решение, человек должен быть уверен, что его воля будет исполнена, поэтому наша задача как профессионального сообщества — создать такую информационную систему, где вы могли бы свою волю зарегистрировать и врачи могли бы гарантированно получить доступ к этому волеизъявлению. Наиболее рациональным представляется фиксация такого волеизъявления на каком-то сегменте, например, на сайте «Госуслуги», — подчеркнул Михаил Каабак.



По словам специалиста, желательна совместимость донора и реципиента по группе крови, но это необязательно. Также должно быть совпадение по антигенам гистосовместимости — тканевым антигенам.



— Это позволяет выявить условие реакции отторжения пересаженного органа. Это проверяется с помощью достаточно высоких лабораторных технологий. Лабораторные тесты занимают около четырех часов, — рассказал Каабак.



На всё — 6 часов



Михаил Каабак сообщил, что существует несколько способов. Наиболее распространенным из них является простая холодовая консервация. Донорский орган промывается охлажденным консервирующим раствором. Орган полностью отмывают от крови, помещают в лед в стерильных условиях в перевозной холодильник без электричества.



— В таких условиях донорское сердце может храниться до шести часов. Существуют также более продвинутые технологии, которые пока не нашли широкого распространения в нашей стране. Это перфузионные технологии. Орган подключают к перфузионной системе, которая пропускает через сосуды донорского органа специальный раствор, консервирующий под определенным давлением, наблюдает за параметрами с помощью датчиков. Эта машина требует электричества. По размерам она сопоставима с небольшим холодильником, — говорит специалист.



Такая система, по словам Михаила Каабака, позволяет консервировать донорские органы до нескольких суток. Это помогает перемещать донорские органы на большие расстояния, в том числе в разные города.



Не подойти не может



По словам Михаила Каабака, это большая редкость.



— У нас слишком большой лист ожидания — несколько тысяч человек. Если не подошел один реципиент, всегда можно выбрать другого. Но в регионах с короткими листами ожидания орган не используется, потому что не нашлось реципиента, — говорит он.



Если такие случаи происходят, донорские органы утилизируют.



— Этот орган поступает туда же, куда и трупы людей, где он подвергается необходимым исследованиям.



Риски есть

По мнению трансплантолога, продолжительность жизни реципиента действительно уменьшается — из-за того, что средняя продолжительность работы пересаженного органа, полученного от посмертного донора, не превышает десяти лет.

— Продолжительность и качество жизни человека с пересаженным органом ограничены продолжительностью работы органа и из-за того, что человеку дают лекарства, снижающие иммунитет, для предотвращения отторжения пересаженного органа, — пояснил Михаил Каабак. — В результате пациент подвержен инфекционным и онкологическим заболеваниям.

