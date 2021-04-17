Особенности вакцинации в России: почему в регионах очереди за вакциной, а в столице — за пациентами

Полтора месяца остается до 1 июня и до того момента, когда в России должны получить прививку от коронавируса все желающие. Президенту страны это пообещал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Между тем медики говорят, что в регионах доз для вакцинации не хватает, а в Москве, наоборот, есть избыток свободных слотов для желающих сделать прививку.
Сеть городских порталов решила выяснить, как проходит вакцинация в разных регионах страны на самом деле: насколько реалистичен прогноз, что за полтора месяца привьют всех желающих. В Москве, действительно, привиться можно за считаные минуты каждому желающему. Просто зайти без очереди в любой торговый центр или даже в театр. Даже прописку не спросят. Сотрудники госучреждений говорят, что у них другая проблема: люди не хотят вакцинироваться, их чуть ли не пинками загоняют на прививку. Молодые боятся бесплодия и других побочных явлений и всерьез говорят о чипировании. Всего Москва вакцинировала миллион человек, что составляет около 10
Санкт-Петербург: планы снизили, сроки завысили
Вакцинация в Петербурге — маленький театр абсурда. В Смольном изначально хотели привить
Сформировать коллективный иммунитет в Петербурге планировали к
Хотя все условия для вакцинации присутствуют — в городе развернута самая масштабная в стране сеть прививочных пунктов. Работают
Тюмень: люди ждут своей очереди по два месяца
Вакцина распределяется в зависимости от поступившего количества пропорционально числу прикрепленного населения и уже сформированного листа ожидания в каждой поликлинике. В регионе есть вакцины — «
В конце прошлого года был случай, когда группа людей парализовала работу городской поликлиники
В очереди на вакцинацию сейчас числятся более
Даже в пределах нашей редакции ситуация разная. Корреспондент Мария Токмакова записалась в конце января и до сих пор не дождалась приглашения на прививку. Корреспондент Анна Яровая ждала своей очереди с конца февраля до середины апреля. Корреспондент Екатерина Петрова подала заявку в начале февраля и записалась на начало марта. Корреспондент Елена Леушина оставила заявку
Читатели присылают много жалоб на то, что очередь движется медленно или запись переносят.
«По работе обязали поставить. Три недели прошло, и только один ответ: "Ждите". Бред какой-то. Не знаю, кому их ставят, но, похоже, надо иметь знакомства, чтобы привиться», — рассказал читатель 72.RU.
«Записались с мужем
«Массовая вакцинация от ковида — игра престолов. Пока я такого мнения. По горячей линии записали на
Ярославль: подождать придется до мая
В Ярославле первый этап вакцинации прошли более
— Желающих очень много, — объяснили в регистратуре одной из поликлиник.
Со старта вакцинации в Ярославскую область завезли
— По данным федерального регистра вакцинированных, всего прошли вакцинацию (
Челябинск: легче всего привиться в торговом центре
В Челябинской области ситуация с вакцинацией относительно благополучна. В регион уже поступило
Поставить прививку проще всего в торгово-развлекательных комплексах. В минувшие выходные пункты вакцинации работали в трех крупных моллах Челябинска, а также в ТРК еще четырех городов области.
Можно поставить прививку и в поликлинике, ждать придется около недели:
На этой неделе жители Челябинской области также могут поставить прививки в «Поезде здоровья», он будет останавливаться на железнодорожных вокзалах Магнитогорска, Еманжелинска, Троицка, Карталов, поселка Джабык. Ярых ковид-диссидентов в регионе пока не замечено, конечно, многие люди сомневаются, боятся, но вакцинация — дело добровольное, каждый сам делает свой выбор.
— Этот вагон оснащен всем необходимым, соблюдены все санитарные нормы, — рассказал министр здравоохранения области Юрий Семенов. — Если кому-то из жителей будет удобно подойти на станцию и вакцинироваться — почему бы и нет. Также мы продолжаем вакцинацию пациентов в медицинских организациях, в торгово-развлекательных комплексах в выходные, причем достаточно успешно, много жителей Челябинской области приходят в ТРК.
Кузбасс: очереди нет, но записаться нужно заранее
В Кузбассе первую дозу вакцины от коронавируса получили уже
Нижний Новгород: привито пять процентов населения
В Министерстве здравоохранения Нижегородской области нашим коллегам из NN.RU сообщили, что объем и график поставок вакцин в регион определяется федеральным Минздравом.
Заместитель главы Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова рассказала корреспонденту NN.RU, что на данный момент от ковида привито около
В Нижегородской области открыты
Сами нижегородцы говорят, что проще сделать прививку, не записываясь на сайте госуслуг. Просто прийти в поликлинику в порядке живой очереди. Те, кто записался через интернет, очень долго ждут звонка с приглашением на вакцинацию. Некоторые — месяцами.
Екатеринбург: в очереди на прививку отстоять несколько часов или ждать три недели
Как показывает практика, номер 122 практически бесполезен для записи на прививку. Операторы нередко не передают информацию в поликлиники, и с
В Свердловской области привили более
— Вакцина сегодня в поликлиниках есть, наконец-то она поступает относительно стабильно, поэтому ограничений по вакцинации пока нет, — сообщил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. — Поликлиники сегодня практикуют выезд в организованные трудовые коллективы по заявке администраций предприятий. Это позволяет нам разгрузить поликлиники.
Практически весь март были проблемы с вакциной от коронавируса в Свердловской области, людям отказывали в вакцинации даже при условии, что подходила их очередь. В начале апреля в листе ожидания было около
По данным главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова, на
Люди используют любую возможность, чтобы поставить прививку. Поэтому в торговых центрах выстраиваются огромные очереди, в которых горожане проводят минимум по два часа. Свердловский врач считает, что, если темпы вакцинации не изменятся, для формирования коллективного иммунитета нам понадобится не меньше двух лет.
— Президент поставил задачу, чтобы к концу лета у россиян был коллективный иммунитет, — сказал эксперт. — Изначально они ориентировались на
На сегодняшний день в среднем в сутки вводится около
— Темп вакцинации объективно низкий, — сказал медик. — Нам понадобится около двух лет, чтобы с таким темпом провакцинироваться до того процента, который нужен. Другое дело, что у властей наверняка есть объективный процент переболевших коронавирусом, и если он очень высокий, тогда можно понять, почему с вакцинацией не сильно торопятся.
Уфа: ждут поездов здоровья
В самой Уфе вакцинируют в любой городской поликлинике, есть мобильные пункты в торговых центрах — в общей сложности их порядка 150 по республике. Жалоб на нехватку вакцины не поступает, говорят в Минздраве. А чтобы по всей республике доставить вакцину, скоро Минздрав запустит поезда здоровья. По словам чиновников из Минздрава, вакцины достаточно, перебоев с поставками нет.
Самара: ждать прививку от одного дня до недели
В регистратурах городских поликлиник, которые обзвонили корреспонденты 63.RU, сообщили, что привиться не представляет труда: вакцины либо уже есть в наличии, либо их поставка планируется в ближайшие несколько дней. Таким образом ждать прививку придется недолго: от одного до семи дней.
В общем, как видим, ситуация везде очень неоднородная.
Гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук Николай Крючков уверен, что проблема как раз в неверном распределении вакцины по стране:
— От чего это зависит? Это зависит от готовности системы здравоохранения к такой массовой, масштабной вакцинации. Была проведена оценка: недостаточно кабинетов, врачей, невозможность обеспечить холодовой цикл, попросту не хватает холодильников. Существуют и другие логистические особенности.
Справедливо полагаю, что в самых крупных городах потребность в вакцинации выше, потому что там выше концентрация людей и эпидемиологические риски. Это правильно. Другой вопрос — никто вам не скажет, как справедливо и идеально нужно было бы перераспределить. Я считаю, что перекос был явный в сторону Москвы. Наверное, это был перебор, можно было бы больше отправлять в регионы.
Я считаю, тут много сложных факторов. Может быть, это были волюнтаристские решения. Я знаю лично людей, которые живут в регионах, они хотят и не могут получить вакцину. Тогда как в Москве вакцины полно, а желающих привиться не так много. Я думаю, что ситуация исправится и придет перераспределение. Это не политическая проблема, а логистическая, административная. Я думаю, что запрос услышан и это (перераспределение) будут делать. Вопрос в другом.
Вопрос в том, что объем выпуска продукции, всех трех вакцин, — он очень маленький относительно потребности. То есть предложение крайне недостаточно. По идее, если бы у нас все хотели вакцинироваться, у нас был бы большой дефицит в стране. Но, учитывая то, что у нас сейчас половина населения не хочет вакцинироваться, это частично уравновешивает недостаток предложения.