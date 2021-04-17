Особенности вакцинации в России: почему в регионах очереди за вакциной, а в столице — за пациентами

Уфа: ждут поездов здоровья

В самой Уфе вакцинируют в любой городской поликлинике, есть мобильные пункты в торговых центрах — в общей сложности их порядка 150 по республике. Жалоб на нехватку вакцины не поступает, говорят в Минздраве. А чтобы по всей республике доставить вакцину, скоро Минздрав запустит поезда здоровья. По словам чиновников из Минздрава, вакцины достаточно, перебоев с поставками нет.



Самара: ждать прививку от одного дня до недели

В регистратурах городских поликлиник, которые обзвонили корреспонденты 63.RU, сообщили, что привиться не представляет труда: вакцины либо уже есть в наличии, либо их поставка планируется в ближайшие несколько дней. Таким образом ждать прививку придется недолго: от одного до семи дней.



В общем, как видим, ситуация везде очень неоднородная.

Гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук Николай Крючков уверен, что проблема как раз в неверном распределении вакцины по стране:

— От чего это зависит? Это зависит от готовности системы здравоохранения к такой массовой, масштабной вакцинации. Была проведена оценка: недостаточно кабинетов, врачей, невозможность обеспечить холодовой цикл, попросту не хватает холодильников. Существуют и другие логистические особенности.

Справедливо полагаю, что в самых крупных городах потребность в вакцинации выше, потому что там выше концентрация людей и эпидемиологические риски. Это правильно. Другой вопрос — никто вам не скажет, как справедливо и идеально нужно было бы перераспределить. Я считаю, что перекос был явный в сторону Москвы. Наверное, это был перебор, можно было бы больше отправлять в регионы.

Я считаю, тут много сложных факторов. Может быть, это были волюнтаристские решения. Я знаю лично людей, которые живут в регионах, они хотят и не могут получить вакцину. Тогда как в Москве вакцины полно, а желающих привиться не так много. Я думаю, что ситуация исправится и придет перераспределение. Это не политическая проблема, а логистическая, административная. Я думаю, что запрос услышан и это (перераспределение) будут делать. Вопрос в другом.

Вопрос в том, что объем выпуска продукции, всех трех вакцин, — он очень маленький относительно потребности. То есть предложение крайне недостаточно. По идее, если бы у нас все хотели вакцинироваться, у нас был бы большой дефицит в стране. Но, учитывая то, что у нас сейчас половина населения не хочет вакцинироваться, это частично уравновешивает недостаток предложения.