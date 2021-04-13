Почему дергается глаз? Врачи говорят, что на это есть четыре причины

Да, это повышенная нагрузка на глаза. Офтальмолог Ирина Шинкаренко говорит, что не рекомендовано работать более часа без перерыва и более шести часов в день суммарно.



Ирина Шинкаренко — врач-офтальмолог центра медицинских услуг «Новой больницы», врач высшей квалификационной категории.

Снизить негативное влияние на глаза можно: нужно правильно сидеть за компьютером и вовремя отвлекаться на гимнастику для глаз.



— Научно обоснованных рекомендаций относительно расстояния между монитором и глазами не существует, — говорит офтальмолог. — Обычно монитор располагается на расстоянии 50–70 сантиметров от глаз. Центр экрана должен находиться на 10–20 градусов ниже уровня глаз. Это обеспечивает комфортное положение тела и головы при работе за компьютером.



Освещение должно быть равномерным и достаточным, чтобы не было необходимости включать дополнительное освещение при работе с документами, делающее их чрезмерно яркими относительно монитора. Если оно используется, должно быть не ярким и не направлено в глаза или на экран. Рабочее место надо расположить так, чтобы яркие источники света не находились в поле зрения того, кто сидит за компьютером.



— Пользователям рекомендуется делать 20-секундные перерывы каждые 20 минут и рассматривать при этом какой-либо предмет на расстоянии 6 метров, — советует офтальмолог. — Таким образом глаз настраивается на дальнюю точку лучшего видения, это 5–6 метров, что вызывает максимальное расслабление внутриглазных мышц. Желательно также делать 5-минутные перерывы после каждого часа работы, использовать гимнастику для глаз.

