Почему дергается глаз? Врачи говорят, что на это есть четыре причины

1
Что такое тик?
Тик, или миокимия — это одна из разновидностей гиперкинеза, повторяющиеся непроизвольные и короткие стереотипные движения круговой мышцы глаза. В большинстве случаев эта разновидность гиперкинеза не опасна.
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2
А тик правда нервный?
Не исключено. Но стресс — не единственная причина.
— Чаще всего миокимия свидетельствует о переутомлении, высоком уровне стресса, возбуждении из-за избытка кофеина или чрезмерной нагрузке на сами глаза, — говорит доктор Анастасия Клименко.
Анастасия Клименко — врач-невролог первого неврологического отделения «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
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3
Может ли случиться тик, если долго сидеть за компьютером?
Да, это повышенная нагрузка на глаза. Офтальмолог Ирина Шинкаренко говорит, что не рекомендовано работать более часа без перерыва и более шести часов в день суммарно.
Ирина Шинкаренко — врач-офтальмолог центра медицинских услуг «Новой больницы», врач высшей квалификационной категории.
Снизить негативное влияние на глаза можно: нужно правильно сидеть за компьютером и вовремя отвлекаться на гимнастику для глаз.
— Научно обоснованных рекомендаций относительно расстояния между монитором и глазами не существует, — говорит офтальмолог. — Обычно монитор располагается на расстоянии 50–70 сантиметров от глаз. Центр экрана должен находиться на 10–20 градусов ниже уровня глаз. Это обеспечивает комфортное положение тела и головы при работе за компьютером.
Освещение должно быть равномерным и достаточным, чтобы не было необходимости включать дополнительное освещение при работе с документами, делающее их чрезмерно яркими относительно монитора. Если оно используется, должно быть не ярким и не направлено в глаза или на экран. Рабочее место надо расположить так, чтобы яркие источники света не находились в поле зрения того, кто сидит за компьютером.
— Пользователям рекомендуется делать 20-секундные перерывы каждые 20 минут и рассматривать при этом какой-либо предмет на расстоянии 6 метров, — советует офтальмолог. — Таким образом глаз настраивается на дальнюю точку лучшего видения, это 5–6 метров, что вызывает максимальное расслабление внутриглазных мышц. Желательно также делать 5-минутные перерывы после каждого часа работы, использовать гимнастику для глаз.
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4
Что делать, если глаза устают?
Если появляется дискомфорт в виде сухости, покраснения глаз, ощущения песка, рези, можно использовать увлажняющие капли по мере необходимости. Ограничения по количеству применения этих капель, по словам офтальмолога, нет.
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5
Как справиться с тиком?
Первым делом стоит обратить внимание на количество выпиваемых кофе и алкоголя, заняться спортом и наладить сон, постараться уменьшить время, проводимое за компьютером или гаджетами, хотя бы в свободное время.
— Если эти меры не помогли, стоит обратиться к неврологу, — говорит доктор Анастасия Клименко. — Поводом насторожиться также будет усиление гиперкинеза, вовлечение других мышц лица или второго глаза, тики по типу полного смыкания век или зажмуривания. При этом необходимо исключить более серьезные неврологические проблемы, требующие специфического лечения.
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6
Что еще почитать о здоровье?
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