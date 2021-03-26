«Чужому не расскажешь, что бабушка сегодня рвала обои»: как в России выживают семьи людей с деменцией

Психолог разбирает эти эмоции, что это нормально, никто из нас не железный человек, — говорит Щеткина. — Очень тяжело видеть такими своих близких, которые всегда были опорой и поддержкой, а теперь им нужно менять памперсы.



В реальном мире как для ухаживающих за родственником с деменцией, так и для самих больных зачастую не только нет поддержки, а напротив — есть осуждение. Деменция — психиатрический диагноз, в обществе на нём есть определенное табу. Говорить о таких проблемах в семье не принято, а покуда не принято — и болезнь кажется далекой, редкой. Мало кто воспринимает ее как то, с чем может столкнуться каждый, а тем временем год от года число людей с деменцией в мире растет. По оценкам ВОЗ, к 2030 году общее число людей с деменцией в мире составит около 82 миллионов человек. 152 миллиона — к 2050 году . Такой рост будет происходить в значительной мере за счет роста числа людей с деменцией в странах с низким и средним уровнем дохода.

Клинический психолог говорит, что ухудшение в деменциях почти всегда связано с коммуникативной депривацией. Особенно часто это проявляется у тех, кто живет отдельно: люди замыкаются и перестают поддерживать даже те навыки, что еще есть. Есть проекты, которые помогают социализироваться людям с деменцией, но общество нередко воспринимает их в штыки.

— В Москве, Санкт-Петербурге и Саратове действует специальный проект — альцгеймер-кафе «Незабудка». Это встречи для людей с деменцией и их близких, — рассказывает президент фонда «Альцрус». — Когда мы только этот проект запускали, на открытие приезжали СМИ. Потом под их публикациями я видела жуткие комментарии: «Зачем вы их собрали? Их надо держать дома». Мне было очень грустно и больно читать это, я даже плакала. Я ведь вижу эти радостные лица бабушек и дедушек, вижу, как им нравится танцевать, как они расцветают и их родственники снова видят их улыбчивыми, довольными. Я всё время думаю: вот если бы тетя Лида моя была жива, было бы здорово, она очень любила танцевать, любила семейные встречи.

