Разработчики «Спутника V» заявили, что повторная вакцинация возможна

Ранее сегодня сообщалось, что привившимся «Спутником V», возможно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. Позднее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная пояснила, что сказанное ей ранее было понято некорректно: повторная вакцинация тем же препаратом возможна, но выбор его — прерогатива лечащего врача.

