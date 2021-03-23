23 марта вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 74.61
eur 88.66
Тема дняОткрытое письмо людей, поставивших «ЭпиВакКорону»

Все новости

Все новости

Разработчики «Спутника V» заявили, что повторная вакцинация возможна

Гинцбург считает, что она может быть даже более эффективной

369
17Обсудить

Поделиться

Ранее звучало мнение, что для ревакцинации нужно использовать другой препарат

Ранее звучало мнение, что для ревакцинации нужно использовать другой препарат

Поделиться

Директор разработавшего вакцину «Спутник V» центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация от коронавируса этим препаратом может быть эффективнее первичной. Об этом сообщает ТАСС. Также информацию подтвердили в самом центре.

— Утверждения о невозможности или нежелательности ревакцинации вакциной «Спутник V» не имеют под собой научной основы и являются дезинформацией, — сообщили в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. — Важно отметить, что Роспотребнадзор оперативно выпустил уточнение на этот счет, исправив крайне некорректное заявление представителя ЦНИИ Эпидемиологии. Наши исследования показали, что ревакцинация «Спутником» не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации. Ревакцинация приводит к высокому иммунному ответу, и иммунитет к вектору на основе аденовируса человека не может быть ограничительным фактором

Ранее сегодня сообщалось, что привившимся «Спутником V», возможно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. Позднее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная пояснила, что сказанное ей ранее было понято некорректно: повторная вакцинация тем же препаратом возможна, но выбор его — прерогатива лечащего врача.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вакцина от коронавирусаАлександр Гинцбург«Спутник V»Наталья Пшеничная
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...