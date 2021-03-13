Новые штаммы уже у нас: Справится ли с мутантами российская вакцина

Уральский врач рассказал о новых штаммах COVID в Свердловской области
Мир гудит о том, что скоро новые штаммы коронавируса захлестнут нас увеличением заболеваемости и новыми ограничениями. Страны ЕС одна за другой вводят локдаун и другие жесткие ограничения, новые штаммы обнаружили более чем в десяти странах.
А как обстоят дела в российских регионах? Добрался ли до нас измененный коронавирус? Мы поговорили об этом с врачом лабораторной диагностики Александром Соловьёвым.
Александр Соловьёв — врач, организатор здравоохранения, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт», руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА. Работал на позиции топ-менеджера в крупнейших коммерческих лабораториях страны — «Инвитро», «Хеликс», «Ситилаб».
Специалист уверен в том, что новые штаммы, которые напугали весь мир, до нас уже добрались. Публикуем наблюдения уральского эксперта, с котором побеседовали наши коллеги из E1.
Как выявляют новые штаммы
Эксперт рассказал, что новый штамм можно выявить двумя способами. Либо проведением геномного секвенирования (определение геномного состава вируса. — Прим. ред.), либо использованием менее дорогого теста, который позволяет выявить конкретную мутацию методом ПЦР.
— Секвенирование позволяет «прочитать» весь геном вируса и выявить все мутации, включая даже новые, — говорит Александр Соловьев. Это трудоемкий, длительный и дорогостоящий процесс, требующий наличия специального оборудования. — В России для более быстрой процедуры был разработан тест для выявления конкретной мутации, которая присутствует и в бразильском штамме, и в британском, и в южноафриканском. Используя эту тест-систему, можно не только отслеживать появление этих штаммов, но и следить за динамикой их распространения.
К сожалению, сведений о проведении такого мониторинга у нас в области нет. Другие страны активно увеличивают количество тестов, позволяющих выявлять мутантные штаммы, проверяя часть положительных проб. Лидером является Дания, где 70% положительных проб в последующем подвергается геномному секвенированию. На сегодняшний день в Дании выполнено более
По словам врача, российскую тест-систему зарегистрировали в феврале. В коммерческих лабораториях она не используется, потому что не представляет коммерческого интереса — тест не востребован у населения. Об использовании такого теста в государственных лабораториях в нашей области специалист не слышал.
— В условиях того, что мы не проводим мониторинг, нечего сказать и про выявляемость, — сказал эксперт лабораторной диагностики. — Внедрение такого теста будет дополнительной финансовой нагрузкой, клинического смысла определять мутантные штаммы нет. Цель использования такого теста единственная — эпидемиологическая. Значит для этого должно быть отдельное финансирование, но пока источник не будет определен, тест-систему никто закупать не будет. В идеале выполнение такого исследования должно производиться централизованно. Лаборатории, выполняющие обычную ПЦР-диагностику новой коронавирусной инфекции, должны направлять в специализированную лабораторию часть положительных проб.
Врач рассказал, что на данный момент в мире зарегистрировано уже более пяти новых штаммов со схожими мутациями. Они регистрируются в разных частях мира независимо друг от друга.
Как они вообще появляются
— Попадая в организм человека, вирус в процессе размножения многократно копирует собственную РНК, и иногда случаются ошибки копирования, которые меняют отдельные гены, кодирующие вирусные белки, — объяснил Александр Соловьёв. — Так появляются мутации. Скорость их появления не меняется — примерно два раза в месяц появляются новые мутации. Большинство таких мутаций «молчащие», они не влияют на свойства вируса. Но иногда появляются полезные для вируса мутации, позволяющие ему адаптироваться.
У обычного человека организм избавляется от вируса за несколько недель, и мутации не успевают закрепиться, их не успевает образоваться много. Крайне низкая вероятность того, что вирус с новой мутацией будет передан других людям. Однако в организме человека с ослабленным иммунитетом при наличии отдельных заболеваний вирус может сохраняться месяцами. Под влиянием принимаемых препаратов при недостаточности иммунного ответа вирус непрерывно воспроизводится и накапливает множество мутаций. Так появляются новые штаммы вируса, насчитывающие несколько десятков мутаций.
Какие штаммы сейчас есть
— Сейчас приковано внимание к трем новым штаммам — это британский, южноафриканский и бразильский, с распространением которых связано резкое ухудшение эпидемиологической ситуации с начала декабря в ЮАР, Бразилии и Великобритании. В последний месяц практически еженедельно сообщается о выявлении новых мутантных штаммов в разных странах со схожим набором мутаций — в Финляндии, Японии, США. Вирусологи называют такой процесс изменения вируса конвергентной эволюцией.
Тревогу вызывают изменившиеся характеристики вируса — мутантные штаммы заразнее до 70%, быстрее проникают внутрь клеток, приводят к более высокой госпитализации и на 64% увеличивают тяжесть болезни и смертность. Соответственно у здравоохранения появились новые проблемы.
Наша страна не изолирована от других стран, несмотря на то, что у нас есть ограничения в плане путешествий. Есть такие страны, которые фактически изолировались, например, Новая Зеландия, даже тот же Китай, там ввели очень жесткие требования для тех, кто прибывает в страну. Наша страна не осуществляет жесткого инфекционного контроля при въезде с обязательным изолированием, двойным тестированием.
Наши туристы ездят в страны, где уже широко распространены новые штаммы, например, в Турцию. Сейчас в этой стране суточная заболеваемость намного выше, чем регистрировалось за весь период пандемии. На территории Турции зарегистрировано распространение всех трех вариантов штамма. Мы едем туда отдыхать и возвращаемся с новыми штаммами. Помимо Турции, можно отдельно выделить популярную у туристов Танзанию, где вообще нет системы контроля за распространением коронавируса. Открывается сообщение с новыми странами, в которых эпидемиологическая ситуация очень неблагополучная (Латвия).
Большую долю случаев в Европе сейчас занимает британский штамм. Он появился в Британии в конце сентября, но авиаперелеты были прекращены значительно позже, распространение вируса уже произошло в большинстве стран. Поэтому это лишь вопрос времени, когда присутствие этих штаммов станет значимым для эпидемиологического процесса у нас в области и стране. Но то, что он уже был к нам завезен, — это однозначно.
Как мы поймем, что новые штаммы стали лидировать в нашей области
— В первую очередь можно будет зафиксировать изменение эпидемиологической ситуации. Рассмотрим, как это происходило в других странах. Все страны, которые сейчас поражены новым видом штамма, регистрировали первоначальное снижение общего уровня заболеваемости после второй волны. Сейчас у нас похожая ситуация. Но вдруг, когда процесс улучшения стабилизировался, спустя несколько недель начинался рост.
В ряде стран это завершилось резким ростом. Например, в Великобритании, Ирландии, Израиле, Бразилии. Сейчас это происходит в Чехии, Польше, Эстонии, Перу. Отдельная особенность – значительное увеличение заболеваемости среди детей в группе младшего и среднего возраста, чего не наблюдалось при первой и второй волнах. Увеличивается число вспышек в детских коллективах. Еще одна особенность – повторное заболевание тех, кто ранее перенес ковид. Новые вспышки в медицинских учреждениях.
Везде процесс проходит примерно одинаково, и скорость изменения эпидемиологической ситуации зависит от того, какой комплекс мер реализован по предупреждению ухудшения этой ситуации.
В странах, которых успевают отреагировать быстрее, характер эпидемии с появлением новых штаммов смягчен. Например в Дании, где британский штамм доминирует, ситуация кардинально лучше, чем в Чехии или Великобритании. Финляндия, действуя на опережение, ввела локдаун с 8 марта, буквально только-только ощутив изменение эпидситуации.
Страны, которые реагируют с запозданием (Великобритания, Ирландия, Португалия, Чехия, Польша, Эстония), испытывают сильное ухудшение эпидситуации и осложнение ситуации в здравоохранении.
Зачем ограничения, если новые штаммы всё равно придут
— Смысл всех ограничений в том, чтобы предупредить высокую смертность. Важно максимально сократить распространение вируса. Чем больше и быстрее заболевают люди, тем больше тяжелых больных, и тем быстрее перегружаются работой с ковидными пациентами поликлиники, скорая помощь и больницы. В итоге увеличивается смертность как от ковида, так и от других причин по причине того, что невозможно оказывать другую медицинскую помощь, так как система здравоохранения нарушена.
А как это будет в российских регионах
— У нас сейчас есть все условия для быстрого распространения новых штаммов. Большинство факторов, которые могли бы препятствовать распространению, сейчас у нас отсутствуют. С отменой большинства мер резко изменилось взаимодействие между людьми. У нас свободный режим общения. Многие забывают про маски и про социальную дистанцию. У нас не внедрены методы современного эпидемиологического надзора, как в других странах, — мы не контролируем сточные воды на присутствие в них вируса, не используем широко геномное секвенирование.
В дополнение к этому очень сокращена программа общего тестирования, у нас практически не используются быстрые антигенные тесты, не тестируются критические группы, к которым относятся школьники и представители некоторых специальностей. У нас перестали отслеживать и тестировать контактных, людей с симптомами ОРВИ, сконцентрировавшись только на тяжелых случаях, которые попадают в стационар, все остальные случаи часто выпадают из эпидконтроля. И на этом фоне произошло практически полное снятие мер.
Работает ли российская вакцина против новых штаммов
Коллективного иммунитета после перенесенного ранее ковида еще недостаточно. Ранее считалось, что для остановки эпидемии достаточно, чтобы у 60% людей выработался иммунитет. С появлением новых штаммов планка повысилась — нужно 75–80%! Это возможно только с вакцинацией. Данные последних исследований демонстрируют эффективность используемых вакцин по отношению к новым штаммам. Она снижена, но при этом уровень защиты после вакцинации позволяет уберечь от тяжелого заболевания и смерти.
В Израиле и Великобритании, где привита большая часть людей старшего возраста, уже заметно влияние вакцин — существенно снизилась заболеваемость, госпитализация и смертность.
В конце декабря 2020 года в Великобритании нашли новый штамм коронавируса. В результате со страной прекратили авиасообщение, а сами англичане снова стали переживать карантин. Екатеринбурженка рассказывала о локдауне в Англии.
Здесь врач подробнее рассказывал о новых штаммах и о том, действует ли наша вакцина. Специалисты и раньше прогнозировали третью волну, они предполагали, что она начнется во второй половине марта.