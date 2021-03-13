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Новые штаммы уже у нас: Справится ли с мутантами российская вакцина

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв рассказывает, что нас ждет совсем скоро

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Врач рассказал, почему он уверен, что новые штаммы коронавируса уже курсируют по российским регионам

Врач рассказал, почему он уверен, что новые штаммы коронавируса уже курсируют по российским регионам

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Уральский врач рассказал о новых штаммах COVID в Свердловской области

Мир гудит о том, что скоро новые штаммы коронавируса захлестнут нас увеличением заболеваемости и новыми ограничениями. Страны ЕС одна за другой вводят локдаун и другие жесткие ограничения, новые штаммы обнаружили более чем в десяти странах.

А как обстоят дела в российских регионах? Добрался ли до нас измененный коронавирус? Мы поговорили об этом с врачом лабораторной диагностики Александром Соловьёвым.

Александр Соловьёв — врач, организатор здравоохранения, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт», руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА. Работал на позиции топ-менеджера в крупнейших коммерческих лабораториях страны — «Инвитро», «Хеликс», «Ситилаб».

Специалист уверен в том, что новые штаммы, которые напугали весь мир, до нас уже добрались. Публикуем наблюдения уральского эксперта, с котором побеседовали наши коллеги из E1.

Как выявляют новые штаммы

Эксперт рассказал, что новый штамм можно выявить двумя способами. Либо проведением геномного секвенирования (определение геномного состава вируса. — Прим. ред.), либо использованием менее дорогого теста, который позволяет выявить конкретную мутацию методом ПЦР.

— Секвенирование позволяет «прочитать» весь геном вируса и выявить все мутации, включая даже новые, — говорит Александр Соловьев. Это трудоемкий, длительный и дорогостоящий процесс, требующий наличия специального оборудования. — В России для более быстрой процедуры был разработан тест для выявления конкретной мутации, которая присутствует и в бразильском штамме, и в британском, и в южноафриканском. Используя эту тест-систему, можно не только отслеживать появление этих штаммов, но и следить за динамикой их распространения.

К сожалению, сведений о проведении такого мониторинга у нас в области нет. Другие страны активно увеличивают количество тестов, позволяющих выявлять мутантные штаммы, проверяя часть положительных проб. Лидером является Дания, где 70% положительных проб в последующем подвергается геномному секвенированию. На сегодняшний день в Дании выполнено более 100 000 исследований генома.

В России уже разработали тест, с помощью которого можно выявить конкретную мутацию&nbsp;

В России уже разработали тест, с помощью которого можно выявить конкретную мутацию 

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По словам врача, российскую тест-систему зарегистрировали в феврале. В коммерческих лабораториях она не используется, потому что не представляет коммерческого интереса — тест не востребован у населения. Об использовании такого теста в государственных лабораториях в нашей области специалист не слышал.

— В условиях того, что мы не проводим мониторинг, нечего сказать и про выявляемость, — сказал эксперт лабораторной диагностики. — Внедрение такого теста будет дополнительной финансовой нагрузкой, клинического смысла определять мутантные штаммы нет. Цель использования такого теста единственная — эпидемиологическая. Значит для этого должно быть отдельное финансирование, но пока источник не будет определен, тест-систему никто закупать не будет. В идеале выполнение такого исследования должно производиться централизованно. Лаборатории, выполняющие обычную ПЦР-диагностику новой коронавирусной инфекции, должны направлять в специализированную лабораторию часть положительных проб.

Врач рассказал, что на данный момент в мире зарегистрировано уже более пяти новых штаммов со схожими мутациями. Они регистрируются в разных частях мира независимо друг от друга.

Как они вообще появляются

— Попадая в организм человека, вирус в процессе размножения многократно копирует собственную РНК, и иногда случаются ошибки копирования, которые меняют отдельные гены, кодирующие вирусные белки, — объяснил Александр Соловьёв. — Так появляются мутации. Скорость их появления не меняется — примерно два раза в месяц появляются новые мутации. Большинство таких мутаций «молчащие», они не влияют на свойства вируса. Но иногда появляются полезные для вируса мутации, позволяющие ему адаптироваться.

У обычного человека организм избавляется от вируса за несколько недель, и мутации не успевают закрепиться, их не успевает образоваться много. Крайне низкая вероятность того, что вирус с новой мутацией будет передан других людям. Однако в организме человека с ослабленным иммунитетом при наличии отдельных заболеваний вирус может сохраняться месяцами. Под влиянием принимаемых препаратов при недостаточности иммунного ответа вирус непрерывно воспроизводится и накапливает множество мутаций. Так появляются новые штаммы вируса, насчитывающие несколько десятков мутаций.

Новые штаммы могут появиться в организме ослабленного человека, который тяжело болеет коронавирусом

Новые штаммы могут появиться в организме ослабленного человека, который тяжело болеет коронавирусом

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Какие штаммы сейчас есть

— Сейчас приковано внимание к трем новым штаммам — это британский, южноафриканский и бразильский, с распространением которых связано резкое ухудшение эпидемиологической ситуации с начала декабря в ЮАР, Бразилии и Великобритании. В последний месяц практически еженедельно сообщается о выявлении новых мутантных штаммов в разных странах со схожим набором мутаций — в Финляндии, Японии, США. Вирусологи называют такой процесс изменения вируса конвергентной эволюцией.

Тревогу вызывают изменившиеся характеристики вируса — мутантные штаммы заразнее до 70%, быстрее проникают внутрь клеток, приводят к более высокой госпитализации и на 64% увеличивают тяжесть болезни и смертность. Соответственно у здравоохранения появились новые проблемы.

Наша страна не изолирована от других стран, несмотря на то, что у нас есть ограничения в плане путешествий. Есть такие страны, которые фактически изолировались, например, Новая Зеландия, даже тот же Китай, там ввели очень жесткие требования для тех, кто прибывает в страну. Наша страна не осуществляет жесткого инфекционного контроля при въезде с обязательным изолированием, двойным тестированием.

Наши туристы ездят в страны, где уже широко распространены новые штаммы, например, в Турцию. Сейчас в этой стране суточная заболеваемость намного выше, чем регистрировалось за весь период пандемии. На территории Турции зарегистрировано распространение всех трех вариантов штамма. Мы едем туда отдыхать и возвращаемся с новыми штаммами. Помимо Турции, можно отдельно выделить популярную у туристов Танзанию, где вообще нет системы контроля за распространением коронавируса. Открывается сообщение с новыми странами, в которых эпидемиологическая ситуация очень неблагополучная (Латвия).

Большую долю случаев в Европе сейчас занимает британский штамм. Он появился в Британии в конце сентября, но авиаперелеты были прекращены значительно позже, распространение вируса уже произошло в большинстве стран. Поэтому это лишь вопрос времени, когда присутствие этих штаммов станет значимым для эпидемиологического процесса у нас в области и стране. Но то, что он уже был к нам завезен, — это однозначно.

В Турции, в которую так любят ездить наши туристы,&nbsp;зарегистрировано распространение всех трех видов штамма

В Турции, в которую так любят ездить наши туристы, зарегистрировано распространение всех трех видов штамма

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Как мы поймем, что новые штаммы стали лидировать в нашей области

— В первую очередь можно будет зафиксировать изменение эпидемиологической ситуации. Рассмотрим, как это происходило в других странах. Все страны, которые сейчас поражены новым видом штамма, регистрировали первоначальное снижение общего уровня заболеваемости после второй волны. Сейчас у нас похожая ситуация. Но вдруг, когда процесс улучшения стабилизировался, спустя несколько недель начинался рост.

В ряде стран это завершилось резким ростом. Например, в Великобритании, Ирландии, Израиле, Бразилии. Сейчас это происходит в Чехии, Польше, Эстонии, Перу. Отдельная особенность – значительное увеличение заболеваемости среди детей в группе младшего и среднего возраста, чего не наблюдалось при первой и второй волнах. Увеличивается число вспышек в детских коллективах. Еще одна особенность – повторное заболевание тех, кто ранее перенес ковид. Новые вспышки в медицинских учреждениях.

Везде процесс проходит примерно одинаково, и скорость изменения эпидемиологической ситуации зависит от того, какой комплекс мер реализован по предупреждению ухудшения этой ситуации.

В странах, которых успевают отреагировать быстрее, характер эпидемии с появлением новых штаммов смягчен. Например в Дании, где британский штамм доминирует, ситуация кардинально лучше, чем в Чехии или Великобритании. Финляндия, действуя на опережение, ввела локдаун с 8 марта, буквально только-только ощутив изменение эпидситуации.

Страны, которые реагируют с запозданием (Великобритания, Ирландия, Португалия, Чехия, Польша, Эстония), испытывают сильное ухудшение эпидситуации и осложнение ситуации в здравоохранении.

Зачем ограничения, если новые штаммы всё равно придут

— Смысл всех ограничений в том, чтобы предупредить высокую смертность. Важно максимально сократить распространение вируса. Чем больше и быстрее заболевают люди, тем больше тяжелых больных, и тем быстрее перегружаются работой с ковидными пациентами поликлиники, скорая помощь и больницы. В итоге увеличивается смертность как от ковида, так и от других причин по причине того, что невозможно оказывать другую медицинскую помощь, так как система здравоохранения нарушена.

Врач уверен, что если не отреагировать на изменение эпидситуации ограничениями, распространение новых штаммов будет быстрым

Врач уверен, что если не отреагировать на изменение эпидситуации ограничениями, распространение новых штаммов будет быстрым

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А как это будет в российских регионах

— У нас сейчас есть все условия для быстрого распространения новых штаммов. Большинство факторов, которые могли бы препятствовать распространению, сейчас у нас отсутствуют. С отменой большинства мер резко изменилось взаимодействие между людьми. У нас свободный режим общения. Многие забывают про маски и про социальную дистанцию. У нас не внедрены методы современного эпидемиологического надзора, как в других странах, — мы не контролируем сточные воды на присутствие в них вируса, не используем широко геномное секвенирование.

В дополнение к этому очень сокращена программа общего тестирования, у нас практически не используются быстрые антигенные тесты, не тестируются критические группы, к которым относятся школьники и представители некоторых специальностей. У нас перестали отслеживать и тестировать контактных, людей с симптомами ОРВИ, сконцентрировавшись только на тяжелых случаях, которые попадают в стационар, все остальные случаи часто выпадают из эпидконтроля. И на этом фоне произошло практически полное снятие мер.

Работает ли российская вакцина против новых штаммов

Коллективного иммунитета после перенесенного ранее ковида еще недостаточно. Ранее считалось, что для остановки эпидемии достаточно, чтобы у 60% людей выработался иммунитет. С появлением новых штаммов планка повысилась — нужно 75–80%! Это возможно только с вакцинацией. Данные последних исследований демонстрируют эффективность используемых вакцин по отношению к новым штаммам. Она снижена, но при этом уровень защиты после вакцинации позволяет уберечь от тяжелого заболевания и смерти.
В Израиле и Великобритании, где привита большая часть людей старшего возраста, уже заметно влияние вакцин — существенно снизилась заболеваемость, госпитализация и смертность.

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В конце декабря 2020 года в Великобритании нашли новый штамм коронавируса. В результате со страной прекратили авиасообщение, а сами англичане снова стали переживать карантин. Екатеринбурженка рассказывала о локдауне в Англии.

Здесь врач подробнее рассказывал о новых штаммах и о том, действует ли наша вакцина. Специалисты и раньше прогнозировали третью волну, они предполагали, что она начнется во второй половине марта.

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