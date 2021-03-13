Новые штаммы уже у нас: Справится ли с мутантами российская вакцина

А как это будет в российских регионах

— У нас сейчас есть все условия для быстрого распространения новых штаммов. Большинство факторов, которые могли бы препятствовать распространению, сейчас у нас отсутствуют. С отменой большинства мер резко изменилось взаимодействие между людьми. У нас свободный режим общения. Многие забывают про маски и про социальную дистанцию. У нас не внедрены методы современного эпидемиологического надзора, как в других странах, — мы не контролируем сточные воды на присутствие в них вируса, не используем широко геномное секвенирование.

В дополнение к этому очень сокращена программа общего тестирования, у нас практически не используются быстрые антигенные тесты, не тестируются критические группы, к которым относятся школьники и представители некоторых специальностей. У нас перестали отслеживать и тестировать контактных, людей с симптомами ОРВИ, сконцентрировавшись только на тяжелых случаях, которые попадают в стационар, все остальные случаи часто выпадают из эпидконтроля. И на этом фоне произошло практически полное снятие мер.

Работает ли российская вакцина против новых штаммов

Коллективного иммунитета после перенесенного ранее ковида еще недостаточно. Ранее считалось, что для остановки эпидемии достаточно, чтобы у 60% людей выработался иммунитет. С появлением новых штаммов планка повысилась — нужно 75–80%! Это возможно только с вакцинацией. Данные последних исследований демонстрируют эффективность используемых вакцин по отношению к новым штаммам. Она снижена, но при этом уровень защиты после вакцинации позволяет уберечь от тяжелого заболевания и смерти.

В Израиле и Великобритании, где привита большая часть людей старшего возраста, уже заметно влияние вакцин — существенно снизилась заболеваемость, госпитализация и смертность.