Роспотребнадзор объявил, что новый тип птичьего гриппа, вероятно, будет передаваться от человека человеку

— Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить всё мировое сообщество о том, что угроза есть, — отметила Попова.

Первые случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N8) ученые центра «Вектор» подтвердили в феврале. По данным специалистов, заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года произошла вспышка птичьего гриппа среди поголовья птиц.

