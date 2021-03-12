Роспотребнадзор объявил, что новый тип птичьего гриппа, вероятно, будет передаваться от человека человеку

Выявленный в феврале у нескольких россиян новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), скорее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится, — отметила Анна Попова. — Но мы увидели это раньше, чем наступила беда.
По словам главы Роспотребнадзора, выявление этого вируса у людей стало «открытием мирового уровня» и закономерным результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора. Она подчеркнула, что у России есть время, чтобы разработать тесты и создать вакцину.
— Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить всё мировое сообщество о том, что угроза есть, — отметила Попова.
Первые случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N8) ученые центра «Вектор» подтвердили в феврале. По данным специалистов, заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года произошла вспышка птичьего гриппа среди поголовья птиц.