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Роспотребнадзор объявил, что новый тип птичьего гриппа, вероятно, будет передаваться от человека человеку

Но время подготовиться к такому сценарию есть

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Первые случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N8) ученые подтвердили в феврале

Первые случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N8) ученые подтвердили в феврале

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Выявленный в феврале у нескольких россиян новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), скорее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится, — отметила Анна Попова. — Но мы увидели это раньше, чем наступила беда.

По словам главы Роспотребнадзора, выявление этого вируса у людей стало «открытием мирового уровня» и закономерным результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора. Она подчеркнула, что у России есть время, чтобы разработать тесты и создать вакцину.

— Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить всё мировое сообщество о том, что угроза есть, — отметила Попова.

Первые случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N8) ученые центра «Вектор» подтвердили в феврале. По данным специалистов, заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года произошла вспышка птичьего гриппа среди поголовья птиц.

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вирусптичий гриппздоровье
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