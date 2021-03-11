Врач требует за работу с COVID миллион рублей, а ей доказывают, что она не контактирует с больными

Контактировал? Докажи!

Руководство больницы уверяет, что рентгенолог никак (!) не пересекается с ковидными пациентами и поэтому не имеет права рассчитывать на специальные выплаты от государства. По факту медик пробирается к своему кабинету сквозь очередь кашляющих и чихающих горожан, а потом они по очереди заходят в кабинет. Конечно, она принимает в спецкостюме. Вот только здесь расходник может использоваться неделями — новые средства защиты выдают далеко не каждый день.



— Я просила выдать журнал учета средств индивидуальной защиты. Его не было, почти за год работы с ковидом врачи его в глаза не видели, не расписывались. Когда началось судебное разбирательство, конечно, журнал появился, всех пнули расписаться задними числами, — рассказывает врач, который, конечно же, никак не может не пересекаться со своими пациентами. Этак можно договориться до того, что вообще ни один доктор с больными не пересекается и в глаза вообще не видит! Чего не сделаешь, чтобы денег не платить.

